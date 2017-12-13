Столкновение «Открытий»

Бывшие акционеры санируемого банка выступили против его докапитализации

Бывший основной акционер банка «ФК Открытие» впервые открыто заявил о несогласии с действиями ЦБ в рамках санации. Регулятор вряд ли изменит свою позицию, говорят юристы, но акционер своим шагом может преследовать другие цели

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

«Открытие Холдинг» — бывший основной акционер банка «ФК Открытие», санируемого Центробанком, — считает, что компания не была должным образом уведомлена об отмене повторного внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА), назначенного на 8 декабря, говорится в сообщении пресс-службы холдинга. На этом собрании должен был решиться судьбоносный вопрос — о докапитализации банка. Однако ЦБ отменил собрание без «официальных уведомлений [холдинга]» об этой отмене, говорится в сообщении холдинга.

Сообщение об отмене появилось на сайте раскрытия информации и на сайте банка вечером 7 декабря. «В холдинге об этом решении узнали только 8 декабря 2017 года из письма регистратора, направленного по электронной почте и имевшего неофициальный формат», — указывают в «Открытие Холдинге». «Поскольку официального уведомления регистратора об отмене ВОСА АО «Открытие Холдинг» так и не получило, было принято решение принять участие в заочном голосовании и направить бюллетени. От холдинга голосовали две компании — АО «Открытие Холдинг», владеющее 33% к общему количеству голосующих акций ПАО Банк «ФК Открытие», и ООО «ОТКРЫТИЕ Н», владеющее 17,21% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО Банк «ФК Открытие». Таким образом, доля голосующих акций холдинга на ВОСА превысила 50%. Компании АО «Открытие Холдинг» и ООО «ОТКРЫТИЕ Н» проголосовали против данного решения», — указано в заявлении холдинга.

«Адвокаты «Открытие Холдинга» считают, что ЦБ РФ и/или УК ФКБС превысили свои полномочия в рамках принятия решения об отмене общего собрания акционеров», — подчеркнули в «Открытие Холдинге». Для разъяснения ситуации холдинг направил письмо регистратору, добавил представитель его пресс-службы.

Решение сверху

ЦБ отменил собрание акционеров в связи с возложением на ООО «УК Фонда консолидации банковского сектора» (ФКБС) функций временной администрации по управлению банком ПАО Банк «ФК Открытие» и приостановкой полномочий органов управления банком в соответствии со статьями 189.34 и 189.31 федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

29 ноября ЦБ сообщил о передаче полномочий по управлению банком в «ФК Открытие» временной администрации Фонда консолидации банковского сектора. Полномочия ФКБС позволяют провести корпоративные процедуры, необходимые для прекращения (изменения характера) обязательств перед субординированными кредиторами, изменение размера его уставного капитала и формирование органов управления банка, отмечалось в сообщении регулятора. После этого новой администрацией был принят ряд ключевых решений: капитал банка был уменьшен до 1 руб., списаны субординированные обязательства банка, а также 7 декабря регулятор объявил, что докапитализирует «Открытие» на 456,2 млрд руб.



11 декабря ЦБ сообщил, что стал владельцем свыше 99,9% акций банка «Открытие», выкупив его допэмиссию на 456,2 млрд руб. Регулятор уточнял, что существенная часть выделенных средств — 189,1 млрд руб. — пойдет на закрытие дыры в капитале банка. Таким образом, ключевые акционеры перестали быть таковыми, так как их доля в результате допэмиссии размылась.

При этом отмена собрания произошла, после того как вопрос докапитализации не удалось решить на предыдущем, посвященном этой теме собрании в конце ноября. Оно не состоялось из-за отсутствия кворума со стороны действовавших на тот момент старых акционеров банка.

Банк России 8 декабря сообщил РБК о том, что перестал взаимодействовать с ключевым акционером банка корпорации «Открытие» Вадимом Беляевым. При этом 1 декабря в интервью Bloomberg зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что регулятор рассчитывал на помощь собственников в руководстве «Открытия», однако сотрудничать стали не все акционеры.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Без конфронтации?

Сейчас компания «Открытие Холдинг» с юристами изучает, не нарушен ли был порядок уведомления акционеров об отмене собрания.

«По итогам данной ситуации остался неразрешенным ряд вопросов, над которыми сейчас работают юристы и адвокаты «Открытие Холдинга»: состоялось ли ВОСА? Если состоялось, то какие результаты были приняты по его итогам? Если не состоялось, то кем и по каким причинам был нарушен порядок уведомления акционеров об отмене собрания? Какова официальная процедура отмены ВОСА?» — говорится в заявлении холдинга.



При этом конфронтации с регулятором в холдинге не признают. «Полагая, что данный факт будет иметь широкий общественный резонанс, считаем целесообразным пояснить, что «Открытие Холдинг» не собирается идти на конфронтацию с регулятором. Акционеры банка в лице АО «Открытие Холдинг» высоко оценивают профессионализм и деятельность председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной. Со своей стороны надеемся на поддержание рабочего диалога со всеми сотрудниками регулятора. Санация крупнейшего частного банка страны — сложный и социально острый вопрос. Являясь акционерами санируемого банка, намерены и в дальнейшем сотрудничать с Центробанком и содействовать в решении этой важной для общества и государства задачи», — указывают в холдинге.

При этом в холдинге уверяют: «Взаимодействие «Открытие Холдинга» с ЦБ в лице временной администрации банка «Открытие» продолжается и проходит в позитивном ключе».

Впрочем, похоже, власти этой уверенности не разделяют. Комментируя ситуацию, замминистра финансов во вторник, 12 декабря, заявил следующее (цитата по «Интерфаксу»): «Кто сейчас основной акционер банка? А я вам отвечу — ЦБ. Поэтому прошлых акционеров уведомлять не обязаны. Надо было не доводить банк до такого состояния, чтобы иметь потом возможность осуществлять права акционеров. А в ситуации, когда государству подарили на сотни миллиардов проблем, начинать качать свои права по меньшей мере странно».

Бесполезный протест

По мнению юристов, ЦБ в данном случае не нарушал права акционеров, поскольку они в результате санации были приостановлены.​ Вне зависимости от того, был ли нарушен порядок уведомления или нет, собрание, запланированное на 8 декабря, не имело юридической силы, считают эксперты.

«Временная администрация ФКБС, которая была введена в банк с 29 ноября 2017 года, имеет с этого момента права акционера, а полномочия органов управления, в том числе собрания акционеров, приостановлены, — напоминает партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. — Поэтому администрация ФКБС имела все права акционера и могла принимать решения как об увеличении капитала, так и об отмене собрания. Поэтому направленные акционерами бюллетени не имеют юридической силы и никакие решения по их итогам приняты быть не могут».

Как добавляет партнер адвокатского бюро «Дмитрий Матвеев и партнеры» Юрий Поспеев, полномочия акционеров, связанные с участием в капитале банка, приостановлены в силу ст. 189.34 закона о банкротстве с момента ввода временной администрации ФКБС в банк.

На это же указывают и в ЦБ: «В период деятельности временной администрации УК ФКБС полномочия акционеров, связанные с участием в капитале кредитной организации, а также полномочия органов управления кредитной организации приостанавливаются».

При этом согласно уставу банка «ФК Открытие» информация об отмене собрания может быть доведена до акционеров в том числе путем простой публикации на сайте эмитента www.open.ru, что и было сделано, отмечает партнер бюро Saveliev, Batanov & partners Анастасия Савельева.

Скрытые мотивы

За заявлением бывших ключевых акционеров «ФК Открытие» опрошенные РБК эксперты видят желание компании не признавать по крайней мере в краткосрочной перспективе потенциальных убытков и подготовку к возможным искам.

«Не исключено, что «Открытие Холдинг» рассчитывал оттянуть момент признания убытка от инвестиций в банк «ФК Открытие», в котором структура прямо или косвенно владела 67%, — считает старший директор Fitch Rating Александр Данилов. — Результатом отражения этого убытка и снижения капитала самого холдинга может стать требование кредиторов по досрочному погашению его облигаций, если в условиях выпусков есть соответствующие ковенанты». По данным МСФО на первое полугодие 2017 года, объем обязательств «Открытие Холдинга» по облигациям составляет 172 млрд руб., сообщал ранее РБК.

«За попыткой оспорить отмену собрания может стоять нежелание показать в годовой отчетности отрицательный капитал. Согласно действующему законодательству, если у акционерного общества в течение двух лет подряд отрицательные чистые активы (обязательства больше активов), это является основанием для ликвидации компании», — уточняет аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков.

«При такой позиции бывших основных акционеров следствием решения ЦБ о докапитализации банка могут быть в том числе судебные разбирательства: потому что акционеры, возможно, не согласны с размером определения дыры», — считает вице-президент аудиторской компании ФБК Алексей Терехов. «Не исключено, что, делая такие заявления, собственники могут создавать дополнительные контексты для потенциально возможных будущих судебных разбирательств», — считает он.​