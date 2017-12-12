В Шанхай со своим самоваром

Ginza Project и Игорь Чайка открывают ресторан в Китае

Ресторанный холдинг Ginza Project в 2018 году планирует открыть первый ресторан в Китае. Партнером группы может стать основатель компании «Русский экспорт» Игорь Чайка

Игорь Чайка (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Ресторанный холдинг Ginza Project в 2018 году планирует открыть первый ресторан в Китае. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с планами холдинга, и подтвердил пиар-директор Ginza Project Илья Бухтуев.

По его словам, до конца 2018 года Ginza намерена открыть в Шанхае ресторан русской кухни «Мари Vanna» и рассматривает возможность привлечения как китайских, так и российских соинвесторов. В частности, речь идет о возможности участия в проекте Игоря Чайки, владельца компании «Русский экспорт».

​Общий объем инвестиций в открытие «Мари Vanna» в Шанхае составит $2–2,5 млн, сказал Бухтуев, отказавшись обсуждать детали возможного участия партнеров в проекте. В настоящее время рассматривается несколько возможных вариантов расположения ресторана.

Игорь Чайка подтвердил РБК получение предложения выступить соинвестором ресторана «Мари Vanna» в Шанхае. Распределение финансирования, по его словам, планируется следующим образом: 30% необходимой суммы обеспечивает сама Ginza Project, 20% — локальный китайский партнер, остальные 50% — от Игоря Чайки как потенциального инвестора. Финансовая модель предполагает выход проекта на окупаемость через три года. Одна из возможных локаций будущего ресторана — набережная недалеко от здания Генконсульства России. Окончательное решение об участии в проекте Игорь Чайка намерен принять, по его словам, в декабре.

Игорь Чайка — предприниматель, младший сын генпрокурора Юрия Чайки. С февраля 2014 года работал советником губернатора Московской области Андрея Воробьева по вопросам спорта, культуры, туризма и делам молодежи на общественных началах, но покинул этот пост меньше чем через год, объяснив это намерением сосредоточиться на бизнес-проектах. Китай — одно из направлений бизнеса Чайки. В интервью РБК он говорил, что «Русский экспорт» помогает производителям из России выйти на рынок Китая без собственной логистической и складской инфраструктуры. Другая компания — FRC — занимается оптовой и розничной продажами российских товаров в КНР через собственную и сторонние электронные платформы. FRC владеет электронной торговой платформой по торговле российскими продуктами Dakaitaowa (в переводе с китайского — «открой матрешку»).​ Кроме того, ранее он договорился с интернет-корпорацией Alibaba об открытии в феврале 2018 года российского павильона на китайской торговой площадке.

Экспортная «Мари Vanna»

Рестораны «Мари Vanna» оформлены в стилистике советской квартиры. В Нью-Йорке ресторан работает с 2009 года, в Лондоне — с 2012 года. Меню ресторанов составляют блюда русской кухни и стран СНГ. В 2017 году французский гастрономический гид Gault & Millau (конкурент Michelin, издается с 1965 года) признал сеть «Мари Vanna» лучшей в номинации «Международная стратегия».

«Участие в проекте обусловлено не только общей концепцией моего китайского бизнеса и получением коммерческой выгоды, но и возможностью продвигать российскую культуру через такие очень понятные для любого человека сегменты повседневной жизни, как гастрономия», — говорит Чайка.

Выбор Китая для открытия очередной «Мари Vanna» достаточно неожиданный, но перспективы у проекта есть — русская кухня в Китае востребована, плюс в Шанхае много русских, отмечает исполнительный директор Restcon Андрей Петраков.

Эксперт в области ресторанного бизнеса, президент Московского гастрономического фестиваля Игорь Губернский отмечает, что наличие местной «русской» диаспоры важно, но в существующих ресторанах «Мари Vanna» 70% посетителей — это не русские гости, а местные американцы или англичане.

«Для них это интересный досуг, новые вкусы. Чтобы ресторан был успешным, управляющая команда должна быть местная, в данном случае — китайская, знающая и умеющая наладить бизнес-процессы и сервис на высоком уровне», — считает Губернский. Он добавляет, что запрос на традиционную русскую кухню есть в каждой стране, — «он не ошеломляющий, но стабильный».

В Шанхае работает несколько русских ресторанов, но инициаторами их открытия были местные, а не русские инвесторы, — они заинтересованы в развитии туризма, и русские рестораны в эту тематику хорошо ложатся, добавляет Губернский.

«Мари Vanna» — это единственный работающий на данный момент международный проект ​Ginza Project. Другие проекты группы за рубежом — рестораны мексиканской кухни Los Dados, кафе Double 7, бар MPD — были закрыты несколько лет назад. ​

Один из партнерских проектов Ginza на международном рынке закончился иском к российскому ресторанному холдингу в Верховный суд штата Нью-Йорк. Как писал РБК в ноябре 2017 года, совладелец московского «Бублика» Алексей Миллер потребовал от Ginza возврата инвестиций в американские проекты (для управления ими была создана компания Ginza 3) — караоке-клуб Jelsomino и средиземноморский ресторан Courgette. Они были открыты в апреле 2012 года в здании отеля Dream Hotel и закрыты уже в июле 2013 года. Истец обвинял Ginza Project в том, что руководители холдинга выводили из компании средства и направляли их в собственные американские проекты. В Ginza опровергали претензии, в свою очередь, обвиняя бывшего партнера в невыполнении обязательств.