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Лица с ограниченной ответственностью
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Лица с ограниченной ответственностью
Газета № 214 (2711) (1112) Финансы, 00:02
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Лица с ограниченной ответственностью
КС уточнил, когда налоговые недоимки должны взиматься с топ-менеджеров
Руководитель и бухгалтер отвечают по налоговым долгам фирмы, только если она прекратила деятельность. В остальных случаях ФНС не вправе требовать возмещения ущерба с менеджмента компании, решил Конституционный суд
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Конституционный суд (КС) в пятницу, 8 декабря, вынес постановление относительно права Федеральной налоговой службы (ФНС) взыскивать налоговую недоимку компаний с их топ-менеджеров в гражданском суде.

«Пленум Верховного суда №64 еще в 2006 году указал, что в первую очередь к таковым относятся руководитель и главный бухгалтер. Однако к ответственности могут привлекаться и другие топ-менеджеры компании, причастность которых к уклонению от уплаты налогов будет доказана», — пояснил партнер компании «Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Полный текст постановления Конституционного суда с обоснованием еще не опубликован, но само решение КС обнародовал — налоговые органы вправе обращаться с судебным иском к менеджерам компании, имеющей задолженность по налогам, с требованием о возмещении вреда бюджету, только если юридическое лицо признано судом не способным уплачивать налоги самостоятельно.

«Исключено взыскание причиненного недоимками вреда с физических лиц, обвиняемых в совершении налогового преступления, до внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении организации-налогоплательщика либо до того, как судом будет установлено, что данная организация является фактически недействующей и взыскание с нее долгов невозможно», — говорится в решении Конституционного суда.

«Позиция Конституционного суда выражена ясно: иск в гражданский суд о взыскании налоговой недоимки с ответственного сотрудника компании возможен только в двух случаях: во-первых, в случае признания компании банкротом; во-вторых, [в случае] ликвидации, включая различные формы реорганизации юрлица», — поясняет Дмитрий Горбунов.

По мнению опрошенных РБК налоговых юристов, постановление КС может привести к повороту в практике взаимоотношений ФНС и бизнеса.

Нет двойному взысканию

По мнению юристов, постановление КС должно исключить возможность ситуации, когда ФНС одновременно взыскивает налоговую недоимку с компании и с ее руководителей.

«КС обратил внимание на недопустимость одновременного взыскания налогов и с компании, и с ее руководителей, — говорит руководитель группы разрешения налоговых споров Goltsblat BLP Александр Ерасов. — По мнению КС, налоги с физических лиц можно взыскивать только после исчерпания всех иных средств взыскания налоговой недоимки. Это важный прецедент, и он, конечно, повлияет на судебную практику».

Случаи двойного взыскания налогов на практике встречаются, говорит Ерасов. Например, в 2013 году Арбитражный суд Поволжского округа в деле о банкротстве ОАО «Комбинат нерудных материалов» отказался зачесть погашение долгов перед бюджетом менеджментом компании в счет погашения налоговой задолженности комбината. «Взыскание ущерба с физического лица по приговору суда общей юрисдикции нельзя признать исполнением обязанности юридического лица по уплате налогов», — указано в судебном акте.

Верховный суд в августе 2013 года подтвердил правильность выводов нижестоящей инстанции. «И это не единичный случай», — говорит партнер «Линии права» Владислав Тепляшин.

«Логика ФНС простая: поскольку для покрытия недоимки у компании денег на счету недостаточно, ущерб должен быть возмещен виновниками — руководителями компании. Если впоследствии деньги появятся, компания может вернуть их своим сотрудникам. И, таким образом, налоговики считают, что двойного взыскания налогов не произойдет», — поясняет руководитель департамента налоговой безопасности, международного планирования и развития «КСК групп» Роман Шишкин.

«Гражданские иски к руководителям часто подаются, когда в отношении компании открыта процедура банкротства. ФНС проще взыскать задолженность с руководителя, чем долго участвовать в процедуре банкротства предприятия, где имущества может не хватить на всех кредиторов», — добавляет Владислав Тепляшин. Так, в Тульской области руководитель крупнейшего домостроительного комбината был не только осужден, но и привлечен к имущественной ответственности. При этом налоговые органы активно участвуют в деле о банкротстве этого комбината и рассчитывают на получение средств от компании-должника в рамках процедуры банкротства.

Уголовный аспект

У рассмотренного Конституционным судом дела есть еще один аспект — уголовный. Обычно гражданский иск о возмещении вреда бюджету налоговые органы подают, если прокуратура возбудила дело о налоговом преступлении. «Без возбуждения уголовного дела гражданские иски о взыскании ущерба в подобных ситуациях не рассматриваются», — поясняет Александр Ерасов.

«При этом налоговики или прокуратура обращаются в суд с иском о возмещении ущерба от налогового правонарушения, даже если обвинительный приговор не вынесен. Руководители компаний-неплательщиков оспаривали такое право, указывая на незаконность взыскания ущерба без приговора», — поясняет Дмитрий Горбунов.

«Но сейчас в этом вопросе КС поддержал ФНС и решил, что суд вправе взыскивать ущерб даже без установления вины гражданина в порядке уголовного судопроизводства, то есть в ситуациях, когда уголовное дело прекращено в результате амнистии или, например, в связи с истечением срока давности», — добавляет Ерасов.

Автор: Армен Оганесов.
Теги: налоги , Конституционный суд РФ
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