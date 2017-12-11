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Вокально-избирательный ансамбль
Газета № 214 (2711) (1112) 00:01
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Вокально-избирательный ансамбль
Регионам предложено превратить день голосования в праздник
Выборы президента 18 марта должны пройти как праздник — такую установку дал регионам Кремль. В администрации президента рассчитывают, что праздничная обстановка на избирательных участках повысит явку, рассказали источники РБК
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Праздник к нам приходит

Кремль поставил перед регионами задачу превратить выборы президента 18 марта в праздник, рассказал РБК источник, близкий к руководству одного из субъектов, и подтвердили два собеседника, близких к администрации президента. Речь идет именно о дне голосования, в который нужно создать праздничное настроение на избирательных участках, подчеркнули источники РБК. Федеральный центр, по их словам, рассчитывает, что превращение выборов в праздник поможет повысить явку.

Конкретных установок, что именно делать на участках, регионам не давали, но схема и так ясна: «Это могут быть культурные, спортивные мероприятия, ярмарки», — поясняет один из близких к администрации президента собеседников РБК. Набор праздничных мероприятий очевиден — выступления творческих коллективов, продажа еды и товаров, добавляет близкий к одному из регионов источник РБК.

О необходимости превращения выборов в праздник и способах привлечения избирателей на участки говорилось и на кремлевском семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике и заместителей полпредов президента по внутренней политике, который проходил в Подмосковье с 29 ноября по 2 декабря, рассказал близкий к администрации президента собеседник РБК. По его словам, присутствующим приводили примеры того, как можно привлечь граждан на избирательные участки — проводить в день голосования опросы, касающиеся тех или иных аспектов жизни в конкретном населенном пункте, отношения к школьным правилам и т.д. Речь шла не о референдумах как таковых, а скорее об их подобии, когда власти выясняют мнение граждан, но юридической силы результаты «плебисцита» не имеют, пояснил близкий к Кремлю источник РБК. Юридически обязывающие референдумы не являются приоритетом федерального центра, добавил он.

Также было предложение организовывать на избирательных участках комнаты для детей, чтобы создать дополнительные удобства для родителей. В качестве примера праздничной организации дня голосования участникам семинара даже продемонстрировали фото избирательного участка, обвешанного воздушными шариками, рассказал собеседник РБК.

Эти примеры привлечения граждан на выборы не обязательно должны быть взяты на вооружение — регионы вправе сами определять, как именно им привлекать избирателей на участки, подчеркнул близкий к руководству одного из субъектов источник РБК.

Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Установки Кремля

На подмосковном семинаре регионам были даны и другие установки, как проводить выборы. Голосование должно пройти чисто и прозрачно, а задача номер один — законность выборов, рассказывал РБК представитель внутриполитического блока Кремля. Участвовавший в семинаре первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, курирующий внутреннюю политику, говорил присутствующим о важности информирования граждан о кампании в целом — дате выборов, местонахождении избирательных участков, праве россиян голосовать без открепительных талонов по месту фактического нахождения и т.д. Чиновников предупредили, что они не должны агитировать за кого-то из кандидатов, кроме того, Кириенко подчеркнул, что «все нарушения будут жестко пресекаться».

Выборы, говорил Кириенко, должны быть «абсолютно легитимными», чтобы ни у кого не было повода для митингов или подачи исков в суд, сказали РБК два участника семинара. Кампания, по мнению первого замруководителя администрации президента, должна пройти так, «чтобы на следующий день комар носа не подточил, никаких протестов из-за «каруселей» и других нарушений».

Тема явки также поднималась на семинаре. Из слов представителей внутриполитического блока Кремля следовало, что для федерального центра важно, чтобы явка была реальной — не должно быть административного привода избирателей на участки; также никакие внутренние документы, касающиеся выборов, не должны утечь в соцсети и интернет, пояснил один из участников мероприятия РБК. Год назад на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике Кириенко говорил о победе «основного кандидата при очень высокой явке — 70%» и с результатом 70%, сообщал РБК.

Участников семинара также проинформировали, что во время кампании будет три агитационные волны с использованием трех разных линеек билбордов, рассказал один из собеседников РБК. Первая волна начнется практически сразу после того, как Совет Федерации назначит выборы (как ожидается, это произойдет 15 декабря), и продлится до 15 января. Вторая агитационная волна будет длиться до 15 февраля, третья — непосредственно до выборов. На семинаре представителей регионов попросили заранее зарезервировать площади для этих билбордов.

Советский опыт

Превращение дня голосования в праздник практиковалось в советские времена, сказал РБК политолог Андрей Колядин. «На участках организовывались ярмарки, открывались буфеты, играла музыка», — перечисляет он. Хорошее настроение помогает повысить явку, формат праздника создает благоприятную среду, влияет на самоощущение людей, чтобы «они с удовольствием исполнили свой гражданский долг», резюмирует эксперт.

Регионы традиционно практикуют те или иные форматы «развлечений» на избирательных участках, «но если на этот раз задачу поставил Кремль, значит, праздники должны быть особенно яркими», считает политолог Николай Миронов. «Эти установки ориентированы в первую очередь на города и поселки, где нет никаких развлечений и люди в их бедной и однообразной жизни рады любому празднику», — сказал РБК эксперт. Бедная и однообразная жизнь примерно у двух третей страны, так что замысел вполне «глобальный» и ориентирован на явку, но, как показывает опыт, серьезной прибавки это не даст, резюмировал Миронов.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Кремль , Выборы , президентские выборы 2018
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