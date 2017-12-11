Казначейские обстоятельства

В правительстве обсуждают финансирование гособоронзаказа через единый расчетный центр

Чтобы уберечь работающие с ОПК банки от новой волны санкционного давления, власти рассматривают возможность создания расчетно-кассового центра при Казначействе, выяснил РБК. По мнению экспертов, это снимет лишь часть рисков

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

О том, что одним из альтернативных вариантов финансового обслуживания гособоронзаказа через уполномоченные банки может стать расчетно-кассовый центр на базе Федерального казначейства, РБК рассказали два источника в госведомствах. «Такой вариант обсуждается российскими властями», — знает также и источник РБК в одном из работающих с гособоронзаказом банков. По словам собеседников РБК, это один из рассматриваемых вариантов страховки от рисков возможного расширения антироссийских санкций в отношении банков, работающих с оборонзаказом.

Все профильные ведомства не пожелали обсуждать вопрос вариантов обхода возможных санкций. В Федеральном казначействе, ЦБ и Минфине не ответили на запросы РБК. В Минобороны отказались комментировать ситуацию.

В функции Федерального казначейства и сейчас входит сопровождение средств в рублях, получаемых при осуществлении расчетов по гособоронзаказу. Но Казначейство обслуживает лишь те заказы, которые не идут через банк. Таких меньшинство. Источник РБК в одном из госбанков говорит, что «объем сопровождаемых сейчас Казначейством контрактов — лишь десятая часть объемов финансирования проектов Минобороны». Как сообщал замминистра Минобороны Юрий Борисов в феврале 2017 года в интервью «Российской газете», на выполнение государственного оборонного заказа в 2017 году должно быть выделено более 1,4 трлн руб.

История вопроса

В августе 2017 года США приняли второй пакет антироссийских санкций, распространяющихся на отдельные отрасли российской экономики, а также физлиц. Они предусматривают запрет для любого лица на осуществление «существенных транзакций» с российскими военными или разведкой. Перечень предприятий, операции с которыми под запретом, определяет Госдепартамент США. Этот список был опубликован 27 октября, в нем 39 российских предприятий, концернов и организаций.

Определения транзакций, которые могут быть признаны существенными, а также критериев их оценки в законе нет. «Отсутствие четкой формулировки дает госорганам США достаточную свободу действий и подходов при наложении санкций, — отмечает партнер, руководитель практики рынков капитала бюро «Линия права» Олег Бычков. — Такие формулировки затрудняют для компаний трактовку закона».

Последствия между тем могут быть весьма серьезными, указывают банкиры. Закон имеет экстерриториальное действие, то есть распространяется не только на американских резидентов. «Основной риск для российского банка, работающего с оборонкой, в этом случае — быть включенным в санкционный список с присвоением статуса SDN (включенных в список Specially Designated Nationals. — РБК), — говорит адвокат, партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. — Это фактически приведет к невозможности проводить расчеты в долларах, блокировке счетов в иностранных банках».

Страховочные варианты

Российские власти такой ситуацией были обеспокоены. В сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что российские власти отложили выделение части средств на программу вооружения из-за связанной с новыми потенциальными санкциями угрозы срыва финансирования гособоронзаказа. По информации ряда источников РБК в госбанках, на случай если санкции будут ужесточены, во избежание рисков для госбанков рассматривались возможности создания нового банка для обслуживания оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которому бы риски были не страшны. Как сообщал «Коммерсантъ», создание такого банка рассматривалось на базе одной из структур «Ростеха». Пока ни один из вариантов реализован не был. А теперь число вариантов пополнилось расчетным центром при Казначействе.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Кто под прицелом

В число банков, обслуживающих гособоронзаказ, согласно закону «О государственном оборонном заказе» №275-ФЗ, включаются банки с капиталом от 100 млрд руб., находящиеся под контролем Российской Федерации или ЦБ, что предполагает распоряжение более чем 50% акций, а также имеющие лицензию на работу с гостайной. Исполнители гособоронзаказа выбирают из утвержденного ЦБ в соответствии с этими критериями перечня банки для сопровождения заказа.

Перечень уполномоченных банков ЦБ ранее публиковал ежемесячно, однако в начале декабря обновления публикации без каких-либо пояснений от регулятора не было, более того, размещенный ранее список исчез с сайта. В ноябре правительство внесло пакет поправок сразу в несколько законов, предусматривающих наделение правительства правом освобождать компании от обязательного раскрытия информации, требуемого по закону (для публичных заемщиков, акционерных обществ и др.), в целом ряде случаев. Предложенными поправками в закон о гособоронзаказе исключаются действовавшие ранее формальные критерии выбора уполномоченного на работу с оборонзаказом банков, а также положение о ежемесячной публикации ЦБ данных о перечне этих банков.

По состоянию на 1 ноября в число таких банков входили ВТБ, Сбербанк, банк «Россия», Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», Новикомбанк, ВБРР, Россельхозбанк. В ноябре «РИА Новости» со ссылкой на направленный в правительство документ за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина сообщило, что ЦБ не возражает против включения в перечень уполномоченных банков Промсвязьбанка.

РБК направил запросы всем банкам, входившим в перечень уполномоченных на 1 ноября, о том, как они оценивают свои риски и пользу альтернативных вариантов, включая расчетный центр при Казначействе.

ВТБ и Сбербанк отказались от комментариев, остальные банки из списка не ответили на сообщения. Неофициально один из топ-менеджеров одного из банков пояснил ситуацию: «Эту тему комментировать не будет никто, так как любые комментарии сыграют против комментатора и усугубят риски в целом». Поэтому новую идею обойти санкции с помощью центра при Казначействе РБК обсудил с экспертами.

Перспективы Казначейства

Создание на базе Федерального казначейства отдельной структуры для финансирования гособоронзаказа эксперты считают возможным. «Допускаю, что власти действительно могут пойти на создание расчетно-кассового центра в структуре Казначейства, чтобы уберечь банки от дополнительного санкционного давления», — говорит старший директор Fitch Ratings Александр Данилов.

Этот вариант эксперты считают в целом функциональным. «Работа через расчетный центр Казначейства — это фактически действовавшая во времена Советского Союза схема, когда оборонзаказ напрямую финансируется правительством», — вспоминает гендиректор УК «Спутник» Александр Лосев. В законе о санкциях не упоминалось правительство и госорганы, только компании, госдолг и физлица, поэтому санкции на Казначейство в рамках этого закона наложены быть не могут, говорит Лосев. Если такой расчетный центр при Казначействе будет создан, в его задачах, вероятнее всего, будет сугубо финансирование предприятий-исполнителей, реализовывать свою продукцию по экспортным контрактам и проводить трансграничные платежи предприятиям придется самостоятельно.

В то же время переход на новую систему работы содержит дополнительные сложности, отмечают эксперты. «Для полноценной работы предприятий необходимы кредитные средства, а эту функцию могут осуществлять только банки, — напоминает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. — Вероятно, Казначейство могло бы быть неким посредником между банками и предприятиями, но как это будет реализовано формально, трудно предположить, ведь банки должны заключать кредитные договоры с непосредственным заемщиком».

Кроме того, как указывают эксперты, идея с Казначейством несколько запоздала. По словам источника РБК в одном из госбанков, сейчас идет контрактование головных исполнителей Минобороны на 2018 год, причем 80% будет законтрактовано уже до конца 2017 года. В этих условиях, возможно, в следующем году система продолжит функционировать в действующем виде со всеми вытекающими рисками, резюмировал собеседник РБК.