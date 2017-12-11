Оптовики-затейники

Основатель «Пятерочки» запустил продуктовую онлайн-площадку

Основатель «Пятерочки» Андрей Рогачев вместе с партнером запустил площадку для оптовой торговли продуктами — «Агро24». При этом с работой этого проекта уже связан первый скандал

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Основатель «Пятерочки» миллионер Андрей Рогачев и бывший совладелец сообщества предпринимателей «Бизнес-молодость» Александр Волчек запустили онлайн-площадку оптовой торговли продовольствием «Агро24». Об этом РБК рассказали они сами. ​

«Агро24» представляет собой торговую платформу и аналитический центр о ценах на продукты питания. Площадка объединяет поставщиков, ретейлеров и посредников и проводит расчеты между ними. Регистрация на сайте бесплатна. Поставщик может выставить на продажу свою продукцию, указав ее точные характеристики, и предложить свою цену. Ретейлер, в свою очередь, может описать необходимые ему критерии товара и выбрать подходящий. Сейчас на сайте уже есть заявки на покупку и продажу товаров, а также каталог компаний и розничные цены на их продукцию в магазинах, основанные на данных из нескольких российских городов.

Контактные данные сторон не разглашаются до подтверждения ими фактической сделки, а сама транзакция проходит через платформу. За отказ от сделки после заключения договора каждая сторона платит неустойку. ​

Больше всего модель бизнеса «Агро24» похожа на 1688.com, который входит в Alibaba Group и предназначен для оптовой b2b-торговли между производителями и покупателями. Аналогичным образом устроен и австралийский стартап IRexchange, основанный в 2016 году. В октябре 2017 года IRexchange привлек $25 млн инвестиций.

Чем известен Андрей Рогачев Рогачев основал сеть «Пятерочка», которая в 2006 году вошла в X5 Retail Group (сейчас также управляет сетями «Перекресток» и «Карусель»). «Пятерочка» — драйвер роста X5 Retail Group, выручка этого формата выросла в январе—сентябре 2017 года на 30%, до 724,5 млрд руб., — это три четверти всех доходов группы. Из состава акционеров X5 Retail Group Рогачев вышел в 2011 году, продав принадлежащие ему 11,14% акций сети. Практически сразу после этого Рогачев запустил новый розничный проект: в 2012 году предприниматель открыл первые магазины сети «Верный», которая сейчас насчитывает более 470 магазинов по России. Кроме того, он владеет четырьмя сельскохозяйственными рынками в Москве — Москворецким, Северным (переименован в «Ветерок»), Коптевским и Каширским. В последнем рейтинге журнала Forbes «200 богатейших бизнесменов России» Андрей Рогачев занял 140-е место с состоянием $750 млн.

Монетизация за счет дополнительных услуг

Рогачев и Волчек являются совладельцами площадки, свои доли в компании они не раскрывают. Стартап уже прошел три раунда инвестиций (объем привлеченных средств не раскрывается). ООО «Агро24», по данным ЕГРЮЛ, на паритетных началах принадлежит Волчеку и Андрею Смирнову, ​который ранее был совладельцем и гендиректором принадлежащей Рогачеву сети магазинов «Верный».

Кроме процента от сделок монетизировать «Агро24» партнеры рассчитывают за счет предоставления дополнительных услуг. Например, на площадке появятся встроенные сервисы по выдаче участникам сделок кредитов и возможность организовать логистику заказанных товаров.

Пока «Агро24» будет работать только в России. По словам Волчека, на сайте «ежедневно регистрируются сотни поставщиков и продавцов», но назвать конкретные компании он отказался. По словам собеседника РБК, «Агро24» ведет переговоры о сотрудничестве с зарубежными партнерами: ​«Российский рынок продовольствия составляет около $230–270 млрд, а мировой — $7 трлн, но технологии торговли на нем до сих пор не оцифрованы».

Площадка «Агро24» должна помочь производителям быстрее продать, а покупателям — получить товар дешевле, рассчитывают создатели сервиса.

Закупка товара на онлайн-площадке будет выгодна для ретейлеров, согласен ​партнер Deloitte Егор Метелкин. Он отмечает, что сейчас все крупные розничные сети проводят собственные тендеры на покупку свежей продукции — сети всегда заинтересованы в закупке товара по самым низким ценам. По словам Метелкина, чем больше поставщиков будет представлено на площадке и чем выше будет конкуренция между ними, тем ниже будут цены, при этом поставщики выиграют от большей прозрачности рынка.

Александр Волчек (Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости)

Не все поставщики рады