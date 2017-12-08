Регионы поспешат на помощь

Правительство разрешило субъектам РФ погашать долги предприятий позарплатам

Местные власти смогут финансировать выплаты долгов предприятий-банкротов по зарплатам работников. Это может привести к уходу работодателей от ответственности и только усугубит ситуацию с задержками зарплат, предупреждает эксперт

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Правительство на заседании 7 декабря одобрило законопроект, позволяющий погашать долги по зарплате перед работниками банкротящихся предприятий за счет средств бюджетов регионов и муниципалитетов, сообщил РБК источник в аппарате правительства и подтвердили два участника заседания. Речь идет о подготовленном Минэкономразвития проекте поправок в закон «О несостоятельности (банкротстве)».

«Законопроект предлагает скорректировать действующие нормы таким образом, чтобы людям, которые потеряли работу, долги по зарплатам могли выплачивать государственные образования, то есть регионы и муниципальные образования», — сказал премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства. Он уточнил, что погашение регионами долгов по зарплате не будет «обязанностью и каким-то общим правилом». По его словам, такую возможность можно было бы использовать, особенно когда банкротом является крупное предприятие.

Сейчас регионам и муниципалитетам запрещено участвовать в погашении долгов по зарплате и выходным пособиям, сказал РБК председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, а получение ими такой возможности повысит шансы работников на возврат причитающихся им средств, считает он.

«Кредитором предприятия в случае банкротства будут не люди [работники], а соответствующие регионы. У регионов больше возможностей, чем у простых людей, добиться выплаты долгов», — говорит Шмаков.

Превратится в «обязательство»

Региональные и местные власти смогут погашать зарплатные долги перед работниками любых предприятий, в том числе коммерческих, следует из законопроекта. Затем такую задолженность можно будет уступить (перепродать) третьей стороне, следует из документа.

Реализация законопроекта фактически приведет к появлению нового расходного обязательства у регионов и муниципалитетов, считает директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин. В российских реалиях «сначала это вводится как возможность, а потом это будет правилом». «Как только в каком-то муниципалитете будет расти задолженность по зарплате, сразу будут пенять за это главе муниципалитета, то есть он теперь будет конечный ответственный», — рассуждает Дерюгин.

Он считает, что новая норма может привести к прямо противоположному эффекту: задолженность предприятий по зарплатам будет расти, потому что у должников появляется неправильный стимул. «Если у предприятий теперь не будет никакой ответственности, то они легче будут (допускать) задолженность, теперь задолженность будет быстрее расти», — уверен Дерюгин.

Риск злоупотреблений

Погашение долгов по зарплатам из средств регионов и муниципалитетов должно происходить в исключительных случаях, полагает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. «Если переложить всю ответственность с предприятия-должника на плечи государства, то, зная, как у нас умеют преднамеренно банкротить, выводить денежные средства, можно предположить, какой шквал обращений от граждан может получиться. Предприятия, которые сегодня ведут слабую финансово-хозяйственную деятельность в непростых экономических условиях, начнут объявлять себя банкротами и перекладывать на плечи государства взятые на себя обязательства, когда они трудоустраивали граждан», — предупредил депутат.

Фото: Сергей Бертов / ТАСС

О привлечении средств регионов и муниципалитетов для решения проблемы задолженности по зарплате говорили давно, еще год назад этот вопрос обсуждался на совещании у премьер-министра, рассказал президент РСПП Александр Шохин. В РСПП предлагают пойти дальше и позволить коммерческим структурам выплачивать долги перед работниками по зарплате.

«Мы считаем, что надо расширить толкование и, в частности, позволить и третьим лицам выплачивать долги, потому что иногда это могут быть и коммерческие структуры, которые могли бы в том числе решать эти проблемы на возмездной основе, но по сути целевым образом. Это правильно, потому что иначе для региональных и муниципальных бюджетов — это нецелевое расходование, хотя многие готовы это делать, чтобы снизить социальную напряженность», — сказал РБК Шохин.

Долги растут Официальная задолженность по зарплате по всей стране на 1 ноября 2017 года составила 3,5 млрд руб., увеличившись за месяц на 3,5%, следует из данных Росстата, а с начала года задолженность по зарплатам выросла на 29%. При этом Росстат не включает в свою статистику долги по зарплатам в малом бизнесе. Число жалоб на задержки выплат не уменьшается, отмечали в Минтруде. По последним данным Росстата, предприятия имеют долги перед 57 тыс. работников. Практически все долги (99,5%) связаны с отсутствием у организаций собственных средств. Задолженность организаций, находящихся в стадии банкротства, по последним данным, составила 886 млн руб. В региональном разрезе наибольший размер просроченной задолженности по зарплате приходится на Приморский край (447,4 млн руб.), Хабаровский край (391,4 млн руб.), Кемеровскую область (254,4 млн руб.), Санкт-Петербург (208,8 млн руб.), Республику Коми (176 млн руб.), Амурскую область (164,1 млн руб.), Москву (94,1 млн руб.).

Минэкономразвития сейчас разрабатывает законопроект, утверждающий приоритет погашения долгов по зарплате перед обязательными налоговыми платежами. Эту идею в августе 2016 года поддержал президент Владимир Путин. Согласно действующему законодательству зарплаты и налоги (сборы) идут в одной очереди, но на практике работодатели прежде всего думают о расчетах с государством, а не с работниками.

«Такие поправки подготовлены <...> которые позволяют (в случае банкротства предприятия) заработную плату все-таки удовлетворять в первую очередь по сравнению с налогами», — говорил министр финансов Антон Силуанов в октябре на встрече с депутатами фракции КПРФ.