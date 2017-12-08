Докапитализация с открытой концовкой

ЦБ определился со стоимостью санации

ЦБ утвердил объем докапитализации «ФК Открытие» в рамках санации на сумму 456,2 млрд руб. Опрошенные РБК аналитики допускают, что эта цифра неокончательная. Дополнительных средств потребует банк «Траст» и, возможно, «Росгосстрах»

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Об утверждении изменений в план участия Банка России в санации группы «ФК Открытие» (в рамках которых утвержден объем докапитализации банка) сообщается в пресс-релизе на сайте ЦБ. Регулятор приобретет дополнительный выпуск акций «ФК Открытие» на сумму 456,2 млрд руб. Впоследствии в соответствии с законом «О несостоятельности (банкротстве)» Банк России передаст владение санируемым банком подконтрольному ЦБ Фонду консолидации банковского сектора, поясняет партнер коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов.

Утвержденный Банком России объем средств на докапитализацию «ФК Открытие» практически совпадает с ранее озвученными оценками регулятора. Зампред ЦБ Василий Поздышев в октябре допускал, что расходы на эти цели могут составить до 450 млрд руб. Эта цифра заметна даже в сопоставлении с капиталом всего банковского сектора, указывает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. На 1 ноября общий капитал российских банков составлял 9,3 трлн руб., по данным «Обзора банковского сектора», таким образом, на докапитализацию группы «ФК Открытие» приходится почти 5%.

Эти средства, как отмечает ЦБ в пресс-релизе, позволят покрыть отрицательную разницу между стоимостью активов банка и его обязательствами (сейчас она составляет 189,1 млрд руб.) банка «ФК Открытие». Часть суммы (182 млрд руб.) пойдет на формирование нового капитала банка «ФК Открытие». Кроме того, будут выделены средства на помощь подконтрольной «ФК Открытие» страховой компании «Росгосстрах» (РГС — 42,2 млрд руб.) и негосударственные пенсионные фонды («ЛУКОЙЛ-Гарант», «НПФ Электроэнергетики», РГС — совокупно 42,9 млрд руб.). При этом финансовая помощь не коснется банка «Траст», который находился на санации у «Открытия», у него будет свой план финансового оздоровления, следует из сообщения регулятора.

Банк России допускает, что в отношении «ФК Открытие» может быть принято решение об установлении для банка индивидуальных нормативов. Речь идет о нормативах максимального размера риска на одного заемщика и максимального размера риска на связанное с банком лицо. Необходимость дать банку послабления именно по этим нормативам объясняется тем, что в рамках оздоровления «активы участников банковской группы концентрируются на балансе банка», указал в своем сообщении ЦБ.

Чтобы провести докапитализацию, потребуется допэмиссия акций. Ранее ЦБ принял решение уменьшить капитал банка «ФК Открытие» до 1 руб., что после допэмиссии сделает ЦБ практически 100-процентным владельцем банка.​ Сроки проведения докапитализации ЦБ не называет.

Без старых владельцев

Получат ли какую-либо миноритарную долю в банке после докапитализации его старые собственники, ЦБ не сообщил.

В августе, когда было принято решение о санации банка, ЦБ заявлял, что по новой схеме санации через ФКБС доля регулятора в банке «ФК Открытие» составит не менее 75%. До 25% при этом могут остаться у предыдущих собственников, но только в том случае, если временная администрация не выявит у банка отрицательный капитал. Но как раз именно это и произошло.

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

На запрос РБК в ЦБ на момент написания материала не ответили. В пресс-службе банка «ФК Открытие» на запрос РБК также не ответили.

На момент, когда было принято решение о санации, контроль в банке «ФК Открытие» принадлежал компании «Открытие Холдинг», ключевым бенефициаром которой являлся Вадим Беляев с долей 19%. Среди миноритарных собственников были совладельцы ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и Леонид Федун с долями 9,9 и 9,1% соответственно, ВТБ — с долей 9,9%, бывшие акционеры Номос-банка (Александр Несис, Николай Добринов, Игорь Финогенов и другие с меньшими долями) и ряд других лиц.

Есть куда расти

Тот факт, что ЦБ ждет от банка соблюдения нормативов достаточности капитала (в результате озвученной докапитализации) уже с начала 2018 года (это указано в пресс-релизе), означает, что регулятор раньше, чем планировалось, завершает важный этап санации, отмечает в разговоре с РБК старший директор Fitch Александр Данилов.

По мнению аналитика рейтингового агентства «Эксперт РА» Анастасии Личагиной, докапитализация на 456,2 млрд руб. может вернуть капитализацию кредитной организации на уровень, поддерживаемый до начала санации. «Отдельные проблемы в кредитном портфеле, скорее всего, еще будут выявляться в ходе финансового оздоровления, но основная дыра уже отражена в отчетности, сопоставимых стрессов в перспективе не будет. Основной доходный актив банка — корпоративный кредитный портфель — уже зарезервирован более чем на 30%. С учетом сокращения взвешенных по риску активов (за счет их покрытия резервами) такого вливания в базовый капитал будет достаточно для выхода на выполнение обязательных нормативов даже при выявлении локальных проблем в портфеле», — выражает уверенность Личагина.

Озвученная сумма 456 млрд руб. покрывает значительную часть накопленных убытков как в самом банке «Открытие», так и в других частях группы, таких как пенсионные фонды и СК «Росгосстрах», считают и в рейтинговом агентстве S&P.

Вместе с тем не исключено, что цифры не окончательные, так как за такой короткий срок трудно разобраться во всех хитросплетениях такой большой группы и какие-то проблемы могли быть не идентифицированы, рассуждает Данилов.

«Конечная ли эта цифра, пока неясно, — соглашается аналитик Moody`s Петр Паклин, — ведь ЦБ решил не учитывать в докапитализации банк «Траст». «Однако если регулятор решит добавить денег на санацию «Траста», то окончательная сумма может превысить 456 млрд руб.», — говорит он.

Аналитик агентства S&P Дмитрий Назаров называет возможную убыточность РГС в 2018 году еще одним важным фактором того, потребуется ли Банку России выделять дополнительный капитал.

Будущее «Траста»

«Банку «Траст» будут отдельно предоставлены средства в рамках его плана финоздоровления, — рассказал РБК председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов, который должен возглавить банк «ФК Открытие». — Это связано с тем, что санация «Траста» продолжается по старой схеме при участии АСВ».

Ситуация с «Трастом» — самая сложная, указывают эксперты. Дело в том, что он санируется по старой схеме через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). «ФК Открытие» выиграл конкурс на санацию «Траста» в декабре 2014 года, после чего получил на его оздоровление кредиты от АСВ (которое в свою очередь прокредитовал Банк России) на сумму 127 млрд руб. Позже дыра в «Трасте» выросла, и в декабре 2015 года банк «ФК Открытие» обратился за дополнительным кредитом в 50 млрд руб., но получил отказ.

На различия в схеме санаций «Траста» и самого «ФК Открытие» и указывает старший директор, руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. «Де-факто «Траст» находится в процессе финансового оздоровления, в который вовлечено АСВ. Так как его санация осуществляется по старому механизму, предоставление денежных ресурсов через ФКБС может быть затруднено», — говорит он.

По оценкам Назарова, на 1 ноября отрицательный капитал банка «Траст» составлял около 107 млрд руб., «то есть еще около 90–100 млрд может потребоваться для формирования нового капитала «Траста», чтобы при слиянии банков не возникало давления на достаточность капитала объединенной структуры», рассуждает Назаров. По его словам, в силу того что «Траст»​ санируется за счет средств АСВ, а его санатором является «Открытие», вероятно, с юридической точки зрения необходимо принятие нового плана финансового оздоровления «Траста» с участием нового санатора в лице ФКБС.

Макроэкономический аспект

В докапитализации группы «ФК Открытие» на такую значительную сумму есть и серьезный макроэкономический аспект, связанный с риском разгона инфляции, отмечают экономисты.

По данным Банка России, по итогам ноября этого года инфляция в годовом выражении составляла 2,5% при целевом значении ЦБ в 4%. Теоретически риски увеличения инфляции из-за эмиссии денег на санацию «ФК Открытие» возможны, указывают экономисты, но у ЦБ есть возможность нивелировать эффект на инфляцию через стерилизацию избыточной банковской ликвидности. «ЦБ может изъять денежную массу из банковской системы в депозиты или провести выпуск облигаций», — отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Правда, тут возникает другой риск, добавляет она: «Если регулятор поставит цель изъять денежную массу из банковского сектора на депозиты, то перспективы восстановления кредитной активности экономики будут ограничены».