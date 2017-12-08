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Мясо-молочное скотство
Газета № 213 (2710) (0812) Бизнес, 00:05
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Мясо-молочное скотство
Россельхознадзор резко увеличил отзыв деклараций у производителей продуктов
Число отозванных властями деклараций на производство мясных и молочных продуктов за два последних года выросло почти в 30 раз. Останавливать производство стали из-за массовых случаев выявления фальсификата и низкого качества

За 11 месяцев 2017 года (по состоянию на 28 ноября) Россельхознадзор инициировал отзыв у производителей (прежде всего из России и Белоруссии) 846 деклараций о соответствии. Такие данные ведомство предоставило по запросу РБК.

В случае отзыва декларации производитель теряет право выпускать эту продукцию. При этом за весь 2016 год было отозвано 370 деклараций, за 2015-й — лишь 30.

До 2015 года Россельхознадзор не применял эту меру административного воздействия, но был вынужден прибегнуть к ней из-за увеличившихся случаев выявления на рынке некачественных и фальсифицированных продуктов, объяснила РБК представитель ведомства Юлия Мелано. Среди наиболее частных нарушений, уточнила она, — наличие антибиотиков и бактерий в мясной и молочной продукции, фальсификация жирно-кислотного состава, наличие солей тяжелых металлов.

Что такое декларация о соответствии

Декларация о соответствии — официальный документ, подтверждающий соответствие продукции требованиям технического регламента ЕАЭС. Оформляют ее органы по сертификации, которые находятся под контролем Росаккредитации. Россельхознадзор и Роспотребнадзор не могут сами лишить производителя декларации, но могут инициировать ее отзыв.

Не повезло с соседом

Больше всего деклараций соответствия в 2017 году было отозвано в Брянской и Смоленской областях — по просьбе надзорного ведомства Росаккредитация отозвала там 96 деклараций на готовую молочную продукцию и 16 — на мясные полуфабрикаты. Столь значительное число выявленных нарушений связано в том числе со значительным потоком белорусской продукции, которая поступает в Россию через эти две области и затем перерабатывается, уточняют в Россельхознадзоре. Ведомство ранее неоднократно уличало белорусскую сторону в поставках некачественной продукции в Россию.

Кроме того, чаще, чем в других регионах, декларации отзывались в Орловской и Курской областях (62 случая за 11 месяцев этого года), а также в Московском регионе и Тульской области (61 отзыв).

Производители, чья продукция вызвала претензии Россельхознадзора, — преимущественно малоизвестные на федеральном уровне компании. РБК направил запросы, в частности, в упомянутые Россельхознадзором маслосырзавод «Славянский», «Алабуга Соте», Брестский мясокомбинат, Барановичский молочный комбинат, «Белгородские молочные продукты», МПК «Ясные Зори», но не получил ответов.

Сразу в трех областях — Калининградской, Брянской и Тверской — возникли претензии к продукции Великолукского мясокомбинат​а. Компания действительно получала предписания Россельхознадзора​ о приостановке действия деклараций на ряд наименований продукции, подтвердил представитель мясокомбината. Позже, по его словам, производитель подтвердил соответствие продукции стандартам и получил новые декларации.

В Калининградской области в этом году были зафиксированы претензии к качеству плавленого сыра московского завода «Карат». Поступившая от Россельхознадзора информация была проверена, по результатам расследования несоответствия не подтверждены, сообщила РБК пресс-секретарь «Карата» Юлия Абрамова.​

«Единственный рычаг»

Опрошенные РБК участники продовольственного рынка деятельность Россельхознадзора по проверкам продуктов питания оценивают по-разному. По закону ​надзор за готовой продукцией осуществляет Роспотребнадзор, в полномочия службы Сергея Данкверта это не входит, настаивает пресс-секретарь отраслевой ассоциации Союзмолоко Мария Жебит.

Россельхознадзор действительно не обладает полномочиями по проверкам в рознице, но может проверять готовую продукцию до ее введения в оборот, парирует Юлия Мелано. По ее словам, в 2017 году ведомство неоднократно сообщало в Роспотребнадзор о выявленных нарушениях, однако реакции не было.

В Союзмолоке считают, что процедура отзыва деклараций в законе «О техническом регулировании» оговорена нечетко, в частности нет критериев обоснования отзыва деклараций. «Зачастую они отзываются по формальным причинам — например, при неправильной маркировке», — указывает Жебит. При этом, отмечает представитель Союзмолока, отзыв декларации — очень серьезная мера: без этого документа компания теряет право выпускать продукт в обращение и несет убытки.

Отзыв декларации — единственный рычаг, позволяющий не допустить попадания некачественной продукции на полки магазинов, говорит Мелано.

Чистые прилавки

Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, напротив, считает «естественной» активную работу Россельхознадзора на внутреннем рынке на фоне снижения импортных поставок и роста внутреннего производства. Давление сетей, добивающихся низких цен, может приводить к вынужденной экономии на сырье и, как следствие, нарушению технологических требований, отмечает Юшин.

При этом в Роспотребнадзоре утверждают, что количество  фальсифицированной молочной продукции в России снижается. За девять месяцев 2017 года было выявлено 1179 случаев фальсификата, в то время как за аналогичный период 2016 года — ​2024 случая. С реализации снято свыше 25 т фальсифицированной молочной продукции, наложены штрафы на сумму более 65 млн руб., в органы по сертификации направлено 80 материалов об отзыве деклараций о соответствии, перечисляет представитель Роспотребнадзора. Комментировать заявления Россельхознадзора в ведомстве Анны Поповой не стали.

Количество фальсификата в пищевой продукции не превышает 7%, заявил РБК замдиректора Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Станислав Горбатов.

Автор: Наталья Новопашина.
При участии: Егор Губернаторов, Илья Немченко.
Теги: Россельхознадзор , проверки , нарушения , Продукты
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