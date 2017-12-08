Принуждение к миру

Зачем «Роснефть» удвоила требования к АФК «Система»

Не договорившись о мировом соглашении по делу «Башнефти», «Роснефть» увеличила требования к АФК «Система» до более 300 млрд руб. Новый иск «Роснефти» — это «акция устрашения», говорят в «Системе»

Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Что «Роснефть» потребовала от АФК «Система»?

7 декабря «Роснефть» и «Башнефть» подали иск в Арбитражный суд Республики Башкортостан к АФК «Система» и ее «дочке» — «Системе-Инвест» — о возмещении убытков в размере 131,6 млрд руб., сообщила «Роснефть». Эта сумма соответствует сумме дивидендов, «выведенных ответчиками из «Башнефти» с 2009 по 2014 год в свою пользу, за вычетом уплаченных налогов», объясняет компания. В базе суда иск пока не зарегистрирован.

«Система» контролировала «Башнефть» до конца 2014 года, а затем передала ее акции государству по требованию Генпрокуратуры. В октябре 2016 года 50,08% «Башнефти» купила «Роснефть» за 330 млрд руб.

Это уже второй иск к АФК. Первый «Роснефть» подала к «Системе» в мае, обвинив компанию в нанесении «Башнефти» ущерба при ее реорганизации в 2014 году. «Роснефть» просила возместить 170,6 млрд руб., но в августе суд удовлетворил ее требования лишь на 136,3 млрд руб. (и обе стороны сейчас оспаривают это решение в апелляционном суде). Таким образом сумма исковых требований «Роснефти» к АФК выросла до 302,2 млрд руб. Это сопоставимо ​с суммой, которую «Роснефть» заплатила государству за акции «Башнефти», и вдвое превышает капитализацию самой «Системы» (на закрытии торгов на Московской бирже 7 декабря она составляла 98,4 млрд руб). С момента подачи первого иска «Система» подешевела больше чем в два раза, на 116,6 млрд руб., из них 7 декабря — на 17 млрд руб. (15%).

«Мы в качестве нашей мирной инициативы готовы отказаться от предъявления дальнейших законных претензий к «Системе», если она в полной мере признает решение суда первой инстанции (на 136,3 млрд руб. — РБК), и готовы помочь в исполнении этого решения», — сказал РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Однако он не сказал, готова ли «Роснефть» в этом случае отказаться от второго иска, и не исключил подачу новых исков к АФК.

Новый иск — это своего рода «принуждение «Системы» к миру», добавил источник РБК, близкий к одному из истцов. Новый иск «Роснефти» — это «акция устрашения», сказал РБК основной совладелец «Системы» Владимир Евтушенков.

После того как суд частично удовлетворил требования «Роснефти» по первому иску в августе, стороны попытались договориться о мировом соглашении, но в итоге обжаловали решение в апелляционном суде.

Обоснован ли иск?

Новые требования «Роснефти» логично вытекают из решения суда по первому иску, в котором «Система» признается недобросовестным акционером, объясняет нефтяная компания. «Система» и «Система-Инвест» незаконно владели акциями, виновны в сознательном нанесении ущерба «Башнефти» и выведении из нее имущества и активов в свою пользу, говорится в ее сообщении.

Уплаченные дивиденды подлежат возврату, если будет доказано, что акционер незаконно владел акциями, а это уже установлено решением Арбитражного суда Москвы в 2014 году (этот суд по иску Генпрокуратуры изъял акции «Башнефти» в пользу государства) и решением Арбитражного суда Башкирии в августе 2017 года, говорит партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Судебная практика складывается не в пользу «Системы»: в таких случаях полученные дивиденды взыскиваются как неосновательное обогащение, говорит юрист. Но АФК может попытаться доказать, что у нее не было злого умысла во время владения акциями, а виновато государство, которое с нарушениями приватизировало башкирский ТЭК, оговаривается юрист.

«Второй иск «Роснефти» к «Системе» — еще более кафкианский, чем первый», — парирует партнер Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков: если у компании есть чистая прибыль, то собрание акционеров принимает решение о распределении дивидендов, и оно является законным. Другое дело, если бухгалтерская отчетность фальсифицировалась (например, завышалась прибыль), тогда можно говорить о нанесении убытков путем вывода средств, но «Роснефти» придется это доказать, говорит он.

Срок исковой давности по таким делам — три года, и, возможно, суд откажет «Роснефти» на этом основании, полагает Фролов. Но нормы закона можно прочитать иначе, как это сделала Генпрокуратура в 2014 году: отсчет срока исковой давности начинается в тот момент, когда истец узнал или мог узнать о нарушении, говорит юрист А2 Михаил Александров.

Как «Роснефть» и «Система» пытались договориться?

После того как Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил претензии «Роснефти» на 136,3 млрд руб., стороны попытались договориться о мировом соглашении. В начале сентября президент Владимир Путин заявил, что по отдельности встретился с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным и Евтушенковым. Тогда он выразил надежду на то, что стороны договорятся. Однако он оговорился, что прямых поручений не давал, и не знает, как решится спор.

Владимир Евтушенков и Игорь Сечин (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

«У президента была точка зрения — он остается сторонником мировых [соглашений], но все равно принимают конкретные решения хозяйствующие субъекты», — сказал 7 декабря его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что Кремль не может вмешиваться в спор.

«Роснефть» привлекла РФПИ в качестве переговорщика, но договориться с «Системой» не смогла, сообщила нефтяная компания. «Поскольку все наши усилия не дали результата вследствие принципиального отказа ответчиков от диалога и отсутствия с их стороны каких-либо конструктивных предложений по урегулированию спора, «Роснефть» и «Башнефть» продолжат свои усилия, направленные на возмещение ущерба и возвращение незаконно выведенных ответчиками средств в интересах наших акционеров», — говорится в ее сообщении.

«Никаких переговоров между «Роснефтью» и АФК «Система» не было, были только ультимативные требования истцов выплатить всю сумму в полном объеме, что, конечно, сложно назвать конструктивной позицией и готовностью к мировому соглашению», — отметил представитель «Системы» Сергей Копытов. Очевидно, что, штампуя необоснованные многомиллиардные иски, «Роснефть» просто пытается компенсировать свои затраты на «Башнефть», то есть фактически получить актив бесплатно, за счет «Системы», добавил он. Такое поведение часто встречается в корпоративных конфликтах: даже если предмет спора один, истец пытается инициировать очень много дополнительных исков, чтобы создать давление на оппонента и распылить его силы, говорит Михаил Александров.

РФПИ получил полномочия на переговоры всего неделю назад — 29 ноября, следует из пресс-релиза фонда. РФПИ со своей стороны предпринимает «все возможные усилия» для мирного урегулирования спора в ближайшее время, отмечает его представитель. Деталей переговоров он не раскрыл.

Как и где «Система» может защищаться?

У АФК «Система» нет возможности оспорить решение российских судов по этому делу в международном арбитраже, утверждает партнер адвокатского бюро «Юшин и партнеры» Анатолий Юшин: Россия не признает юрисдикцию международных арбитражных судов. Разрешение экономических споров в России заканчивается президиумом Верховного суда, добавляет он.

В случае если «Система» проиграет дело в апелляционной и кассационной инстанциях, она сможет обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), замечает Илья Рачков. А ее иностранные акционеры могут потребовать компенсации в международном инвестиционном арбитраже, если ее лишат активов в России.

Владимир Евтушенков (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Теоретически основной совладелец «Системы» Владимир Евтушенков мог бы самостоятельно обратиться в ЕСПЧ по делу об экспроприации собственности государством, есть немало дел, которые заканчивались штрафами для государств, добавляет Александров. Но в этом случае Евтушенкову придется доказать, что это экспроприация именно со стороны государства, а не коммерческий спор с компанией, подконтрольной государству, оговаривается он.

АФК «Система» не планирует обращаться в международные суды, так как «пока нет такой необходимости», говорил Евтушенков в октябре (цитата по ТАСС).

Сможет ли «Система» расплатиться с «Роснефтью»?

В конце июня судебные приставы наложили арест на ключевые активы «Системы» по ходатайству «Роснефти» — на 31,76% телекоммуникационного оператора МТС (всего «Системе» принадлежит 50,03%), 100% сети клиник «Медси» и 90,47% Башкирской электросетевой компании (БЭСК). Компании также запретили получать дивиденды по этим акциям. Арест был наложен в качестве обеспечительных мер по первому иску «Роснефти». Суд оценил стоимость этих активов в 185 млрд руб., а «Система» — в 250 млрд руб. АФК несколько раз пыталась оспорить обеспечительные меры, но безуспешно.

По данным на 30 сентября, на счетах «Системы» было 20,4 млрд руб., а общий долг компании составлял 149,1 млрд руб., следует из материалов компании.​

Из-за ареста 31,76% акций МТС и дивидендов по ним ликвидности «Системы» в ближайшие 12 месяцев хватит только на своевременное погашение текущих долговых обязательств и административные расходы, но не на какие-либо выплаты по искам «Роснефти», говорит директор группы корпоративных рейтингов S&P Global Александр Грязнов. Потенциально «Система» может привлечь и 100 млрд руб., и 200 млрд руб. под залог своих активов, добавляет он. Если «Роснефть» выиграет оба иска против «Системы», то соотношение чистого долга к дивидендному потоку корпорации вырастет с 4 до 9–10, подсчитал Грязнов.

Поступления «Системы» составляют 40–45 млрд руб. в год, в основном от дивидендов — этого может хватить на обслуживание новых долгов, добавляет аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Но тогда компании придется «сильно затянуть пояса», отказаться от выплаты дивидендов своим акционерам и сократить инвестпрограмму, предупреждает он. ​Но остается открытым вопрос, сможет ли АФК занять необходимую сумму, подчеркнул эксперт.