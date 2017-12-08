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У приставов будут частные руки
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У приставов будут частные руки
Газета № 213 (2710) (0812) Общество, 07 дек, 10:01
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У приставов будут частные руки
ЦСР предложил поручить работу с долгами коммерческим структурам
Судебные приставы работают неэффективно, оценили в ЦСР: в условиях «палочной системы» и перегруженности бюрократией. Эксперты предлагают отдать работу с долгами частных лиц и компаний коммерческим структурам
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

За последние пять лет судебные приставы успешно завершали от 61 до 75% исполнительных производств, но большинство дел приходилось на мелкие штрафы (например, за нарушения правил дорожного движения). Приставы добиваются возмещения всего в 10% случаев долгов по кредитам, а ущерб от преступлений возвращают в 8% случаев, посчитали эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. Согласно их выводам, половина исполнительных производств приходится на дорожные штрафы, а их возмещение составляет всего 1% всех долгов, с которыми работают приставы.

Доклад ЦСР об организации работы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) есть в распоряжении РБК. Его подготовили юрист Тимур Бочаров, социологи Катерина Губа и Алексей Кнорре. Проблемы в работе ФССП они выявили с помощью анализа ведомственной статистики службы, а также экспертных интервью с более чем 40 сотрудниками ФССП.

Система оценки работы, принятая в ФССП, поощряет взыскание большого количества мелких долгов и не стимулирует работу с крупными. А перегруженность бюрократическими процедурами и неэффективное распределение нагрузки сказываются на результатах работы приставов, констатируют эксперты.

Для решения проблемы эксперты предлагают, в частности, вывести из компетенции ФССП работу с административными штрафами и создать институт частных судебных исполнителей.

РБК направил запрос в пресс-службу ФССП.

Количество вместо объема

По статистике ФССП, начиная с 2012 года доля успешно оконченных исполнительных производств постоянно снижалась (с 75 до 61%), отмечают аналитики. Само количество дел за пять лет выросло более чем полтора раза (с 31 млн до 53 млн). Общая сумма долгов, подлежащих взысканию, за этот период увеличилась с 1,8 трлн до 2,2 трлн руб. Возвращенные деньги составляли меньше пятой части (13–17%) от всего объема долгов, с которыми имели дело приставы.

Разница между долей успешных производств и долей возвращенных денег указывает на то, что большинство возвратов приходится на незначительные суммы, следует из доклада. «Долги физических и юридических лиц кредитным организациям составляют всего 5% от всех исполнительных производств, но в пересчете на рубли на них приходится больше половины всех долгов», — объяснили эксперты. При этом успешным взысканием завершается всего 10% производств, связанных с кредитами. Напротив, административные штрафы ГИБДД составляют половину всех исполнительных производств, но на них приходится всего 1% общей суммы всех долгов.

Приставы ориентированы скорее на работу с мелкими однотипными долгами, производство по которым почти полностью автоматизировано и не требует очной работы с должником «в поле», выездов на рейды. В устранении больших задолженностей сотрудники ФССП не слишком заинтересованы, следует из доклада.

Проблема в системе оценки эффективности работы приставов, убеждены авторы исследования. В ее основе лежит количественный подход: главным показателем является доля фактически исполненных производств. При этом в отчетности ФССП разные типы долга и производства не дифференцированы, несмотря на огромную разницу в трудозатратах между процедурой взыскания штрафа за неправильную парковку и процедурой взыскания задолженности по алиментам, подчеркивают в ЦСР.

В итоге больше половины долгов возмещается только по таким категориям, как штрафы ГИБДД (средний долг — 1 тыс. руб.), уголовные судебные штрафы (средний долг — 14 тыс.) и задолженность по заработной плате (средний долг — 42 тыс.). В наиболее трудоемких и «денежных» категориях долгов случаи успешного возмещения составляют единицы процентов.

Разрыв связан и с тем, что в случаях с кредитами, алиментами или коммерческими долгами потери несет не государство. Тогда как взыскание потерь именно госбюджета (налоговых недоимок, пошлин, штрафов) руководство часто формулирует приставам как приоритетную задачу. Это «приводит к преимущественному удовлетворению государственного интереса в ущерб частному», убеждены авторы доклада.

Авральный подход

Приставы-исполнители получают фиксированный оклад около 15 тыс. руб. Премиальная часть их зарплаты зависит от выполнения нормативов. «Основные проблемы большинства правоприменительных ведомств связаны прежде всего с так называемой палочной системой, когда содержательная работа подменяется гонкой за показателями. В этом смысле ФССП не только мало отличается от других ведомств, но и превосходит их по количеству отчетных показателей и степени их влияния на практику рядовых сотрудников», — говорится в докладе.

Результатом зависимости от «палок» становится неравномерное распределение нагрузки, когда «пик активности по отдельным действиям приходится на отчетный период». При этом страдает производство по другим случаям. Как правило, это дела, «не связанные с пополнением государственного бюджета», уточняют авторы доклада.

ФССП «испытывает недостаток квалифицированных кадров, но введенное требование высшего юридического/экономического образования только осложняет ситуацию», считают эксперты. Образовательный ценз начнет действовать с 1 января 2018 года. Вместо него ФССП стоило бы ввести централизованные курсы повышения квалификации и систему стажировок, полагают аналитики.

Также они предлагают изменить систему отчетности и показателей эффективности службы, сделав приоритетом валовую сумму взысканий. Для решения проблемы перегруженности приставов ЦСР предлагает вывести работу с административными штрафами из компетенции ФССП. Взыскатель штрафа должен напрямую направлять постановление в банк или работодателю должника, убеждены эксперты. Для взыскания в пользу частных лиц имеет смысл ввести институт частных судебных исполнителей, которые бы работали на коммерческой основе; в компетенции ФССП же имеет смысл оставить взыскание платежей в пользу государства, а также социально значимых платежей — например, алиментов, говорится в докладе ЦСР.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: ФССП , Алексей Кудрин , Федеральная служба судебных приставов , Центр стратегических разработок ...
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