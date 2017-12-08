Сборный пунктик

Как инженер из Рязани начал изготавливать криптофермы в Калифорнии

Дмитрий Попов начинал бизнес со сборки компьютеров и внешних видеокарт, а в начале 2017 года нашел золотую жилу — начал продавать фермы для майнинга криптовалют в Калифорнии

Дмитрий Попов (Фото: Алена Кондюрина для РБК)

История компании Bizon началась с ограбления. Офис дизайн-студии Дмитрия Попова обчистили: вынесли всю рабочую технику Apple. Покупать новую было накладно, и тогда Попов, с детства любивший возиться с электроникой, решил сам собрать компьютеры, которые по мощности не уступали бы «Макам». Техника неожиданно стала пользоваться спросом у коллег по цеху — он стал собирать компьютеры под заказ, а вскоре ассортимент пополнился новым продуктом — внешней видеокартой. Она превращала слабые ноутбуки в мощные машины для работы с графикой и видео.

На такие устройства стали поступать заказы из-за границы, и предприниматель решил переехать в США поближе к клиентам, среди которых были Google, HBO, Amazon и другие гиганты. В Штатах он обнаружил новую перспективную нишу — стал собирать оборудование для майнинга криптовалют. В 2017 году этот бизнес принесет Попову $3 млн выручки.

Нишевая сборка

Дмитрий Попов начал программировать в десятилетнем возрасте, а в 11-м классе устроился в кол-центр пейджинговой компании. Туда Попова приняли благодаря навыку быстрого набора текста, выработанному за годы программирования и общения в чатах. После окончания школы в 2000 году он поступил в Рязанский радиотехнический институт, однако учеба не задалась — Попов был злостным прогульщиком и едва получил диплом.

Зато студентом начал работать в сфере полиграфии и дизайна и дорос до руководителя отдела рязанской рекламной компании. Через пять лет он понял, что достиг в родном городе потолка, и решил переехать в Москву. Здесь около года он проработал в рекламном агентстве Indivision, а в 2006 году вместе с партнером запустил свое дело в той же отрасли: друзья разрабатывали макеты для полиграфии, занимались рекламой и созданием сайтов. На аренду офиса и покупку оборудования на старте потратили всего 50 тыс. руб. Но, по словам Попова, ниша была очень конкурентной и за два года бизнес так и не стал прибыльным.

В 2008 году наступил переломный момент — технику украли, денег на покупку новой не было, поэтому из доступных на рынке комплектующих Попов собрал компьютер, который поддерживал все операционные системы и по мощности не уступал продукции Apple. Предприниматель даже хотел назвать его «Русский Мак», но, чтобы не дразнить правообладателей марки, остановился на названии Bizon.

Попов решил, что другим дизайнерам и монтажерам тоже могут понравиться его наработки. «Бизоны» были заточены на работу с графикой, видео, рендерингом​, файловыми хранилищами и могли заменять сервер. «Мы предлагали рабочие станции для графики под 24 жестких диска в серверном корпусе. И возродили двухпроцессорные компьютеры, которые Apple убрала из своего ассортимента в угоду компактности», — вспоминает основатель Bizon.

Некоторые умельцы собирали подобные компьютеры для себя и на заказ, но предприниматель нашел свою нишу — компьютеры для работы именно с видео и графикой — и предложил сервис, как у известных брендов: быстрый ремонт и замену оборудования. Особенно привлекательной была цена — 30 тыс. против 60 тыс. руб. у ближайших аналогов по производительности от Dell, Asus и Apple. Гипотеза, что коллеги-дизайнеры заинтересуются такими машинами, быстро подтвердилась: Попов сделал сайт и уже через неделю получил первую заявку на сборку.

Фото: Алена Кондюрина для РБК

Предприниматель ушел из рекламного бизнеса и посвятил себя сборке «железа». Поначалу работал дома. «Коммуналка у нас была — что надо! В одной из комнат жили алкаши, в другой — бабушка с собакой. Я собирал, настраивал, тестировал, жена была на телефоне, вечером и ночью развозили», — вспоминает Попов. Вскоре он арендовал офис.

Через пару лет заработало сарафанное радио — техника Попова появилась у монтажеров телецентра «Останкино», в ведущих дизайн-студиях и продюсерских центрах — всего было 500 клиентов, среди которых Amedia, кинокомпания «Союз Маринс Групп», Aviasales, телеведущий Александр Гордон и продюсерский центр Григория Лепса.

Большую часть компьютеров собирали в зависимости от пожеланий заказчика. Но это была не стандартная сборка ПК, которой занимаются почти в каждом компьютерном магазине. Например, в 2010 году компания разработала систему удаленного обновления. Каждый клиент мог подключиться к ней и скачать последние обновления. «Мы делали особые фишки и вкладывались в разработку», — говорит Попов. По его словам, ежемесячная выручка достигла 1 млн руб., прибыль — 100–150 тыс. руб.

Американская мечта

В 2014 году спрос на компьютеры для дизайнеров резко упал. Дело было не столько в финансовом кризисе и скачке курса валют, сколько в изменении тренда. Рынок настольных компьютеров стал сокращаться, все большей популярностью пользовались мобильные решения. На смену громоздкой профессиональной технике пришли ноутбуки и планшеты.

Чтобы оставаться на плаву, Попов стал думать о том, как совместить мощность настольного компьютера с компактностью ноутбука. Предприниматель решил разместить видеокарту в отдельном корпусе — так родилась идея BizonBox. Это переносная видеокарта, которая подключается к ноутбуку и увеличивает его производительность. Первая версия устройства постоянно давала сбои, тем не менее она в пять раз превосходила по мощности встроенную в типовой ноутбук видеокарту: вместо часа рендеринг видео занимал 10 минут.

Как и в случае с компьютерами, все комплектующие уже были на рынке — опытный пользователь мог собрать внешнюю видеокарту и сам, но готового коммерческого продукта на рынке еще не было. «Лидеры компьютерного рынка почему-то этот продукт не довели до коммерческого образца. Думаю, это очень маленький рынок для таких больших компаний», — рассказывает Попов. Его новинка стала пользоваться спросом. «Ребята были в тренде — графические чипы очень мало кто умеет делать. В России нет ни техпроцесса, ни специалистов нужного уровня», — говорит Антон Петров, менеджер проектов консалтинговой компании AT Consulting. Собирали BizonBox вручную в офисе, команда из десяти человек изготавливала по 50 устройств в месяц, стоимость одного составляла $700.

Дмитрий Попов (Фото: Алена Кондюрина для РБК)

Вскоре появились первые заграничные клиенты, которые находили проект в интернете или узнавали о нем после знакомства с Поповым на отраслевых выставках. Однако наладить стабильные поставки не удавалось — проблемы с почтой приводили к тому, что адресаты нередко получали посылки разбитыми или не получали вовсе. Чтобы решить проблемы с логистикой, Попов задумался об открытии зарубежного офиса.

В 2015 году предприниматель получил рабочую визу О-1, предназначенную для иностранцев с «экстраординарными способностями», и перебрался с семьей в Майами. В общей сложности на переезд ушло $40 тыс. «Это было очень тяжелое время, так как нужно было начинать с чистого листа: поиск помещения, поиск людей, организация сборочного процесса, логистика, работа с поставщиками, налоги, бухгалтерия — и все это в абсолютно новой стране с новыми правилами игры», — вспоминает Попов.

Сборку он решил организовать в Китае и сразу же столкнулся с проблемами. Дело в том, что корпус BizonBox состоит из двух частей: одна выезжает из другой. Партию собирали на китайском заводе, она уже была готова и ждала отправки, но предприниматель решил приехать сам и провести выборочный контроль. К его удивлению, части корпуса не выезжали, как надо. «Мы стали проверять каждый корпус вручную. Потратили почти пять дней, чтобы проверить 1 тыс. корпусов. В итоге было выявлено, что 40% партии имело брак», — вспоминает Попов. Он сохранил производство в Китае, но с тех пор лично проверяет каждую партию.

Бонусы от переезда предприниматель тоже получил. Главный — удалось наладить нормальную доставку товара. Американские службы доставки бережнее относятся к посылкам да и отправляют товары быстрее: по территории США за один день, а за границу, например в Японию, — ​за два-три. Кроме того, предпринимателя порадовала четкая работа банков и минимум бумажной волокиты.

Когда компания освоилась на новом месте, предприниматель занялся созданием усовершенствованной модели внешней видеокарты BizonBox. Разработка дизайна, сборка тестовых образцов, подбор комплектующих, изучение технологий обработки металла и поиски производителя вместо запланированных трех месяцев заняли год. В первой партии было 1 тыс. внешних видеокарт на базе чипов компании NVIDIA, с которой Попов договорился о сотрудничестве.​

Предприниматель вложил в проект $100 тыс. «Был страх, что новая модель не окупит вложения, но она стала настоящим хитом продаж», — вспоминает Попов. В 2016 году выручка компании составила $2 млн, прибыль — $70 тыс., почти в три раза больше, чем годом ранее.

Фото: Алена Кондюрина для РБК

Основные покупатели продукции Попова — дизайнеры и монта​жеры, работающие в крупных телестудиях и продакшен-студиях, а также на телеканалах. Среди клиентов BBC, HBO, NBC, ABC News, Aurora Films, Snapchat, Amazon, Tesla, Facebook, HTC и даже Google. Продвигает товар Попов в собственном интернет-магазине и на выставках.

Холостой пуск О внешних видеокартах на ИТ-рынке впервые заговорили еще в 2007 году. Первопроходцем стала компания Asus, которая предложила модель XG Station с электроникой от NVIDIA. Начать поставки планировалось во втором квартале 2007 года. Но первая небольшая партия Asus XG Station появилась в первой половине 2008 года и только в Австралии. Стоила карта 375 австралийских долларов (около $285). В середине 2009 года ее сняли с продажи. Летом 2008 года компания AMD представила аппаратный эксперимент — технологию ATI eXternal Graphics Platform, позволяющую объединить ноутбук с мощной дискретной видеокартой Radeon HD 3870. Но из-за недостаточного продвижения продукта на рынке таких устройств появилось крайне мало. В марте 2010 года компания Shuttle, которая занимается производством ПК, представила устройство Shuttle I-Power GXT Mini, которое представляло собой небольшую коробку с видеокартой Radeon HD 4650. Но уже в следующем году компания прекратила работу над проектом. Официальная причина — производство внешней карты обходится дорого, а спрос на нее небольшой.

Сети для майнинга

В 2017 году на рынке внешних видеокарт появились первые серьезные конкуренты — Asus и Gigabyte. Они установили цены на уровне $400–600 за карту, что было почти в два раза ниже стоимости BizonBox 3. Попову пришлось снизить цены вслед за конкурентами и искать новые источники дохода. Упала маржа и снизились продажи.

Решение нашлось спонтанно. В начале 2017 года биткоин преодолел отметку в $1 тыс., а у предпринимателя в офисе завалялась лишняя партия видеокарт: неправильно рассчитали заказ на комплектующие, купили впрок по дешевке, а потом не смогли продать. Чтобы добро не пропадало, Попов решил собрать несколько ферм для майнинга. Тогда майнить было еще не очень выгодно, потому что доход едва покрывал расходы на электричество.

Но в конце весны курс биткоина резко вырос, и, соответственно, увеличился спрос на фермы. Предприниматель решил вывести свой продукт на профессиональный уровень. «Многие тогда делали фермы в домашних условиях: кто-то собирал в коробках из-под обуви, кто-то в клетках для животных, кто-то в фанерных ящиках. Никакого сервиса и поддержки, так как все боялись брать на себя риск», — говорит Попов.

Он спроектировал и изготовил корпус, разработал операционную систему SharkOS для контроля видеокарт, мониторинга всей системы и ее защиты от зависания. Установил на лицевой панели тачскрин и сделал интерфейс для управления. Снизил шум, создаваемый картами. Так в продуктовой линейке компании Bizon появился компьютер для майнинга. Его цена начиналась от $3 тыс.

Вскоре появились конкуренты — ASIC Bitmain Antminer L3+, iBelink DM11G, ANTMINER S9, Innosilicon A4 Dominator и др. Но и спрос на фермы стремительно шел вверх. «Началась настоящая золотая лихорадка, а мы продавали лопаты. Сумасшествие нарастало, многие покупатели звонили и были готовы прилететь на самолете в Майами, к нам в офис, чтобы только забрать фермы побыстрее и расплатиться наличкой», — вспоминает Попов.

Летом 2017 года он перевез офис в Калифорнию — поближе к основным покупателям ферм. «В Майами все-таки царит расслабленная атмосфера, а вот в Кремниевой долине жизнь кипит», — говорит Попов. В итоге продажи ферм в два раза превысили выручку от продаж внешних видеокарт. По оценке предпринимателя, совокупная выручка компании в 2017 году составит $3 млн. Прибыль предприниматель еще не оценил. «Маржинальность сборки ферм — 20–30%. А оборудование для майнинга будет в ходу еще года три-четыре», — считает Рустам Кутуев, основатель гейм-студии Pride Games и майнинговой фермы в Ленинградской области.

Параллельно с продажами оборудования Попов стал майнить криптовалюты сам. Сколько заработал на этом, он не раскрывает, но говорит, что на побочные доходы приобрел себе новый Mercedes.