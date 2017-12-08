Улетевший миллиард

«Вертолеты России» выплатили Сбербанку долг завода-банкрота

«Вертолеты России» выкупили у Сбербанка долг в 916 млн руб. обанкротившегося Савеловского машиностроительного завода, градообразующего предприятия города Кимры. К его спасению будет привлечена компания «Стан» Сергея Недорослева

Фото: Владислав Шатило / РБК

Финансовые трудности

Холдинг АО «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») погасил долг ​Савеловского машиностроительного завода (СМЗ) в размере около 916,5 млн руб. перед Сбербанком, чтобы не допустить приостановки деятельности предприятия, входящего в одну из структур «Ростеха» и являющегося градообразующим предприятием города Кимры (Тверская область). Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Ростеха».

СМЗ занимается техническим оснащением военно-промышленного и машиностроительного комплексов. «Самостоятельно исполнить обязательства СМЗ не мог ввиду сложного финансового состояния», — сообщили в госкорпорации.

Что такое СМЗ Завод основан в 1915 году, сказано на сайте СМЗ. С 1943 года специализируется на станкостроении. Его производственные площади составляют более 120 тыс. кв. м. Предприятие поставляло оборудование для РЖД и МЧС, изготавливало металлическую мебель. С 2014 года 100-процентным владельцем СМЗ является холдинг «Станкопром» (100-процентная «дочка» «Ростеха»), следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Как минимум последние пять лет предприятие является убыточным. Согласно финансовой отчетности за 2016 год, убыток СМЗ составил более 1 млрд руб.

В сложном финансовом состоянии СМЗ находится давно. Как рассказал РБК собеседник, проработавший на заводе более 15 лет, еще в 2012 году на предприятии начались перебои с выплатой зарплаты. «До сих пор перед некоторыми работниками задолженности не погашены или погашены частично», — рассказал источник РБК. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту невыплат десяткам работников завода.

РБК направил запрос на Савеловский машиностроительный завод по поводу текущего состояния. По телефону, указанному на сайте СМЗ, сказали: «Какая пресс-служба? Мы теперь банкроты! Вы хоть знаете, что это такое?»

Здание ​СМЗ (Фото: Google Maps)

Попытка оздоровления

В 2013–2014 годах Сбербанк открыл Савеловскому заводу несколько кредитных линий на общую сумму около 1,5 млрд руб. Деньги предназначались на модернизацию, капитальный ремонт, пополнение оборотных средств и пр. Поручителем по договору выступил владелец СМЗ — холдинг «Станкопром», принадлежащий «Ростеху». В качестве залога выступало 100% завода.

Однако кредиты не помогли заводу выйти из кризиса. В феврале 2017 года решением суда СМЗ был признан банкротом. К этому времени завод использовал кредитные средства на сумму чуть менее 1 млрд руб.

Суд со Сбербанком

В апреле 2017 года Сбербанк обратился в суд с требованием взыскать с поручителя — АО «Станкопром» — сумму использованного кредита в размере около 916,5 млн руб., следует из решения Арбитражного суда. Свои обязательства по своевременному погашению кредита СМЗ перед Сбербанком не выполнил, «допускалась систематическая просрочка платежей», указано в судебном акте. Представители АО «Станкопром» в суде против удовлетворения требований банка не возражали, сказано в материалах дела.

27 ноября Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования Сбербанка в полном объеме. По решению суда права на акции СМЗ, предмет залога, должны были перейти к Сбербанку.

В декабре 2017 года, до обнародования мотивировочной части решения суда, по просьбе Сбербанка произошла замена истца. Банк указал, что в июле 2017 года он продал права на долг СМЗ «Вертолетам России», поэтому и права на залог в рамках судебного спора должны перейти к этому холдингу. Финансовые условия сделки стороны раскрывать не стали.

В Сбербанке и «Вертолетах России» от комментариев отказались.

4 декабря Арбитражный суд Москвы опубликовал мотивировочную часть решения. Как указано в судебном акте, требования банка удовлетворены в полном объеме. Одновременно суд удовлетворил просьбу Сбербанка и обратил взыскание на акции СМЗ в пользу «Вертолетов России»​.

Для того чтобы погасить долг, суд постановил продать 100% доли СМЗ с публичных торгов. Ее начальную стоимость суд установил в размере 558,7 млн руб.​

Фото: Олег Яковлев / РБК

Операция по спасению

«Ростеху» потребовалось использовать схему с выкупом акций СМЗ у Сбербанка и их последующей продажей с публичных торгов, чтобы спасти СМЗ от приостановки деятельности, рассказали РБК в госкорпорации.

Как уточнил РБК близкий к «Ростеху» источник, затем на базе СМЗ будет создано совместное предприятие с частным партнером. Это будет новое юрлицо, потому что «с этим юрлицом ничего доброго уже не получится», подытожил собеседник РБК.

Выставить предприятие на торги — это формальная обязанность, отмечает источник РБК, близкий к «Ростеху». «Когда идет речь об истребовании долгов, суд по формальным признакам обязан вынести решение о реализации предмета залога. Но имущество реализовано быть не может, потому что оно находится в процедуре банкротства. А доли в юрлице ничем не обременены, и они должны быть проданы», — пояснил он. Стоимость этих долей определяется исходя из стоимости активов, добавил собеседник РБК. «Однако 558,7 млн руб. — цифра не реалистичная, она завышена в разы», — утверждает источник, отмечая, что в «Ростехе» как раз рассчитывают на то, что за эту сумму СМЗ никто не купит и завод останется в собственности его структур.

Опрошенные РБК юристы подтвердили такой порядок реализации судебного решения. «Суд не может напрямую обратить взыскание на акции компании, которая находится в процедуре банкротства. Это можно сделать только через публичные торги», — пояснил партнер Tertychny Agabalyan Марат Агабалян. «Закон об исполнительном производстве предусматривает единственную форму реализации заложенного имущества стоимостью свыше 500 тыс. руб. — в форме публичных торгов», — добавил юрист компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Кирилл Захаров.

Частно-государственное будущее

Потенциальный частный партнер «Ростеха» по восстановлению СМЗ — станкостроительная компания «Стан», рассказали РБК в госкорпорации, подтвердив планы создания СП и образования нового юрлица. Согласно бизнес-плану, «Стан» предоставит технологическое оборудование и привлечет дополнительные кадры.

Компания «Стан» не смогла предоставить РБК оперативный комментарий.

Что такое ООО «Стан» «Стан» — крупнейшая российская интегрированная компания в сфере проектирования и производства станкостроительного оборудования, сказано на ее официальном сайте. У компании семь производственных площадок — в Москве и Московской области, Башкирии, Рязани, Тверской и Ростовской областях. Основные заказчики — «Ростех», предприятия ПАО «ОАК», «Роскосмоса», «Росатома», РЖД, а также компании нефтегазового комплекса. 99,98% «Стана» принадлежат компании «Ивескон», которой владеют Сергей Недорослев (63%) и Максим Гущин (37%), следует из «СПАРК-Интерфакса». Оставшиеся 0,02% принадлежат Руслану Звягинцеву. По итогам 2016 года выручка «Стана» составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — около 6 млн руб.

Если переговоры завершатся успешно, то создаваемое СП и «Станкопром» выкупят долг СМЗ, сообщили в госкорпорации. СП будет специализироваться на механической обработке деталей, уточнили в «Ростехе».

Каким образом будут распределены доли в предполагаемом СП, говорить пока рано, так как необходимые решения еще не приняты, отмечают в «Ростехе», подчеркивая, что доля госкорпорации будет такой, чтобы «Ростех» мог формировать стратегию развития предприятия и влиять на его ключевые процессы.

Сроки создания СП и другие значимые параметры будут определены в процессе оценки активов и структурирования сделки, подытожили в «Ростехе».