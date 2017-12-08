В погоне за Санта-Клаусом

Чего ожидать инвесторам в последний месяц года

Фондовые рынки в большинстве случаев показывают рост во второй половине декабря. Этот феномен называют ралли Санта-Клауса. В этом году, считают аналитики, у инвесторов тоже есть шансы получить подарок в виде роста рынка

Фото: Тимур Зима для РБК

По свидетельству трейдеров, в последний месяц года на фондовом рынке часто наблюдается ралли — рост основных биржевых индексов. Это явление называют по-разному: рождественское ралли, предновогоднее ралли, ралли Санта-Клауса.

Феномен ралли зародился в США, и до сих пор тенденции американского рынка как крупнейшего в мире являются определяющими для рынков других стран, говорит старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим.

«Принято считать, что оно приходится на последние две недели торгов перед католическим Рождеством (25 декабря)», — говорит управляющий активами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Александр Баулин. По его словам, в этот период по статистике в большинстве случаев американские индексы подрастают на 1–5% независимо от предыдущей конъюнктуры рынка.

Как отмечает ведущий стратег «Атон» Алексей Каминский, исследование банка JP Morgan (проведено в ноябре 2017 года, в свободном доступе отчета нет) показало, что за последние 100 лет предновогоднее ралли случалось в Европе (на основе индекса MSCI Europe) в 78% случаев (рост рынка в этот период составлял в среднем 3,2%), в США — в 70% случаев (с ростом 1,5%).

Если посмотреть на статистику российского рынка, то декабрь показывал позитивную тенденцию с 2000 по 2016 год в 65% случаев (то есть 11 раз за 17 лет). По расчетам РБК, в среднем рост в декабре в эти годы составляет 5,8%. По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, статистика по российскому рынку, сформированная на основании данных до 2000-х годов, не показательна. «На рынке было мало акций и мало участников. Бум по сути начался в середине 2000-х годов, а до этого времени динамика рынка зависела всего от нескольких эмитентов», — поясняет он.

Почему рынок растет

По мнению аналитика УК «Альфа-Капитал» Дарьи Желанновой, значительную роль в разгоне активности на финансовом рынке играет календарный эффект. «Речь идет об увеличении количества денег в системе, обусловленном закрытием итогов года, выплатой бонусов и премий. Соответственно, возникает необходимость их размещения», — отмечает она.

Кроме того, влияние на рынок оказывает и прагматичное желание управляющих показать максимальную доходность в уходящем году. Свой вклад вносят частные пенсионные фонды, которые в связи с законодательством должны закрывать год без убытков, что дает им повод для активизации спекулятивной торговли в конце года. К ним, в свою очередь, присоединяются инвестиционные компании, ПИФы и управляющие активами, желающие получить бонусы по итогам уходящего года за хорошие результаты управления.

«В канун новогодних праздников управляющие инвестиционных банков и фондов стараются улучшить свои годовые результаты, в связи с чем на фондовых площадках часто возникают краткосрочные движения, именуемые рождественскими ралли», — отмечает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Свою роль может играть и психология, говорят аналитики, — предновогоднее настроение оптимизма, ожидание чуда, счастья и финансового благополучия транслируется и на фондовый рынок.

Прервать эту тенденцию, по мнению аналитика «Алор Брокер» Евгения Корюхина, могут глобальные экономические и политические потрясения (экономический кризис, геополитические конфликты и т.д.).

Чтобы сыграть на ралли, инвестор выходит на рынок в начале ралли (то есть в начале декабря), а фиксирует прибыль к концу месяца, когда котировки на максимуме.

Шансы мирового ралли

В декабре 2017 года предрасположенность к росту есть, но насколько выраженным будет этот рост, зависит от экономических и политических событий в мире, отмечают аналитики. «Рост рынка не может происходить просто потому, что грядет Новый год — любой рост должен быть поддержан инвестиционной идеей», — говорит руководитель аналитического департамента УК «БКС» Никита Емельянов.

В основе предновогоднего ралли сейчас лежат ожидания скорого принятия налоговой реформы в США. Американский сенат 2 декабря уже утвердил свой проект документа, ранее собственный вариант приняла палата представителей. Впереди согласование двух вариантов и одобрение итогового документа президентом США. Реформа предполагает общее снижение налоговой нагрузки для компаний, что приведет к наращиванию инвестиций корпорациями, а акционеры смогут рассчитывать на повышенные дивиденды.

«Если документ примут в этом году, то рынки пойдут вверх», — говорит Бит-Аврагим. Сергей Дроздов добавляет, что в случае принятия реформы американские биржевые индексы могут вырасти примерно на 5%. «Если же по какой-то причине принятие реформы отложат на длительное время, рынки могут начать коррекцию», — говорит он, добавляя, что подобный исход маловероятен.

Также 12–13 декабря должно пройти заседание ФРС США, на котором ожидается решение относительно ключевой ставки. По словам Емельянова, само по себе решение на рынок не повлияет (инвесторы уже заложили повышение ставки в цены, но инвесторы опасаются неожиданных комментариев от чиновников по итогам заседания). Рынок ведет себя осторожно, сдерживая ралли, но, как только заседание пройдет, рост станет более выраженным.

На руку рынкам играет и успешный сезон отчетности в США (и по всему миру) в октябре-ноябре, что привело к переоценке будущих доходов американских компаний в большую сторону, добавляет Емельянов. Так, более 70% компаний, входящих в индекс S&P500, сообщили о прибыли, превзошедшей ожидания аналитиков (рост в среднем на 6,2% против прогнозируемого роста в 3,1%).

Россия поддержит тренд​

Отечественные биржевые площадки последние два месяца, несмотря на находящиеся вблизи годовых максимумов нефтяные котировки, топчутся на месте, не находя в себе сил обновить годовые вершины. Однако у игроков есть в запасе еще достаточно времени, чтобы закончить год на мажорной ноте, считают аналитики. Ключевыми окажутся внешние факторы.

«До заседания ФРС США рынки будут в подвешенном состоянии, после — наметится мини-восстановление», — предполагает Бит-Аврагим. По его прогнозам, индекс Мосбиржи в конце месяца достигнет отметки 2150–2180 пунктов. По данным Московской биржи, по состоянию на 18:00 мск 7 декабря индекс Мосбиржи (ранее — индекс ММВБ) находился на отметке 2103 пункта.

Ващенко считает, что рост может быть даже больше, и отмечает: «Я надеюсь на рост фондового рынка в декабре. Основные индексы хотя и не обновят годовых максимумов, но год будет завершен в зеленой зоне: 2250 пунктов — по индексу Мосбиржи, и 1170 пунктов по индексу РТС (против 1118 пунктов по индексу РТС на 18:00 мск 7 декабря)».

Он уверен, что на динамику рынка помимо внешнего фона повлияют такие события, как решение о понижении ключевой ставки ЦБ (ожидается 15 декабря) и валютный курс. Относительно последнего Ващенко поясняет, что понижение ставки ЦБ — негативный фактор для рубля, но на этом фоне акции российских компаний, оцениваемые в рублях, могут дорожать: их стоимость в долларовом эквиваленте (а именно на нее ориентируются иностранные инвесторы) уменьшится и станет привлекательней.

На чем сыграть

Индексы показывают общее движение рынка, но вкладываться инвесторы могут только в конкретные акции. Чтобы получить выгоду, Вадим Бит-Аврагим советует инвесторам обратить внимание в первую очередь на нефтегазовый сектор, который показывает хорошую доходность на фоне поддержки нефтяного рынка — ОПЕК и не входящие в картель страны-экспортеры продлили соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2018 года.

Аналитик также считает, что инвесторам стоит обратить внимание на «перспективных аутсайдеров» отечественного рынка. «Речь идет об акциях таких компаний, как «Магнит», «Ростелеком», «Аэрофлот». Пока они недооценены, но я не исключаю, что в конце года инвесторы обратят на них внимание и рынок почувствует дополнительный приток уже в ближайшие недели», — считает Бит-Аврагим.

По его мнению, на данный момент рынок закладывает более негативный сценарий в котировки этих акций, чем их реальные финансовые показатели. «Эти компании показывали плохую отчетность в этом году, и рынок заложил повышенный дисконт», — поясняет эксперт. По его мнению, вскоре рынок скорректирует свои ожидания в лучшую сторону и инвесторы предпочтут вкладываться в эти акции, а не в те, потенциал роста которых может быть не таким выраженным.

Баулин считает, что наиболее сильно выглядят эмитенты, показывавшие результаты работы лучше прошлогодних (выручка и прибыль). «Это Сбербанк, «Татнефть», «Яндекс», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Мостотрест». Они же могут продолжить рост на ожидании увеличенных дивидендных выплат по итогам года», — говорит аналитик.