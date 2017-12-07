Субсидии сняли с депозитов

Правительство изменило правила предоставления госкомпаниям средств на «капитальные» цели

Субсидии, которые бюджет выдает госкорпорациям на строительство, нельзя будет хранить на депозитных счетах, решило правительство. Такую практику ранее критиковал Минфин — она мешает достижению целей государства по инвестициям

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Правительство опубликовало правила предоставления субсидий из федерального бюджета госкорпорациям, государственным компаниям (в определении закона о некоммерческих организациях) и публично-правовым компаниям. Документ, который касается субсидий на «капитальные» цели, запрещает таким компаниям складывать полученные средства на депозиты. Ранее подобную практику критиковали Минфин и Счетная палата.

Соглашение о предоставлении субсидии должно предусматривать несколько запретов, следует из правил правительства. Полученные средства не должны размещаться на депозитах, «а также в иных финансовых инструментах». Кроме того, нельзя, например, покупать на них валюту (за исключением случаев, когда она необходима для поставок высокотехнологичного импортного оборудования) и перечислять их в уставные капиталы других организаций. Документ регламентирует субсидии на инвестиции в объекты капитального строительства, которые находятся в собственности корпораций, покупку недвижимости, а также на взносы в капиталы юрлиц, чьи доли находятся в собственности госкорпораций.

Запреты на размещение бюджетных денег в депозитах и покупку валюты распространяются на госкорпорации (такие, как «Росатом», «Роскосмос», «Ростех») и госкомпании («Автодор»), которые законодательно являются некоммерческими организациями. Извлечение прибыли не является их основной целью.

На политику госкомпаний, которые кладут бюджетные деньги на депозиты, зарабатывая на этом проценты, Минфин жаловался уже давно. «Вот когда акционерные общества и госкорпорации получают большие средства и в течение длительного времени не используют их, размещают на депозитах, вот на это нужно прежде всего обратить внимание», — говорил в 2015 году замминистра финансов Алексей Лавров (речь шла о предоставлении бюджетных средств на взносы в уставные капиталы). Размещение на депозитах средств для инвестиций «не может способствовать достижению целей государственной инвестиционной политики», указывало (*.pdf) ведомство. Субсидии госкомпаниям, по оценке Минфина, в принципе искажают конкурентную среду, министерство планирует их оптимизировать: «Это будет касаться как прямых субсидий, зачастую фактически маскирующих низкую операционную эффективность, так и неявных, предоставляемых через систему налоговых льгот и освобождений». Тому, что госкомпании вместо инвестирования «прокручивают» бюджетные деньги на депозитах в банках, удивлялся в ноябре 2015 года президент Владимир Путин.

Запрет на размещение бюджетных средств (субсидий) на депозитах — обоснованное решение, считает юрист АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Евгений Кириенко. Эта мера «исключает возможность хоть и временного, но все же нецелевого использования бюджетных средств в целях извлечения дополнительных доходов, влекущего риск их утраты», объясняет Кириенко. На это же направлено и установленное в правилах ограничение на приобретение иностранной валюты, указывает юрист.

Параллельно во вторник правительство опубликовало аналогичные правила по капитальным субсидиям для юрлиц, полностью принадлежащих государству. В нем запрета на перечисление полученных из бюджета средств на депозиты нет. Таким образом, акционерные общества, на 100% принадлежащие государству, смогут продолжать зарабатывать на депозитах без ограничений.

В 2016 году федеральный бюджет предоставил 17 субсидий госкорпорациям на 321,7 млрд руб., говорилось в заключении Счетной палаты (имеются в виду все субсидии, а не только капитальные). «Результаты проверки показали, что главными распорядителями недостаточно обоснованно формировались бюджетные ассигнования на предоставление субсидий. Наличие на начало финансового года значительных объемов неиспользованных остатков у получателей субсидий свидетельствует о наличии резервов в планировании расходов федерального бюджета», — подчеркивали аудиторы. В следующие три года, написала Счетная палата в заключении на трехлетний проект бюджета, субсидии госкомпаниям будут предоставляться «без учета эффективности использования» денег, полученных от государства ранее.