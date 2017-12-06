Задача с тремя противоречиями

«Петербургская политика» назвала основные проблемы Кремля в отношениях с регионами

Давление на оппозицию, уход из политики игроков, на которых привык опираться Кремль, и его двойственное отношение к губернаторам — таковы, по мнению фонда «Петербургская политика», факторы риска перед президентской кампанией

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Давление и колебания

Эксперты фонда «Петербургская политика» подготовили очередной ежемесячный рейтинг социально-политической устойчивости (есть у РБК), в котором назвали три ключевых вызова, с которыми может столкнуться Кремль в отношениях с регионами в преддверии избирательной кампании 2018 года.

Первый вызов заключается в противоречии между установкой Кремля на сокращение числа скандалов, с одной стороны, и усилением административного давления на оппозицию в регионах — с другой. Среди примеров такого давления в ноябре «Петербургская политика» называет осуждение Девлетхана Алиханова, в прошлом сенатора от Карелии и замглавы республики, «беспрецедентно жесткий» арест депутата Калининградской облдумы Игоря Рудникова (в задержании участвовал спецназ), домашний арест лидера нижегородского отделения «Справедливой России» Александра Бочкарева. Эти случаи показывают трудности, связанные с попытками создания «подчеркнуто стерильного, «бесскандального» фона в отношениях с оппозиционными игроками», говорится в докладе.

Как ранее рассказывали РБК два федеральных чиновника и источник, близкий к руководству одного из регионов, Кремль поставил перед властью на местах задачу провести выборы 2018 года без скандалов и нарушений. Эта установка дана полпредствам, силовым структурам, губернаторам, руководителям региональных избирательных комиссий.

Давление на оппозицию противоречит намерению Кремля успокоить общественное мнение перед выборами, поскольку в регионах такие скандалы имеют большой общественный резонанс, сказал РБК политолог Александр Кынев. По его словам, давление на оппозицию стало нормой, в рамках которой каждая составляющая вертикали власти «самовыражается как может», и «сама по себе эта система остановиться не может». Политолог Аббас Галлямов полагает, что избиратель прекрасно осведомлен о расхождении слов и дел у власти.​ Поэтому, считает эксперт, даже полностью лояльные режиму избиратели не очень ему доверяют, и противоречия между призывами Кремля и давлением местных властей на оппозицию ситуацию «не взорвут».

При этом интенсивность силовых зачисток в самих властных структурах в ноябре несколько снизилась, указывают эксперты «Петербургской политики», «однако успокоения в ряды чиновничества это не внесло». По мнению аналитиков, в ближайшие месяцы эта напряженность наложится на общую перегрузку административного аппарата в связи с его вовлеченностью в предвыборную кампанию. Автор доклада, президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов объяснил РБК, что во время кампании чиновники вынуждены откладывать текущие дела и проводить связанные с ней мероприятия. Например, социальный блок администраций в регионах работает с бюджетниками, подразделения внутренней политики занимаются штабами и работой с муниципальными властями; много усилий уходит на подготовку инфраструктуры для голосования и усиленную работу с обращениями граждан.

Кто в ​выигрыше

Второй ​проблемный фактор для Кремля в отношениях с региональными элитами, по мнению «Петербургской политики», заключается в том, что федеральная власть привычно не желает «делать губернаторов бенефициарами избирательной кампании». Чтобы не чувствовать себя обязанным им за результаты выборов, Кремль обычно добивается снижения политического влияния глав регионов, но, добавляют эксперты, за год среди губернаторов появился целый ряд новых назначенцев, позиционируемых как представители новой кадровой волны. Поэтому пользоваться выборами для снижения их политического и аппаратного влияния «было бы несколько алогично», заключили в фонде.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Впрочем, пока новые губернаторы выглядят середнячками, не демонстрируя ни явных успехов, ни серьезных провалов накануне старта избирательной кампании, отметили эксперты.

Стратегия Кремля в отношении роли глав регионов в ходе президентской кампании пока не ясна, но риск минимизации роли губернаторов в кампании есть, считает Галлямов. «Это не укрепит их и без того не самые сильные позиции на подконтрольных территориях, но здесь нет никакой сенсации. Курс Кремля на превращение губернаторов в игроков второго, если не третьего уровня не меняется, и население его хорошо чувствует», — говорит политолог.

Без неформальных игроков

Третьим дестабилизирующим фактором эксперты называют опасность ухода из политики теневых игроков, подобных сенатору-миллиардеру Сулейману Керимову, «на потенциал которых привыкла опираться региональная, а отчасти и федеральная власть». Риски такого ухода «Петербургская политика» связывает с тревогами вокруг ужесточения конгрессом США санкций против России, а также такими событиями, как задержание Керимова во Франции.

​По мнению экспертов, степень готовности российской политической системы к управлению без фигур такого рода «в различных регионах не одинакова». Михаил Виноградов объяснил РБК, что под теневыми игроками подразумеваются представители бизнес-сообщества, которые являются важным звеном в части лоббизма и гарантируют договоренности между центром и регионами. Не во всех из них администрации абсолютно самодостаточны и способны быть полноценными центрами власти; пример Керимова и Дагестана «наиболее яркий», объяснил политолог.

Наиболее опасной из всех проблем «Петербургская политика» называет дисбаланс между ожиданиями регионов получить «общую атмосферу праздника» с выделением дополнительного финансирования и отсутствием четкого понимания у Кремля, готов ли он на это пойти, сказал РБК Виноградов. «[Кремлю] хочется, с одной стороны, действовать через голову губернаторов и обращаться напрямую к населению, скажем, как с обещанием президента Владимира Путина о выплатах семьям при рождении первого ребенка. Но, с другой стороны, это же снижает влияние и роль тех же губернаторов-технократов», — указывает Виноградов. В целом накануне старта избирательной кампании повестка не выглядит «цельно оформленной», резюмировал он.