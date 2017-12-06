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Валютный прикуп
Газета № 211 (2708) (0612) Экономика, 05 дек, 14:11
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Валютный прикуп
Минфин расширяет интервенции из-за дорожающей нефти
Минфин под конец года купит рекордный объем валюты — более чем на 200 млрд руб. Объем закупок растет третий месяц подряд на фоне дорожающей нефти. Операции Минфина и другие факторы могут привести к ослаблению рубля в декабре
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минфин в декабре планирует закупить иностранной валюты на 203,9 млрд руб. — рекордная сумма с февраля, следует из сообщения Минфина. В предыдущем месяце объем интервенций составил 123 млрд руб.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 203,9 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 по 28 декабря 2017 года», — говорится в сообщении Минфина. Итоговая цифра сложилась как разница прогноза по нефтегазовым сверхдоходам на декабрь (204,8 млрд руб.) и недополученного в ноябре дополнительного дохода от нефти и газа (0,8 млрд руб.). Покупки будут производиться Центробанком каждый рабочий день, ежедневный объем закупок составит 12,7 млрд руб.

Значительное увеличение объемов валютных закупок обусловлено ростом дополнительных нефтегазовых доходов на фоне повышения рублевой цены нефти, указывают аналитики Райффайзенбанка в обзоре от 1 декабря. В ноябре цена нефти Brent в пересчете на рубли выросла на 3,8%, до 3715 руб. — максимума с начала 2014 года. Средняя цена российской нефти Urals в ноябре составила почти $62 за баррель — рост на 10% по сравнению с октябрьской средней ценой, следует из данных Минфина.

Объявление Минфина о размере валютных покупок в декабре почти не повлияло на текущий обменный курс: доллар на Московской бирже подешевел на 3 коп., до 58,61 руб., к 12:40 мск, показывают данные терминала Bloomberg.

В декабре рубль ослабнет, в январе укрепится

Но в декабре рубль может ослабеть. «Возросшие покупки валюты Минфина, пик выплат по внешнему долгу в декабре, по нашему мнению, будут способствовать ослаблению рубля», — считает Райффайзенбанк. Внутри месяца аналитики ожидают увидеть 60 руб./долл. В целом в 2017 году рубль укрепился, но всего лишь на 4,5% (данные Bloomberg на 5 декабря), после 20-процентного роста в прошлом году.

В декабре выплаты по внешнему долгу России (госсектор и компании) составят $18,13 млрд, следует из данных ЦБ ($16,46 млрд по основному долгу и $1,67 млрд — проценты), это будет максимальная сумма выплат в течение 2017 года.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам 30 ноября заверил, что предновогоднего обвала рубля не будет, как это случалось в предыдущие годы. Кроме того, он сказал, что курс рубля отвязался от нефти и остался стабильным. «За последний год нефть колебалась в пределах до 50% — от $43 до $65 за баррель, то есть разлет огромный. Раньше, когда мы наблюдали такую динамику цен на нефть, точно так же за нефтью следовал рубль. Теперь он отвязался. Это означает, что он стабилен», — сказал Медведев.

Новогодние риски рубля

В декабре 2014 года средний курс рубля упал на 18% по отношению к среднему курсу предыдущего месяца, а в декабре 2015-го аналогичное падение составило 7%, показывают данные терминала Bloomberg. При этом и в январе 2015-го, и в январе 2016 года рубль продолжал падать (-12% и -9% соответственно к предыдущему месяцу). Эта тенденция нарушилась в прошлом году: в декабре 2016 года рубль, наоборот, укрепился на 4%, а в январе 2017-го подорожал еще на 3,5%. Укрепление рубля в конце прошлого года связывали со сделкой по приватизации доли в «Роснефти», поскольку валютные поступления от продажи актива требовалось мягко конвертировать в рубли.

Сколько будет стоить доллар?​

Особых сюрпризов в декабре не предвидится: про уровень внешних выплат и увеличивающийся объем закупок валюты Минфином было известно и четыре месяца назад, говорит главный экономист «Ренессанс Капитала» по России Олег Кузьмин. «На конец года мы прогнозируем курс на уровне 59,50 руб. за доллар. В 2018 году при нефти $50 за баррель мы ожидаем 60 руб. за доллар, а при нефти около текущих цен ($60 за баррель. — РБК) — уровень 57,50 руб. за доллар», — прогнозирует Кузьмин.

Эффект от покупок валюты Минфином может быть усилен приобретением валюты госкомпаниями, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «Если валюту будут покупать какие-либо государственные игроки с целью аккумуляции средств для будущих платежей по долгу в следующем году, то я не исключаю курса в коридоре 60–62 руб. за доллар», — говорит Орлова.

В следующем году доллар будет стоить в среднем 60–65 руб., предполагает она, так как риски новых санкций США вполне реалистичны. Но в конце 2018 года доллар будет также стоить на уровне 60 руб., считает экономист. «Если в течение года будет выход иностранных инвесторов из российских активов, связанный с расширением санкционных ограничений, то, возможно, какие-то российские капиталы будут возвращаться; сценарий дальнейшего роста цен на нефть тоже нельзя исключать», — указывает она.

Ближайшие санкционные риски связаны с подготовкой администрацией США двух отчетов — о российских «олигархах» и о потенциальном эффекте расширения санкций на российский суверенный долг (оба документа должны быть переданы в конгресс США к февралю 2018 года). В то же время эти риски могут быть преувеличены: попадание тех или иных имен в первый доклад не предполагает никаких санкций против этих лиц, а санкции против российского госдолга на данный момент маловероятны. Так, банк ING не ожидает, что санкции будут распространены на суверенный долг России. Рубль — одна из самых привлекательных валют региона CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток, Африка) в 2018 году, написали они в обзоре.

Закупки валюты увеличатся

С 1 января 2018 года Минфин перейдет на новую формулу закупки валюты: объемы операций будут зависеть от фактически сложившегося курса рубля (а не прогнозного) и долларовой цены на нефть. Это приведет к увеличению объема закупок валюты в январе по сравнению с рекордом декабря, что сдержит сезонное укрепление рубля в начале года, пишут аналитики Райффайзенбанка.

30 ноября ОПЕК и страны, не входящие в картель, продлили соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев — до конца 2018 года. Соглашение об ограничении добычи, оказывающее поддержку нефтяным ценам, принесет в бюджет России более 1 трлн руб. дополнительных доходов в 2017 году, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Минфин с февраля 2017 года направляет на покупку валюты нефтегазовые сверхдоходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть. Для резервов закупаются доллары, евро и фунты стерлингов в пропорции 45% — 45% — 10%. По состоянию на 1 декабря на закупку валюты ведомство направило 625 млрд руб. — больше, чем ранее прогнозировалось за весь год. В 2018 году накопленная сумма валюты будет переведена со специального счета Минфина в Фонд национального благосостояния.

Автор: Анна Могилевская.
При участии: Иван Ткачёв.
Теги: курс рубля , Минфин , цена нефти , валюта
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