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Ямал слил первый газ
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Ямал слил первый газ
Газета № 211 (2708) (0612) Бизнес, 05 дек, 13:41
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Ямал слил первый газ
Началось производство СПГ на заводе НОВАТЭКа
«Ямал СПГ», подконтрольный НОВАТЭКу, начал производство сжиженного природного газа на первой очереди своего завода. Общая мощность завода превысит 16,5 млн т СПГ в год, а стоимость проекта составила $27 млрд
Строительство первой линии завода по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» в поселке Сабетта (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Завод «Ямал СПГ», подконтрольный НОВАТЭКу, начал производство сжиженного природного газа (СПГ) на первой технологической линии проектной мощностью 5,5 млн т СПГ в год, говорится в сообщении НОВАТЭКа, поступившем в РБК.

На пятницу, 8 декабря, запланирована погрузка первой партии СПГ в порту Сабетта, для этого будет использоваться СПГ-танкер «Кристоф де Маржери», названный в честь бывшего главы Total (корпорация владеет 18,9% НОВАТЭКа и 20% «Ямал СПГ»), который погиб в авиакатастрофе во Внуково в октябре 2014 года.

«Начало производства сжиженного природного газа на первой линии завода — важнейшая веха в развитии проекта «Ямал СПГ». Мы открываем новую страницу в истории нашей компании», — заявил предправления и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (его слова приводятся в сообщении компании).

«Ямал СПГ» — это первый частный завод по производству СПГ в России, строящийся на базе Южно-Тамбейского месторождения. Изначально предполагалось, что у него будет три очереди общей мощностью 16,5 млн т СПГ в год (по 5,5 млн т каждая): вторая должна быть запущена в третьем квартале 2018 года, третья — в начале 2019 года. Но в сентябре 2017 года «Ямал СПГ» сообщил, что планирует построить еще одну очередь мощностью до 1 млн т в год.

Бюджет проекта оценивается в $27 млрд, из которых около $12 млрд предоставили китайские банки, а еще 150 млрд руб. — ФНБ. 50,1% акций «Ямал СПГ» принадлежит НОВАТЭКу, по 20% — у французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% у китайского Фонда Шелкового пути.

«Мы гордимся тем, что в конце 2013 года приняли инвестрешение по срокам [строительства СПГ-завода] и капитальным вложениям в этот проект, и в этих рамках мы и идем», — заявил Михельсон на брифинге в Сабетте в конце марта, когда в этот порт прибыл танкер «Кристоф де Маржери». Тогда президент России Владимир Путин, участвовавший в торжественной церемонии по видеосвязи, сказал, что «удивлен» темпами строительства завода. «Если мы будем действовать в таком же ключе и такими же темпами, <...> то, конечно, Россия, без всяких сомнений, не только может, но и станет крупнейшим производителем сжиженного природного газа в мире», — заявил он, пообещав, что государство будет всячески способствовать развитию проекта.

Конкурент «Газпрома»

Газ с нового завода «Ямал СПГ», освобожденный от НДПИ и пошлин, будет конкурировать на европейском рынке с российским трубопроводным газом, заявил на форуме «Газ России 2017» замначальника департамента 123 «Газпрома» Николай Кисленко. «Тот же «Ямал СПГ» — это отсутствие экспортной пошлины, отсутствие НДПИ. А газ, который он заместит, это тот самый, [с которого налоги и пошлины] «Газпром» передал бы в бюджет российского государства. То есть явная потеря бюджетной эффективности как таковой», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»)». Согласно его презентации, поступления в бюджет за счет НДПИ и экспортной пошлины от экспорта газа «Газпрома» составляют более ​4,1 тыс. руб. за 1 тыс. куб. м. Представитель НОВАТЭКа это не комментирует.

Почти весь газ «Ямал СПГ» (более 95%) уже законтрактован, а первая партия СПГ будет направлена CNPC, сказал в конце октября финансовый директор НОВАТЭКа Марк Джетвей в ходе телеконференции с инвесторами. «Это очень символичный вопрос. С нашей точки зрения, первый СПГ-танкер следует отправить CNPC в знак признания вклада компании в проект и важности рынка Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметил он.

Запуск «Ямал СПГ» — эпохальное событие для российской нефтегазовой отрасли, отмечает старший аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров: этот завод построен с нуля в экстремально тяжелых условиях, без какой-либо инфраструктуры. Себестоимость добычи газа и производства СПГ снижается за счет близости завода к месторождению и низких температур, при которых уменьшается его потребность в энергии, говорит эксперт.

При нынешних ценах на нефть судьба этого проекта была бы менее счастливой, замечает Нестеров: реализация «Ямал СПГ» начиналась в 2013 году, когда нефть марки Brent стоила больше $100 за баррель, а сейчас — $62,5. Поэтому строительство завода могли бы перенести, замечает эксперт. Впрочем, понятно, что в долгосрочных контрактах «Ямал СПГ» заложена цена СПГ, обеспечивающая достаточно высокую рентабельность этого проекта, признает он. В январе 2016 года Михельсон оценивал себестоимость газа, поставляемого на завод, менее чем в $0,6 за 1 млн британских термических единиц (MMBTU), указывая, что проект окупается и при «сверхнизких ценах». Но на тот момент СПГ на азиатском рынке (ключевой рынок для «Ямал СПГ») стоил $6–6,5, а сейчас — $9–10 за 1 ММBTU, отмечает Нестеров.

Открытие «Ямал СПГ» поможет НОВАТЭКу в строительстве новых СПГ-заводов и привлечении партнеров, замечает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Если раньше у НОВАТЭКа не было опыта в строительстве таких заводов и компания и не могла многого требовать от своих потенциальных партнеров, то теперь ее позиции гораздо тверже, отмечает он: теперь стоимость доли в новом СПГ-проекте и взнос в его уставный капитал должны значительно увеличиться. Второй СПГ-завод, «Арктик СПГ-2», НОВАТЭК планирует построить на базе Гыданских месторождений, его запуск ожидается в 2022–2023 годах, но компания пока не приняла окончательного решения о его строительстве.

Автор: Тимофей Дзядко.
Теги: «Ямал СПГ» , Леонид Михельсон
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