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Заказ избирателей
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Заказ избирателей
Газета № 211 (2708) (0612) 05 дек, 19:02
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Заказ избирателей
Подмосковным чиновникам поставили задачи по президентским выборам
Президентские выборы еще не объявлены, но подмосковные власти уже начали подготовку к ним. Руководство Волоколамского района призвало глав поселений обеспечить 70% голосов за основного кандидата и такую же явку
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

70 на 70

Заместитель главы администрации Волоколамского района Московской области Василий Короткин 27 ноября на встрече с главами поселений района предложил им сосредоточиться на проведении президентских выборов. Он заявил о необходимости обеспечить 70-процентную явку и 70% голосов в поддержку «основного» кандидата, фамилию которого не назвал. Об этом рассказали РБК на условиях анонимности двое глав поселений и подтвердил источник, близкий к руководству района.

По словам глав поселений, на встрече с Короткиным присутствовали их помощники. «Мне передали, что он сделал особый акцент на показателях «70 на 70», это было главной темой беседы», — сказал РБК один из них. Второй подтвердил это и добавил, что на встрече с Короткиным обсуждались также создание избирательных штабов и кандидатуры муниципальных служащих, контролирующих явку.

За две недели до этого глава администрации района Евгений Гаврилов раздал главам поселений схожие указания, рассказали РБК главы поселений и подтвердил член Волоколамской территориальной избирательной комиссии, активист движения «Россия выбирает» Артем Любимов (он сообщил в своем аккаунте в Twitter об этом 29 ноября). Глава Волоколамского района также поставил задачу «70 на 70» и распорядился провести встречи жителей с главами поселений и председателями советов депутатов. Кроме того, чиновников обязали определить местных лидеров общественного мнения, которые агитировали бы за основного кандидата в предвыборный период.

Источник: архив активиста Артема Любимова

Помощница Короткина Ксения Кирьянова в разговоре с РБК отрицала информацию о выступлении начальника об обеспечении явки и результатов.

Сам Короткин сказал РБК, что провел обычное совещание с председателями УИК (участковых избирательных комиссий) и главами поселений о подаче избирателями заявлений вместо открепительных талонов. «Мы обсудили, как это делается, потом я глав отпустил, оставил председателей УИК. Попросил их организовать обеспечение помещений инвентарем. Придумали про какой-то якобы текст из правительства [с указаниями по явке и проценту голосов за избирателей], но вообще выборы еще даже не объявлены, мы занимаемся только подготовкой к их организации», — рассказал он РБК.

Глава администрации района Гаврилов позже в письменном ответе РБК повторил версию Короткина о проведении совещаний по теме открепительных заявлений. По его словам, перед председателями УИК была поставлена задача — создать максимально благоприятные условия для участников избирательного процесса, чтобы обеспечить «соблюдение принципа гласности и открытости при проведении выборов».

Без утечек

О 70-процентной явке и 70% голосов за кандидата от партии власти на президентских выборах речь шла на семинаре, который Кремль провел для вице-губернаторов по внутренней политике в декабре 2016 года. Тогда первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко говорил чиновникам о победе основного кандидата «при очень высокой явке — 70%» и с результатом 70%. После этого председатель ЦИК Элла Памфилова заявила РБК, что перед ней никто подобных задач не ставил.

На последнем кремлевском семинаре по внутренней политике для вице-губернаторов, заместителей полпредов президента по внутренней политике и глав региональных избиркомов (проходил 29 ноября — 2 декабря) Кириенко заявил, что выборы должны быть «абсолютно легитимными», чтобы ни у кого не было поводов для митингов и подачи исков в суд. Участники мероприятия рассказывали РБК, что для Кремля важна «реальная явка»: «Нам было сказано, что не должно быть административного привода избирателей на участки; также никакие внутренние документы, касающиеся выборов, не должны утекать в соцсети и интернет».

В контексте разговора о необходимости избегать утечек представители Кремля критиковали руководство Московской области за появившуюся в соцсетях и Telegram-каналах инструкцию по обеспечению нужных результатов, рассказал один из участников семинара РБК.

РБК ожидает ответа от администрации губернатора Подмосковья на запрос о реакции властей региона на появление инструкций относительно президентских выборов.

Против агитации

Представители администрации не имели права ставить перед главами поселений задачу обеспечить голосование за определенного кандидата, считает Любимов. Это противоречит нескольким федеральным законам — «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», «О муниципальной службе» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», согласно которым муниципальные служащие не должны использовать служебное положение для агитации за партии или кандидатов на выборах.

За агитацию среди глав поселений чиновникам могут грозить дисциплинарные меры вплоть до увольнения, сказал РБК член экспертной группы при ЦИК Аркадий Любарев. Тяжесть наказания зависит от того, «какими словами глав поселений убеждали обеспечить явку и результаты выборов». «Если их подговаривали подделать бюллетени — это одно, если просто привести людей на выборы — совсем другое», — подчеркнул он. По словам Любарева, доказать факт незаконной агитации до начала президентской кампании может быть очень сложно (она должна начаться во второй половине декабря).

Любимов сообщил РБК, что по факту раздачи подобных указаний он направил жалобы в ЦИК, омбудсмену Татьяне Москальковой, в администрацию президента и в Генпрокуратуру.

Схемы мобилизации электората при помощи админресурса используются во многих регионах еще с президентских выборов 1996 года, но редко «утекают» в публичное поле, сказал РБК директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. По его словам, власти используют многоканальную систему мобилизации людей, когда агитационная работа ведется через школы, коммунальные службы, работников бюджетных организаций, военнослужащих, и от этих групп требуют отчета о голосовании в виде фото бюллетеней.

Авторы: Евгения Кузнецова, Владимир Дергачев.
Теги: явка избирателей , Волоколамск , президентские выборы 2018 года
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