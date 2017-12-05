Дотации обменяют на премии

Минфин сможет сокращать расходы на госуправление в неэффективных регионах

Минфин предложил поменять методику по определению объемов расходов на органы власти в регионах. Она приведет к сокращению трат в неэффективных субъектах, говорят эксперты

Министр финансов Антон Силуанов (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Из базы по расчету предельных расходов регионов на органы государственной власти следует исключить дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и доходы, за счет которых формируются дорожные фонды субъектов. Такое предложение содержится в проекте постановления правительства, которое подготовил Минфин. При прочих равных это означает, что планка расходов на содержание чиновников в регионах понизится. К расходам на органы власти относятся зарплаты чиновников, деньги на транспорт для них, на содержание офисов и т.д.

Методика расчета нормативов по расходам на региональных чиновников была утверждена еще в 2014 году, сейчас она учитывает прогнозируемый объем собственных доходов консолидированного бюджета субъекта, объем федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, расходы на зарплату чиновников и отдельно — прочие расходы. Чем меньше доходная база региона, тем ниже максимально допустимый размер трат на содержание органов госуправления, следует из формулы. Нормативы по этому показателю правительство будет устанавливать ежегодно, согласно проекту Минфина.

Из формулы, во-первых, исключат дотации на выравнивание обеспеченности — они предоставляются регионам, у которых налоговые доходы в расчете на одного жителя субъекта ниже среднего по России уровня. Во-вторых, из методики уберут доходы от акцизов на бензин, дизельное топливо, моторные масла и от транспортного налога (из них формируются региональные дорожные фонды). Превысить норматив по расходам на чиновников будет разрешено тем регионам, у которых консолидированные доходы за год снизились более чем на 5%.

В тренде Кудрина Сократить расходы на госуправление предлагает Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, который разрабатывает экономическую программу для президента. Сейчас траты на функционирование госаппарата составляют 2,5% в общем объеме госрасходов, их долю необходимо снизить до 1,74%, считают в ЦСР. Число чиновников нужно снизить на треть (с 148,5 до 103,6 на 10 тыс. человек). Сам Кудрин говорил, что это позволит снизить издержки на госуправление на 0,3 п.п. ВВП.

Премии регионам

В проекте есть оговорка о том, что в расходах на содержание органов госвласти не учитываются траты на материальное стимулирование госслужащих, «внесших существенный вклад в достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию субъекта» (поощрять их будут за счет трансфертов из федерального бюджета). Поэтому сумма, формально сэкономленная на госаппарате за счет изменения методики, «в конечном счете вернется в регионы, но уже как материальное поощрение за достигнутые успехи», считает старший аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Александр Шураков.

«Соответственно, если успехов в каком-либо регионе не будет, то, возможно, федеральный центр не простимулирует местных чиновников», — указывает аналитик. «Другими словами, расходы на региональных чиновников будут состоять из двух частей: «постоянной», которая рассчитывается по измененной методике, и «переменной» — материальное стимулирование со стороны федерального центра», — говорит Шураков. Сильнее всего гарантированная составляющая уменьшится у регионов с большой долей дотаций, доходов от акцизов и транспортного налога.

Норматив по аппаратным расходам для каждого региона свой. Сейчас правительство при его определении делит субъекты на несколько групп и подгрупп по таким критериям, как индекс бюджетных расходов (размер трат относительно среднего по России), средняя зарплата, плотность населения.

Минус 44 млрд

Сделать однозначный вывод о том, как изменятся расходы на содержание органов власти в регионах, пока нельзя, сказал РБК министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. У каждого региона свой процент, на который умножают базу для расчетов: если он не изменится, то траты и правда сократятся, но возможно, что «расходы останутся прежними за счет увеличения этого процента», объясняет он. Пока же Минфин конкретные показатели регионам не называл, добавляет Пшеницын.

Пресс-служба федерального Минфина не ответила на запрос РБК. В пояснительной записке к проекту говорится, что изменения, которые он предлагает, «обусловлены волатильностью поступлений» дотаций на выравнивание обеспеченности и доходов, формирующих дорожный фонд. Это «приводит к несопоставимости нормативов на протяжении ряда лет», объясняют в ведомстве.

По расчетам Шуракова, по действующей методике предельный объем расходов на содержание органов госвласти в регионах в целом составляет 306,5 млрд руб. (оценка за 2016 год). А при новой методике (при прочных равных) постоянная часть в 2016 году оказалась бы на 44,3 млрд руб. (14,4%) меньше, оценил он: «Соответственно, у федерального центра возникло бы 44 млрд руб. «стимулирующих» денег».

Самое масштабное потенциальное сокращение может произойти в Ингушетии (-75%), Туве (-74%), на Алтае (-69%), в Дагестане (-68%) и Чечне (-64%). Меньше всего, по расчетам АКРА, пострадают Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Сахалин, Москва, ХМАО и Санкт-Петербург.

Впрочем, изменение методики будет носить скорее «технический характер», считает ведущий аналитик Moody's по российским регионам Владлен Кузнецов. В любом случае Минфин «проводит политику стимулирования регионов к оптимизации расходов с целью улучшения ситуации со сбалансированностью бюджета и ограничения роста долговой нагрузки». Модельный бюджет, ограничения по долгу и дефициту при предоставлении бюджетных кредитов уже помогли сократить дефицит по сектору с 7% от совокупных доходов в 2013 году до сбалансированного бюджета в 2016 году, сбалансированности можно ожидать и в этом году тоже, добавляет Кузнецов.

Регионы в части расходов на аппарат могут пострадать, возражает завкафедрой госрегулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов. Предельные нормативы зачастую «сковывают» регионы в действиях, которых от них требует федеральный центр, указывает он. «Появляется новый функционал, а регионы не могут развернуться, потому что у них уже существуют предельные значения», — подчеркивает Климанов.

Правительство и Минфин стараются оптимизировать региональные органы управления в преддверии помощи, которую Москва окажет субъектам с долгами, полагает эксперт. Как писал РБК, программа реструктуризации бюджетных кредитов запускается с 1 января. Она рассчитана на семь лет, в первые два года по ней будут предоставляться «максимально льготные условия», когда регионам нужно будет выплачивать каждый год только 5% своего долга. Это позволит им за два года «вызволить» 438 млрд руб., говорил президент Владимир Путин. Позже он объявил и о предоставлении целевого кредита из федерального бюджета и регионам с большими долгами по рыночным кредитам.