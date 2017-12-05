Почему президенту США рано праздновать победу в конгрессе

После долгих месяцев поражений Трампу удалось провести через конгресс важнейший законопроект о налоговой реформе. Однако это достижение не избавит Белый дом от опасной русской темы, а в будущем грозит новыми проблемами

В ночь на 2 декабря сенат США хрупким большинством в 51 голос против 49 поддержал законопроект о налоговой реформе. Это первый серьезный успех республиканцев в эпоху Трампа. Провести всеобъемлющую налоговую реформу не удавалось ни одной администрации более 30 лет, с рейгановских времен. При этом и бизнес, и население последние годы высказывали все больше претензий касательно сложности налогового законодательства и высокого уровня налогообложения. После неудачных попыток отмены Obamacare новый провал оставил бы Трампа и его партию без серьезных достижений перед намеченными на 2018 год промежуточными выборами в Конгресс, которые традиционно считаются подготовкой к президентской кампании. Теперь республиканцам есть что предъявить избирателю.

Немаловажно для Трампа и то, что он выполнил одно из трех своих главных предвыборных обещаний перед бизнесом (наряду с несостоявшимися отменой Obamacare и серьезным наращиванием вложений в инфраструктуру). Крупный бизнес, который в последние месяцы начал разочаровываться в президенте, снова на стороне Трампа, ведь предлагаемая реформа снизит налог на прибыль корпораций с 35 до 20%, а также позволит богачам со сверхдоходами платить меньше.

Наконец, с имиджевой точки зрения Трамп сможет теперь представлять себя в качестве успешного лидера и надеяться на то, что налоговая реформа хотя бы на время отвлечет внимание общественности от «русского расследования» спецпрокурора Роберта Мюллера. В ближайшие дни разговоры о налогах затмят новость о признании Майкла Флинна, бывшего советника Трампа, в том, что он обманывал ФБР. Но эффект будет краткосрочным — деятельность комиссии Мюллера уже обрела свою инерцию и динамику, мало зависящую от американского политического процесса. Одним, пусть и значительным, достижением перекрыть токсичность русской темы Трампу не удастся.

Новые проблемы

Долгожданная победа, впрочем, несет республиканцам не только возможности, но и риски. Дело в том, что предложенная реформа предполагает снижение налогов практически для всех социальных групп только на ближайшие несколько лет. Уже в 2021 году, то есть после следующих президентских выборов (интересное совпадение), все американцы, кроме самых богатых, будут платить больше налогов, чем сейчас. Это встретило серьезную критику со стороны демократов и привело к тому, что налоговая реформа из желаемой превратилась в непопулярную. По последним опросам общественного мнения ее поддерживают в среднем менее трети населения, тогда как почти половина выступает против. В результате реформа Трампа стала еще менее популярной, чем решения о повышении налогов, принятые в свое время Биллом Клинтоном и Джорджем Бушем-старшим.

Кроме того, республиканцы, приняв налоговую реформу, заманили себя в логическо-идеологическую ловушку. На протяжении восьми лет президентства Обамы они без устали критиковали демократов за постоянный рост бюджетного дефицита и госдолга. Многие нынешние парламентарии избрались в конгресс с обещанием всячески способствовать сокращению дефицита. Однако благодаря утвержденному конгрессом снижению налогов на корпорации госдолг, как подсчитали эксперты, вырастет в ближайшие десять лет на $1,5 трлн. Даже ожидаемый вследствие реформы рост экономики компенсирует эти выпадающие доходы не более чем на треть.

Таким образом, тактически выиграв, республиканцы подложили сами себе мину замедленного действия. Почувствуют ли американцы эффект от налоговой реформы до того, как их налоги не упадут, а вырастут? Что важнее для базового электората республиканцев: фискальная дисциплина или налоговая реформа? Пока неясно, но непопулярность реформы позволяет демократам лелеять надежду на победу на промежуточных выборах в 2018 году и на президентских — в 2020-м.

Долгосрочные последствия

Важная долгосрочная проблема для республиканцев и администрации Трампа заключается в том, что реформа такого масштаба и сложности прорабатывалась за закрытыми дверями, а изменения в законопроект вносились практически на коленке чуть не в процессе заседания, чтобы поскорее принять закон. Такой способ принятия важнейшего законопроекта возмутил демократов. Кто-то называет это сушкой вашингтонских болот, но вообще-то это подсушивание важных парламентских процедур, что стратегически вредно для институтов.

Важно и то, что экономический эффект реформы просчитан недостаточно хорошо. Есть ряд исследований, показывающих, что она даст американской экономике от 3 до 5% дополнительного роста. Однако главные бенефициары реформы — корпорации, которые предпочитают не тратить, а сберегать, в результате воздействие на экономический рост может уменьшиться. Более того, сильные стороны реформы будут уравновешиваться негативными от того самого увеличения дефицита и госдолга. Даже немедленного психологического эффекта в ближайшие недели реформа не даст: он уже был заложен в рост рынков на протяжении последнего года. Хотя и хорошо в том числе для российской экономики, что реформа не провалилась: негативная реакция перегретых ее ожиданием рынков стала бы крайне неприятным сюрпризом не только для американской экономики, но и для всего мира.

Наконец, в долгосрочной перспективе реформа Трампа может повысить неравенство и усугубить проблему бедности, которая стоит перед США не меньше, чем перед Россией — при всех поправках на разный уровень жизни. А это, в свою очередь, порождает целый клубок проблем, которые придется решать в 2020-е уже другой администрации.