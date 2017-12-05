Принцы и спекулянты играют на рубль

Как изменится курс доллара и евро к концу декабря

Курс рубля в декабре может снизиться к доллару и евро, полагают аналитики. На динамику российской валюты существенное влияние будет оказывать ситуация на нефтяном рынке, ожидание антироссийских санкций и действия спекулянтов

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В декабре на курс рубля к доллару и евро будут влиять прежде всего нефтяные цены, спрос на рублевые активы со стороны инвесторов, а также развитие ситуации вокруг антироссийских санкций. Именно эти факторы оценены как важнейшие (по пятибалльной системе, где 1 — слабое влияние, 5 — сильное) аналитиками, опрошенными РБК (см. инфографику).

Новости нефтяного рынка традиционно оказывают существенное влияние на российский рынок. «Договоренности ОПЕК+ пока сохраняются в полной мере и, вероятно, еще достаточно долго будут оказывать позитивный эффект на цену черного золота», — считает эксперт ФГ «БКС» Иван Копейкин. Как сообщалось, ОПЕК и страны, не входящие в картель, в конце ноября договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2018 года.

В то же время, отмечает Копейкин, рост добычи со стороны производителей сланцевой нефти, скорее всего, несколько нивелирует позитивное влияние договоренностей ОПЕК+, оставив цены на нефть примерно вблизи текущих значений ($63–64 за баррель по сорту Brent). То есть нефть будет поддерживать курс рубля, но вряд ли сможет стать драйвером укрепления российской валюты.

«Интерес продолжат вызывать и антикоррупционные дела в Саудовской Аравии против богатейших принцев в связи со скорой передачей власти молодому наследнику в Саудовской Аравии», — отмечает портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Екатерина Еркина. Как сообщалось, после ареста саудовских принцев в начале ноября цена нефти резко пошла вверх. По мнению аналитиков Bloomberg, серия арестов призвана укрепить положение наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, который известен как сторонник сокращения квот ОПЕК.

Важным фактором для курса рубля будет также спрос на рублевые активы со стороны инвесторов, в первую очередь в рамках операций carry trade (спекулятивная стратегия, основанная на разнице процентных ставок в разных странах). А этот спрос будет в том числе зависеть от решений ФРС США и Банка России по процентным ставкам в середине декабря (ФРС огласит свое решение 13 декабря, Банк России — 15 декабря).

Стоит ожидать, что ФРС поднимет ставку на 0,25 п.п. (до 1,25–1,5% годовых), а ЦБ снизит ее на 0,25 п.п. (до 8% годовых), отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. «Эффект от сокращения спреда между ставками еще полностью не отыгран. Рубль станет менее привлекательной валютой, керри-трейдеры продолжат сокращать объем операций в рублевых бумагах в пользу долларовых, что может привести к ослаблению рубля», — считает он. В связи с этим важна риторика руководства Банка России и ФРС США, которая даст рынку сигнал, что будет с доходностями на рынке облигаций и, соответственно, с курсом рубля.

Среди важнейших факторов для рубля также находятся опасения относительно новых антироссийских санкций. «На курс национальной валюты по-прежнему оказывает негативное влияние ожидание санкционного пакета со стороны американского Минфина в отношении финансового сектора России, который может содержать запрет на покупку отечественных ОФЗ иностранными инвесторами. И до тех пор, пока данная ситуация не прояснится, мы будем наблюдать слабость курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам», — говорит аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Как сообщалось, введение запрета для резидентов США на инвестиции в российские госбумаги предусмотрено принятым 2 августа в США законом о новых санкциях в отношении России. Вопрос о введении запрета на инвестиции в российский госдолг в течение 180 дней с даты принятия закона должен рассмотреть Минфин США, который затем выдаст свои рекомендации конгрессу США для принятия окончательного решения. Положительное решение о запрете сопряжено с риском массовых распродаж ОФЗ иностранными инвесторами. Эксперты не исключают, что Минфин США объявит свое решение в декабре.

«Если в результате этих действий нерезиденты примут решение о сокращении своих вложений в ОФЗ и последующей репатриации рублевой выручки, то это, естественно, создаст дополнительное давление на рубль», — отмечает директор департамента финансовых рынков Азиатско-Тихоокеанского банка Олег Тежельников.

Аналитик ВТБ24 Алексей Михеев отмечает еще один важный фактор для курса доллара — возможное принятие налоговой реформы в США. Согласно законопроекту о пересмотре налоговой системы, налог на прибыль американских корпораций может быть снижен с 35 до 20%. Это, как уверены республиканцы, позволит повысить конкурентоспособность экономики США и вернуть из-за рубежа прибыли американских компаний на «триллионы долларов». «Это поддержит экономику США, вернет доверие к политической системе. И, самое главное, рост дефицита бюджета из-за снижения налогов приведет к росту заимствований Казначейством США, росту доллара, старту сворачивания аппетитов к риску на мировых рынках, в том числе сворачивания рублевого carry trade», — полагает эксперт. В результате рубль может снизиться к доллару.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский также согласен, что реализация налоговой реформы в США может оказывать умеренное давление на валюты emerging markets, в том числе на рубль.

Оценка аналитиками влияния макроэкономической статистики для динамики валютного рынка довольно низка. «Макроэкономическая статистика оказывает значительное влияние, только если заметно расходится с ожиданиями», — поясняет ведущий стратег компании «Атон» Алексей Каминский.

Таким образом, основным поддерживающим фактором для рубля выступает дорогая нефть, в то время как сближение процентных ставок в США и России и ожидание расширения антироссийских санкций могут оказать на рубль давление. С учетом перечисленных факторов участники опроса РБК предполагают, что к закрытию торгов на Московской бирже 29 декабря (последний рабочий день в году) курс доллара вырастет и будет находиться в диапазоне 58,6–60,2 руб. На момент публикации прогноза 4 декабря доллар на Московской бирже стоил​ 58,9 руб.

Что касается курса евро к рублю, он является функцией от курса евро к доллару, отмечает Каминский. А курс евро к доллару будет зависеть от решения и риторики ФРС, перспектив американской налоговой реформы, риторики ЕЦБ и макроэкономической статистики из США и еврозоны. Аналитики полагают, что к концу декабря курс евро будет находиться в диапазоне 69,7–71,0 руб. На момент публикации прогноза 4 декабря курс евро на Московской бирже составлял около 70 руб.