Волновая теория выборов

Какие установки Кремль дал регионам

Сергей Кириенко на семинаре для вице-губернаторов и глав избиркомов заявил, что выборы президента должны пройти абсолютно легитимно, без поводов для митингов и судебных исков. Кампания будет сопровождаться тремя волнами агитации

Фото: Антон Сергиенко / РБК

​Не давать повод для митингов

Кремль провел закрытый семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и заместителей полпредов президента по внутренней политике, рассказали РБК три участника мероприятия. Семинар проходил в Корпоративном университете Сбербанка в Подмосковье с 29 ноября по 2 декабря. На него также пригласили глав региональных избирательных комиссий, которые присутствовали только один день — 1 декабря.

На семинаре выступали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ЦИК Элла Памфилова и ряд других представителей Центризбиркома; кроме того, приглашенные на него приняли участие в командообразующей игре, рассказали РБК один из вице-губернаторов, руководитель регионального избиркома и собеседник в ЦИК. На мероприятии присутствовали также начальник Управления внутренней политики (УВП) Кремля Андрей Ярин и замначальника УВП Александр Харичев, уточнил один из собеседников РБК.

Главная цель семинара — донести до его участников, что выборы президента должны пройти чисто и прозрачно, задача номер один — законность выборов, пояснил РБК представитель внутриполитического блока Кремля. По его словам, Сергей Кириенко говорил присутствующим о важности информирования граждан о кампании: дате выборов, нахождении избирательных участков, праве россиян голосовать без открепительных талонов по месту фактического нахождения и т.д. «Всех предупредили, что они не должны агитировать за кого-то из кандидатов», — подчеркнул представитель внутриполитического блока Кремля. Кроме того, Кириенко сказал участникам семинара, «что все нарушения будут жестко пресекаться», добавил собеседник РБК.

Первый замглавы кремлевской администрации говорил, что выборы должны быть «абсолютно легитимными», чтобы ни у кого не было повода для митингов или подачи исков в суд, сказали РБК два участника семинара. Кириенко призвал провести кампанию так, «чтобы на следующий день комар носа не подточил, никаких протестов из-за «каруселей» и других нарушений», добавил другой участник мероприятия в беседе с РБК.

Сергей Кириенко (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Первый замглавы администрации президента призывал не только бороться с фальсификациями, но и, к примеру, исключить возможность присутствия одних и тех же граждан в разных списках избирателей. «У нас проблема, например, с избирателями за рубежом, — сказал один из источников РБК. — Многие не снялись с регистрации внутри страны, и их фамилии есть в списках и по месту регистрации, и по месту голосования, списки надо чистить».

Ранее источники РБК рассказывали, что Владимир Путин лично дал установку провести выборы без скандалов и нарушений. Установка была дана полпредствам, силовым структурам, губернаторам, руководителям избиркомов, поясняли собеседники РБК.

«Ключевых задач три — выборы должны быть открытые, легитимные и без скандалов. Все незаконные технологии должны пресекаться, виновные в их использовании будут жестко наказаны», — рассказывал федеральный чиновник в беседе с РБК. Если будут признаки, что «кто-то пытается нагнать результат», то с такими станут «безжалостно расставаться», заверил он.

Кремль не видит конкурентов Путину​

Кремлевские чиновники, присутствовавшие на семинаре, также говорили о явке. «Из их слов следовало, что для Кремля важно, чтобы явка была реальной. Нам было сказано, что не должно быть административного привода избирателей на участки; также никакие внутренние документы, касающиеся выборов, не должны утекать в соцсети и интернет», — пояснил один из участников мероприятия РБК.

Год назад на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике Сергей Кириенко говорил о победе «основного кандидата при очень высокой явке — 70%» и с результатом 70%, сообщал РБК.

В один из дней семинара его участников ознакомили с результатами опроса электоральных предпочтений граждан, который демонстрировал большой отрыв Владимира Путина от остальных кандидатов: «Нам сказали, что основной кандидат значительно опережает других возможных участников выборов, что они его не догонят. Соответственно, самое главное — прозрачность и законность кампании», — сказал РБК участник семинара. Сам Владимир Путин еще не объявлял о своем намерении участвовать в выборах, однако источники РБК говорили, что президент уже определился со своим намерением баллотироваться на новый срок.

Три агитационные волны​

Участников семинара проинформировали, что во время кампании будет три агитационные волны с использованием трех разных линеек билбордов, рассказал один из собеседников РБК. Первая волна начнется практически сразу после того, как Совет Федерации назначит выборы (как ожидается, это произойдет 15 декабря), и продлится до 15 января. Вторая агитационная волна будет длиться до 15 февраля, третья — непосредственно до выборов.

На семинаре представителей регионов попросили заранее зарезервировать площади для этих билбордов, уточнил собеседник РБК.

Элла Памфилова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Глава ЦИК Элла Памфилова в своем выступлении заявила, что билборды, информирующие граждан о дне голосования, должны быть вывешены уже на следующий день после назначения выборов, рассказал участник семинара. Но на самом деле окончательного решения пока нет, пояснили два источника РБК в ЦИК. По их словам, обсуждается, что билборды могут быть вывешены 17 или 18 декабря. Главное, что они должны появиться одновременно по всей стране, уточнил один из собеседников РБК.

Глава ЦИК также сказала, что будет 50 различных аудио- и видеороликов, которые разместят на радио и телевидении, говорит участник совещания. «На радио, телевидении, в интернете, с растяжек будет звучать призыв голосовать, — отметил другой собеседник РБК. — Вице-губернаторов Памфилова попросила как раз помочь с размещением рекламы кампании».

Также участникам семинара продемонстрировали новые комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Ранее сообщалось, что ЦИК закупает к президентским выборам 4,5 тыс. КОИБов.

Игра под снегом​

Участники семинара были приглашены на командообразующую игру, которую проводил управляющий партнер группы компаний «Эврико» Владимир Соловьев, сообщили РБК два участника семинара. (На сайте «Эврико» среди партнеров компании указана корпорация «Росатом», которую Сергей Кириенко возглавлял до прихода в Кремль.)

Участников игры разделили на команды, которые «должны были на скорость собрать буквы и слова из поролоновых пазлов», рассказал один из собеседников. «Но поскольку игра была под мокрым снегом, то краска на пазлах текла», — посетовал другой участник мероприятия. «Вымокли все», — добавил он.

Суть игры, по словам собеседников РБК, осталась не вполне ясна. «Нам внушали, что мы члены большой команды, которая должна сработать на общий результат», — уточнил один из источников.

«Соловьев объяснял, что в каждой команде — будь то игра или выборы — есть цель, и надо, чтобы люди, которые работают в этой команде на достижение цели, ее осознавали», — передает слова модератора другой участник. Он добавил, что «слова собирали разные, но с выборами они связаны не были».

Сам Владимир Соловьев, которого РБК попросил объяснить суть игры, сказал, что не комментирует этот вопрос.