Brexit пересек ирландскую границу

ЕС и Великобритания прошли первую фазу разделения

Лондон добился одобрения на продолжение переговоров по Brexit, уступив по вопросу своего единства с Северной Ирландией. Далее Британию ждут выплаты многомиллиардной неустойки ЕС и раздача видов на жительство миллионам экспатов

Тереза Мэй (Фото: Alessandra Tarantino / AP)

Срочная договоренность

В Брюсселе 4 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер три часа провели за рабочим обедом, обсуждая основные проблемы, мешающие сторонам перейти к началу второй фазы переговоров о выходе Великобритании из Европейского союза. Переговоры начались весной этого года: были сформированы команды и определен круг вопросов для решения в первой фазе. На данной стадии Лондон и Брюссель должны договориться, как после выхода будут регулироваться отношения Северной Ирландии с независимой Республикой Ирландия, как будут обеспечены п рава граждан Евросоюза в Великобритании и сколько Лондон заплатит Брюсселю за выход из ЕС.

Последние два месяца самой сложной темой, судя по утечкам от переговорщиков в британские СМИ, была ирландская граница. По настоянию Брюсселя решить этот вопрос нужно было 4 декабря. В понедельник британское правительство уступило давлению Евросоюза и Ирландии, согласившись ​после выхода из Евросоюза на «нормативную гармонизацию» независимой Ирландии и входящей в Британию Северной Ирландии, сообщила The Guardian.

Три фазы Brexit Переговоры Лондона и Брюсселя поделены на три фазы, завершиться Brexit должен в марте 2019 года. В ходе первой стороны должны обговорить большинство тем: от обеспечения ​прав европейских граждан в Британии до определения суммы выплат ЕС со стороны Лондона. Во второй фазе потребуется в общих чертах определить отношения ЕС с Лондоном после завершения процесса Brexit, в частности в сфере торговли. Третья фаза будет посвящена обсуждению так называемой переходной сделки, задача которой — определить правила и нормы, по которым будет строиться сотрудничество после выхода Британии из ЕС в марте 2019 года и до заключения всех новых договоренностей, предусмотренных второй фазой. Промежуточные нормы будут действовать не более двух лет, после чего Лондон с Брюсселем перейдут к постоянным отношениям в новом качестве. Британский бизнес требует от своего правительства как можно скорее обсудить хотя бы детали «переходной сделки» на период с 2019 по 2021 год, чтобы заложить эти данные в свои долгосрочные прогнозы развития. В октябре Financial Times писала, что чиновники ЕС в принципе готовы говорить о «контурах» такой сделки уже зимой.

Ирландское единство

Вопрос ирландской границы был, по выражению Reuters, «последним крупным препятствием» перед выходом переговоров во вторую фазу, на которой начнется обсуждение будущих торговых отношений Британии с ЕС. Наиболее обширной и противоречивой была проблема установления полноценной границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией (Ольстер). Ранее Брюссель утверждал, что, если Британия покинет единый рынок и таможенную зону Европейского союза, проверки на границах будут неизбежны: перемещение товаров и людей между двумя юрисдикциями с различными нормативными системами должно быть под контролем. Однако эти установки противоречат Белфастскому соглашению 1998 года, которое завершило 30 лет гражданской войны в Северной Ирландии и регулирует отношения между Ольстером, Великобританией и независимой Ирландией.

По соглашению Дублин официально отказался от претензий на Северную Ирландию (к вопросу можно вернуться, если в обеих частях будут инициированы референдумы за объединение). Соглашение также установило свободное перемещение товаров, услуг и граждан через внутриирландскую границу протяженностью 360 км и восстановило автономию Северной Ирландии в составе Великобритании, фактически отмененную в 1972 году.

Принципиальная позиция Дублина — отсутствие физической границы, рассказал РБК бывший премьер-министр Ирландии Берти Ахерн, один из инициаторов и подписантов Белфастского соглашения. «Никаких таможенных постов, никаких проверок, никаких заборов, это все часть мирного процесса на острове», — отметил он, добавив, что выходом может стать использование автомобильных чипов с фиксацией пересечения границы.

В августе британское правительство подтвердило стремление прописать в итоговом договоре о выходе из ЕС поддержку Белфастского соглашения и сохранить зону свободного перемещения с Ирландией, которая действует с 1923 года. Однако Дублин настаивает на сохранении с Ольстером еще и зоны свободной торговли и требует от Лондона гарантий, что физическая граница внутри острова не будет проложена никогда. Министр иностранных дел Ирландии и вице-премьер Саймон Ковени 4 декабря заявил ирландской RTE: в Брюсселе договорились — границы не будет.

Как сообщает ирландское агентство RTE со ссылкой на черновик соглашения, «нормативная гармонизация» будет обеспечена за счет того, что обе части Ирландии будут подчиняться единым таможенным и торговым правилам, как это происходит и сейчас. Не будет расхождения в правилах, охватывающих единый рынок Европейского союза и таможенный союз на острове Ирландии после Brexit, указано в проекте решения.

Однако против такого соглашения выступает Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, которая заявила, что при Brexit не должно быть разных условий для разных субъектов Великобритании. Такая позиция партии может заблокировать одобрение решения британским парламентом.

Фото: Phil Noble / Reuters

Права граждан и неустойка

Двумя другими принципиальными вопросами, которые нужно решить перед началом второй фазы консультаций, были обеспечение прав экспатов (граждан ЕС в Великобритании и британцев в ЕС) и финансовое соглашение между Лондоном и Брюсселем. К концу ноября по обеим темам, отмечает Reuters, был найден компромисс, однако окончательно и он еще не утвержден.

В Британии проживают 3,5 млн граждан европейских стран, а в ЕС — 1,2 млн британцев. На ранних стадиях переговоров Лондон и Брюссель уверяли, что будут стремиться минимизировать ущерб гражданским правам экспатов после Brexit. В конце июня Лондон предложил выдавать экспатам из Евросоюза право поселенца, но лишь тем, кто живет в стране не менее пяти лет и не покидал ее более чем на два года. После критики со стороны ЕС и правозащитников в ноябре Лондон предложил другой план: упрощенная выдача вида на жительство всем экспатам в течение двух лет после завершения Brexit.

Финансовое соглашение определит размер неустойки, которую Британия должна выплатить Брюсселю за досрочный выход из европейских проектов. Согласно требованиям Евросоюза, в неустойку должны быть включены средства, которые Лондон еще не успел внести в общий бюджет ЕС на финансовый период с 2014 по 2020 год, неоплаченные обязательства перед европейскими агентствами и программами, расходы на сам процесс выхода из ЕС.

С началом переговоров по Brexit сумма, которую требовал Брюссель и которую был готов уплатить Лондон, различались в несколько раз. В сентябре источники FT в британском правительстве говорили о выплате «не менее €20 млрд». Европейские чиновники никогда прямо не называли требуемую сумму, но брюссельские источники FT называли цифру €60 млрд. В конце ноября The Telegraph со ссылкой на источники в обеих переговорных группах сообщила, что Лондон и Брюссель предварительно договорились о том, что итоговая сумма будет лежать в пределах от €45 млрд до €55 млрд. Представители британских и европейских властей пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Как отмечают эксперты брюссельского аналитического центра Bruegel, размер неустойки является чисто политическим вопросом, который во многом будет зависеть от итоговой договоренности по тому, как, когда и при каких условиях Британия покинет ЕС, его институты и программы.

4 декабря на совместной пресс-конференции с Терезой Мэй Жан-Клод Юнкер указал, что полной договоренности по всем описанным вопросам достичь не удалось, хотя и выразил уверенность, что устранить все препятствия удастся до саммита Евросоюза 14–15 декабря, который будет посвящен Brexit.

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