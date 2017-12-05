Корнету нашлось дело в России

Бывшего министра внутренних дел ЛНР подозревают в сокрытии убийства

Экс-министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, конфликтовавший с Игорем Плотницким, стал фигурантом дела об убийстве россиянина, служившего в его охране. В материалах СКР говорится о возможном сокрытии Корнетом следов преступления

Игорь Корнет (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

​Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) расследует дело об убийстве в ноябре прошлого года россиянина Артема Булгакова, служившего в охране Игоря Корнета, на тот момент главы МВД Луганской народной республики. Об этом РБК рассказал источник в СКР и подтвердил собеседник, близкий к ведомству. В поручении СКР о проведении следственных и процессуальных действий по делу о гибели Булгакова (РБК ознакомился с документом) говорится о предполагаемой роли Корнета и заместителя генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко в сокрытии следов убийства.

От Красной Поляны до Донбасса

Артем Булгаков р​одился в 1989 году в Сочи, в семье потомственных военных, рассказала РБК его мать Виктория Алябьева. Выпускник спортивной школы олимпийского резерва №4 Сочи, Булгаков после школы в 18 лет был призван в армию, служить он начал в июне 2007 года. По призыву попал в Омский 242-й учебный центр ВДВ, где получил квалификацию механика-водителя боевой машины десанта. Через пять месяцев был зачислен в 137-й полк ВДВ. «Зарекомендовал себя грамотным и дисциплинированным военнослужащим», — говорится в его служебной характеристике (имеется у РБК) за подписью командира роты Миронова. После службы, в ноябре 2009 года, Артем вернулся домой и занял второе место на краевом соревновании по тайскому боксу. В 2010 году Булгаков записался на контрактную службу в Ставрополье.

По словам Алябьевой, подробности его службы с 2010-го по 2014 год ей неизвестны. Но после гибели Артема его сослуживцы связывались с Алябьевой и говорили ей, что в тот период он участвовал в спецоперациях, рассказала она РБК.

В июне 2014 года Булгаков официально ушел в запас со службы в 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и в этот же месяц позвонил матери и сказал, что находится в Донецке, рассказала она РБК. По ее словам, он зашел в Донбасс со стороны России в составе казачьего отряда из «Славянского союза Ставрополья». В ДНР Булгаков служил в управлении специальных операций прокуратуры, а также в разведвзводе батальона Святого Георгия Победоносца. С 15 января 2015 года был стрелком в интернациональной бригаде «Пятнашка». Затем переехал в Луганск и попал на службу в МВД ЛНР (у редакции есть копии его служебных удостоверений).

Артем Булгаков (Фото: из личного архива)

Случайный выстрел

9 ноября 2016 года Булгаков погиб. «Он погиб от вражеской пули снайпера при выполнении боевого задания. Убийца хладнокровно выстрелил ему прямо в сердце», — говорится в февральском сообщении «Союза добровольцев Донбасса». Но у силовиков ЛНР была другая версия.

Фото: из личного архива

Виктория Алябьева рассказала РБК, что вместе с гробом ей доставили благодарственное письмо «с искренними соболезнованиями» от главы МВД ЛНР Игоря Корнета. За телом ездил старший брат Булгакова Илья, он встретился с командиром Артема (имя не раскрывается в интересах следствия). Тот рассказал, что Артем случайно выстрелил в себя при чистке оружия, говорит Алябьева. Согласно заключению луганских судмедэкспертов (копия документа есть у РБК), причиной смерти стала острая кровопотеря в результате слепого пулевого ранения, повреждения грудной клетки и внутренних органов.

Компенсаций за гибель сына Алябьева не получила, поскольку на работу ее сын был официально оформлен в день смерти.

По словам Алябьевой, она сомневается в версии самопроизвольного выстрела: ее луганским родственникам, приехавшим в морг, командир Артема заявил, что тот погиб от пули снайпера «на выполнении задания». Но следователь в прокуратуре ЛНР сказал брату Артема, что, согласно показаниям командира, причиной смерти стал самострел. «Так самострел или снайпер? Если он был на задании, почему на нем не было бронежилета? И, если не успел оформиться в МВД, то как же ему дали оружие и отправили на задание?» — говорит Алябьева.

По ее словам, личное удостоверение рядового полиции и помощника оперативника СОБРа МВД ЛНР Булгакову выдали в день гибели, 9 ноября прошлого года. Но в телефоне покойного сохранилась переписка Булгакова с командиром — из нее следует, что уже в сентябре он записался в личную охрану министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета (копия переписки есть у РБК).

Против версии случайного самострела говорит и то, утверждает Алябьева, что ее сын — опытный военнослужащий и ветеран горячих точек, обладатель боевых наград, хорошо умевший обращаться с оружием. Булгаков был награжден орденом Мужества, медалями «За активную гражданскую позицию и патриотизм», «За службу Отечеству». «За укрепление боевого содружества», имел Георгиевский крест за боевые действия в Донбассе и медаль за оборону Луганска, перечислила она.

Фото: из личного архива

Проверка СКР

Виктория Алябьева написала письмо Игорю Корнету — 8 января 2017 года обращение зарегистрировали в МВД ЛНР — с просьбой уточнить обстоятельства гибели сына, но ответа не получила. Тогда в феврале 2017 года она написала заявление в СКР.

В конце марта ей ответил полковник Тимофей Грачев из ГСУ СКР, старший следователь первого следственного отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. В его письме (копия имеется у РБК) говорилось, что ГСУ СКР рассмотрело обращение по факту смерти Булгакова и для установления обстоятельств произошедшего направили в СУ СКР по Краснодарскому краю поручение о проведении отдельных следственных и процессуальных действий в рамках расследования уголовного дела №201/837072-14 о событиях на юго-востоке Украины. Это масштабное уголовное дело СКР возбудил в 2014 году по преступлениям на территории Украины после начала конфликта в Донбассе (в рамках этого дела судили, к примеру, служившую в батальоне «Азов» Надежду Савченко).

Как объяснил РБК источник в СКР, когда собирается достаточное количество доказательств по каждому отдельном эпизоду в рамках большого дела о преступлениях на Украине, следователи начинают отдельное производство, которое выделяется в отдельное уголовное дело и рассматривается в суде. Фигурантами таких дел проходят как силовики и чиновники Украины, так и представители власти и граждане самопровозглашенных республик Донбасса.

Вопросы после смерти Булгакова остались не только у матери, но и у властей ЛНР. На заседании Народного совета ЛНР 10 ноября первый вице-спикер парламента Денис Мирошниченко напомнил про необходимость расследования обстоятельств гибели Артема Булгакова. И.о. генерального прокурора ЛНР Виталий Подобрый сказал, что вопрос гибели россиянина стоит на контроле Генпрокуратуры ЛНР, но МВД республики на запросы надзорного ведомства не отвечает.

Мать Булгакова сказала РБК, что на 9 ноября этого года ей назначил встречу на тот момент еще глава ЛНР Игорь Плотницкий. По ее данным, он хотел обсудить с ней гибель сына, однако из-за подготовки к годовщине похорон Алябьева поездку отложила. С лидером республики она не встретилась — 20 ноября Плотницкий подписал указ об отстранении Корнета, а на следующий день тот и другие силовики республики свергли главу ЛНР. «Плотницкий хотел принести извинения и вручить матери посмертный орден за погибшего сына, — сказал РБК источник, близкий к руководству Народного совета ЛНР. — Также он дал команду генпрокурору Подоброму перепроверить материалы дела по гибели Булгакова и провести новые следственные действия с учетом доказательств, добытых СКР. Но из-за смены власти они не успели».

Генпрокурор Подобрый в результате переворота был арестован. Врио генпрокурора стал близкий к Корнету Сергей Горенко, который прежде был заместителем Подоброго. Корнет хотя формально и не был восстановлен в должности после указа Плотницкого, по факту до сих пор выполняет функции министра внутренних дел республики, заявили РБК два источника, близкие к силовикам республики.

Владимир Черков, назначенный Плотницким главой МВД, заявлял РБК, что подразделения полиции он не контролирует и некоторое время подчиненные Корнета удерживали его​​ в здании Министерства внутренних дел.

Артем Булгаков (Фото: из личного архива)

Итоги расследования

По словам собеседника РБК в СКР, в ноябре ведомство дало поручение отдельным региональным управлениям провести следственные и процессуальные действия в рамках уголовного дела о совершении представителями силовых структур Украины на территории ЛНР и ДНР тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконными методами ведения войны. Наличие такого поручения подтвердил РБК источник, близкий к ведомству.

В поручении СКР, говорит источник РБК в СКР, в частности, указывались обстоятельства гибели Булгакова, установленные в результате следственных действий​. Из текста поручения следовало, что Булгаков с 25 сентября по 9 ноября 2016 года служил в личной охране главы МВД ЛНР Корнета. 9 ноября днем он находился в административном здании МВД в Луганске. В коридоре блока «Б», по версии следствия, между ним и несколькими сотрудниками МВД возникла конфликтная ситуация, и на почве «неприязненных отношений» один из сотрудников достал огнестрельное оружие и направил его на Булгакова. Тот попытался левой рукой отвести ствол от себя, но его оппонент выстрелил — пуля прошила руку и попала в грудь Булгакова, указали следователи СКР.

Артем Булгаков и Моторола (Арсен Павлов) (Фото: из личного архива)

Стрелявший, как указывают в СКР, доложил Корнету об инциденте, после чего министр приказал оцепить помещение, говорится в поручении. Тело Булгакова вывез на машине начальник отдела по борьбе с оргпреступностью Руслан Акаев, рассказал источник РБК в СКР. «Скрывая факт преступления в отношении Булгакова, Корнет дал указание начальнику управления по работе с личным составом МВД ЛНР» оформить приказом Булгакова как сотрудника МВД, следует из постановления СКР. По версии следователей, Корнет вместе с первым заместителем генерального прокурора ЛНР Сергеем Горенко решили оформить преступление как неосторожное обращение с оружием.

25 ноября Корнет выпустил приказ (копия имеется у РБК) о привлечении к дисциплинарной ответственности рядового полицейского Колесникова Е.В. В приказе говорится, что в блоке «Б» ведомственного здания рядовой оставил без присмотра пистолет «Форт-12», который, отмечается в документе, без разрешения взял Булгаков. В результате неосторожного обращения он выстрелил себе в грудь, сказано в приказе.

С целью полной проверки доказательств по уголовному делу необходимо провести отдельные следственные и процессуальные действия с лицами на территории ЛНР, установленными по результатам расследования, рассказал РБК источник в СКР. По его словам, в ближайшее время Корнету и Горенко планируется прислать повестку на допрос в Следственный комитет в рамках общего уголовного дела по преступлениям на территории Украины. Повестки еще не отправили, поскольку следственные действия по делу продолжаются, объяснил источник в СКР, добавив, что по делу уже опрошены несколько его фигурантов, в том числе и стрелявший.

Возможности следствия

В рамках «комплекса следственных действий» следователь определяет план работы, куда обычно входят и оперативно-разыскные мероприятия, в том числе взятие объяснений тех лиц, которых надо допросить, прокомментировал РБК адвокат Сергей Бадамшин. «Для получения объяснений следователи могут как прислать повестку, так и сами приехать на место и опросить», — отметил он. Если сокрытие доказательств убийства выражено как заранее обещанное укрывательство орудия и следов преступления, то это квалифицируется как соучастие в совершении преступления, заключил адвокат.

СКР имеет юридическое право предъявить обвинение и задержать фигурантов расследования по Булгакову, сказал РБК адвокат Вадим Багатурия, бывший сотрудник Генпрокуратуры. По его мнению, процессуальные основания для этого описаны в Уголовно-процессуальном кодексе: дело расследуется по факту убийства гражданина России, силовиками ЛНР уголовного дела по тому же составу преступления не ведется, соответственно, «виновные должны быть изобличены и наказаны именно российским правосудием», трактует Багатурия УПК.

«Другой вопрос, что привлечение такой фигуры в качестве соучастника преступлений может быть использовано украинскими политиками в целях антироссийской пропаганды», — предположил собеседник РБК.

Корнет отказался комментировать РБК обстоятельства гибели Булгакова. Горенко предложил перезвонить позже. РБК отправил запрос в СКР об обстоятельствах расследования гибели Артема Булгакова.