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Невозможный импичмент
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Невозможный импичмент
Газета № 209 (2706) (0412) Политика, 03 дек, 22:22
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Невозможный импичмент
Чего добивается от Рады Михаил Саакашвили
В протестном марше Михаила Саакашвили в Киеве приняли участие до 5 тыс. человек. Следующий митинг назначен на 10 декабря. Число сторонников требующего политических реформ экс-губернатора Одесской области снижается, говорит эксперт
Михаил Саакашвили(слева) (Фото: Zuma / TASS)

«Импичмент вместо революций»

Михаил Саакашвили продолжил в Киеве серию протестных акций, целью которых является отставка президента Украины Петра Порошенко. Основанное Саакашвили движение «Рух новых сил» в воскресенье, 3 декабря, прошло по центру украинской столицы «Маршем за импичмент».

По оценкам украинского МВД, в нем приняли участие около 2,5 тыс. человек, за порядком наблюдали более 1,2 тыс. полицейских. По оценкам украинского информагентства УНИАН, в шествии приняли участие 5 тыс. человек. Организаторы сообщили, что пришли 20 тыс.

Шествие прошло по Банковой улице, где у здания администрации президента участники сбросили в кучу плакаты с указанными на них невыполненными обещаниями Порошенко — «Мы провели 144 реформы», «Найдем убийц небесной сотни» и т.п. На других плакатах были лозунги «Импичмент вместо революций», «Нет политическому давлению на НАБУ» (Национальное антикоррупционное бюро Украины).

Лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили, который после увольнения с поста губернатора Одесской области начал проводить регулярные акции против политики Порошенко, на митинге по окончании шествия призвал: «Предлагаю, не дожидаясь еще 25 лет, свергнуть диктатуру олигархата и установить диктатуру среднего класса». Порошенко он назвал представителем этого олигархата и врагом Украины. Кроме того, ​​Саакашвили призвал Верховную раду на открывающейся 4 декабря сессии принять закон об антикоррупционном суде.

Воскресная акция показала, что у Саакашвили хоть и есть ядро сторонников, однако его недостаточно для того, чтобы претендовать на смену власти или на организацию серьезного майдана, говорит украинский политолог Владимир Фесенко. Количество участников акций снижается, электоральный рейтинг Саакашвили не растет, указывает он.

Как убрать президента республики

Действующая Конституция Украины не предусматривает возможности импичмента президента. 31 октября 2017 года депутат парламента Юрий Деревянко, один из лидеров «Руха новых сил», внес в парламент законопроект «О президенте Украины», в котором предлагается включить в конституционную статью о президенте возможность его импичмента. Ни один из президентов Украины не счел нужным ограничить собственную власть, внеся в Конституцию положения об импичменте, однако каждый из них расширял полномочия президента и сокращал полномочия других органов власти, указал Деревянко в пояснительной записке к законопроекту.

Импичмент, по определению Деревянко, должен стать парламентской конституционной процедурой расследования и рассмотрения дела об устранении президента Украины с поста при наличии признаков государственной измены или иного преступления, следствием которых может быть досрочное прекращении его полномочий. Для начала процедуры импичмента депутат Деревянко предлагает создавать в парламенте специальную временную следственную комиссию, задачей которой является проведение расследования обстоятельств совершения президентом госизмены или иного преступления.

Законопроект Деревянко не рассмотрен даже в профильном комитете.

В гордом одиночестве

Антикоррупционный суд — одна из ключевых идей Саакашвили по реформе украинской политической системы, выдвинутая на одной из первых его публичных протестных акций, прошедшей в Киеве 17 октября, через месяц после того, как бывший губернатор прорвался через украинскую границу и вернулся в страну. Среди других требований — новое законодательство по проведению выборов (по открытым спискам) и отмена депутатской неприкосновенности.

Однако оригинальными эти требования назвать нельзя. Все эти вопросы обсуждаются не один год, дискуссия началась еще до избрания Петра Порошенко президентом в 2014 году. Создать антикоррупционный суд требуют условия сотрудничества Киева с Международным валютным фондом, о необходимости специального судейского органа говорят и представители Европейского союза. В 2016 году Верховная рада приняла закон, который предусматривает создание суда, но только по инициативе президента. 20 октября украинский президент заявил, что намерен вместе с депутатами подготовить законопроект и он может быть окончательно принят до конца года. В начале ноября Порошенко повторил, что внесет законопроект, однако пока этого не сделал.

Первоначально в акции принимали участие ведущие оппозиционные партии Украины — «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко, «Гражданская позиция» экс-министра обороны Анатолия Гриценко, «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового и другие. Однако по завершении начальной фазы большинство оппозиционных лидеров заявили об уходе своих сторонников с улицы.

Фесенко обращает внимание на отсутствие на воскресной акции Саакашвили других оппозиционных лидеров и объясняет это тем, что им не понравилось стремление экс-президента Грузии к единоличному лидерству; к тому же они поняли, что популярность протеста снизилась, добавляет эксперт.

Затухающий протест

В рамках продолжения протестной акции сторонники Саакашвили в конце октября разбили палаточный лагерь у стен украинского парламента, около двух десятков палаток стоит до сих пор. Сейчас наиболее активным участником лагеря является депутат «Самопомощи» Егор Соболев, регулярно ведущий прямые эфиры из палаточного городка в социальных сетях. Активное участие в создании лагеря также принял другой депутат «Самопомощи», в прошлом командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко.

Фото: ИнА «Украинское фото»

При этом за месяц активного протеста Саакашвили лишился нескольких ближайших соратников — в ноябре в Грузию были депортированы восемь человек. Задержаны были другой бывший командир «Донбасса» Анатолий Виногродский, а также член Организации украинских националистов Леонид Литвиненко. Им вменяется разбойное нападение на охранника одного из сельскохозяйственных предприятий Кировоградской области в июле этого года. Соболев называет их задержание политическим, так как оба были создателями палаточного лагеря.

Как полагает Фесенко, украинские власти поняли, что, лишив Саакашвили гражданства и препятствуя его возвращению в страну, они только повышают его популярность, и начали действовать по-другому — арестовывают и выдворяют ближайших активистов «второго уровня». Эта тактика продолжится, что ослабит протест, ослабят его и предстоящие новогодние праздники, уверен эксперт.

Однако Саакашвили не собирается признавать поражение. Он призвал своих сторонников выйти на митинг 10 декабря, если Рада за неделю не продвинется в создании антикоррупционного суда.

Автор: Полина Химшиашвили.
Теги: Украина , митинг , оппозиция , импичмент , Михаил Саакашвили
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