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Минфину запретили отписки
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Минфину запретили отписки
Газета № 209 (2706) (0412) Экономика, 01 дек, 18:51
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Минфину запретили отписки
Конституционный суд обязал ведомства разъяснять все детали налогообложения
Минфин обязан разъяснять не только общие налоговые вопросы, но и отраслевые, обращаясь за помощью к профильным ведомствам, постановил Конституционный суд. Формальных отписок налогоплательщикам быть не должно
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Конституционный суд (КС) постановил, что Минфин и ФНС должны давать четкие разъяснения по применению налогового законодательства даже в тех случаях, когда толкование узкоспециальных вопросов не входит в компетенцию налоговых и финансовых органов. Минфин должен самостоятельно обращаться за разъяснениями к другим ведомствам, а не перекладывать эту обязанность на налогоплательщика, следует из постановления суда.

Суть спора

Такое решение КС вынес, рассматривая жалобу АО «Флот Новороссийского морского торгового порта» по спору с налоговой о доначислении НДС. Спор возник из-за неясности формулировок в законодательстве, которые определяют, какие именно услуги портов облагаются НДС по льготной ставке 0%.

Такая ставка применяется к агентским, снабженческим и обследовательским услугам портов по обслуживанию судов. «Флот НМТП» предоставлял услуги по бонированию — установке бонов (специальные ограждения, которые препятствуют разливу нефтепродуктов во время их загрузки на судно). ФНС, арбитражные суды и Верховный суд пришли к выводу, что услуга бонирования не относится к обслуживанию судов, а потому не подпадает под льготу. Компания же настаивала, что ранее, на протяжении восьми лет, налоговые органы соглашались с применением льготы по НДС в отношении этой услуги. Также «Флот НМТП» указывал, что такой подход соответствует письменным разъяснениям Минтранса, куда компания обратилась по рекомендации Минфина. Суды отказались учитывать разъяснения Минтранса, так как «данное ведомство не уполномочено разъяснять законодательство» о налогах и сборах.

КС встал на сторону «Флота НМТП» и постановил, что бонирование судов подпадает под действие нулевой ставки НДС. Отдельно в решении суда указывается, что положения Налогового кодекса обязывают госорганы, уполномоченные разъяснять налоговое законодательство (эта функция закреплена за Минфином), самостоятельно обращаться в иные госорганы за разъяснениями и дополнительными сведениями, если эти сведения могут повлиять на размер налоговых обязательств.

Меньше формальности, больше конкретики

В законодательстве и так прописано, что налоговые органы должны руководствоваться разъяснениями Минфина по вопросам применения налогового законодательства, объясняет руководитель практики налоговых споров «МЭФ-Аудит PKF» Александр Овеснов. Но часто, если запрос налогоплательщика по узкоотраслевой теме направляется в Минфин, в ответном письме следует стандартная отписка — «Разъяснения по данным вопросам к компетенции Минфина России не относятся», говорит юрист. «В таком случае налогоплательщик вынужден обращаться за разъяснениями в профильное ведомство, однако такие пояснения не являются обязательными для целей налогообложения», — объясняет Овеснов. При этом необходимость получить разъяснения по специфическим, узкоспециальным видам деятельности остается. Эти разъяснения могут напрямую не относиться к налоговому законодательству, но влияют на права и обязанности налогоплательщиков.

Вынести такое постановление КС могла побудить негативная для налогоплательщиков судебная практика, в которой доказательственная база представителей бизнеса строилась на формальных, недостаточных разъяснениях Минфина, предполагает старший юрист BGP Litigation Денис Савин. Недавний пример — решение по делу «Ванкорнефти» («дочка» «Роснефти»), которую суд обязал заплатить 2,4 млрд руб. налогов, штрафов и пеней. «Ванкорнефть» считала, что нефтепровод Ванкор — Пурпе является магистральной трубой и по закону к таким трубопроводам применяется пониженная ставка налога по имуществу. ФНС посчитала, что Ванкор — Пурпе является промысловым трубопроводом и налоговые льготы к нему не применимы. Свою позицию в суде «Ванкорнефть» основывала в том числе на разъяснениях Минфина, говорит Савин. «Однако эти разъяснения не содержали четкого ответа по вопросу возможности применения налоговой льготы. Минфин только указал, что применение льготы зависит от соответствия спорного нефтепровода Ванкор — Пурпе техническим требованиям, предъявляемым к магистральным трубопроводам», — рассказывает юрист. Конкретного ответа разъяснения не содержали, поскольку классификация нефтепроводов не является компетенцией Минфина.

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Бизнес

Оспаривать разъяснения, не содержащие ответа по сути, непросто, поскольку требуется доказать, что они нарушают права налогоплательщика и причиняют ему ущерб, что довольно затруднительно, указывает старший юрист Herbert Smith Freehills Сергей Еремин.

В отношении крупнейших налогоплательщиков Минфин и ФНС крайне редко придерживаются тактики «отфутболивания», говорит партнер юридической компании «НАФКО-Консультанты» Павел Иккерт. Правда, такие компании сами максимально ответственно относятся к запросам, которые направляют в финансовые и налоговые органы. «Сама организация готовит и направляет запрос разъяснений в профильное министерство, с учетом мнения которого готовится запрос в Минфин. Либо «отраслевой» ответ на запрос предоставляется организацией в Минфин дополнительно в период рассмотрения запроса», — поясняет Иккерт.

Вид на здание Конституционного суда России (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

Как это изменит ситуацию

Формальные ответы налоговых и финансовых органов усложняют работу налоговых консультантов, говорит управляющий партнер «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик, налоговое законодательство меняется довольно динамично, и разъяснения по применению новых норм крайне необходимы. Затягивание сроков и переадресация запросов в другие ведомства — это не намеренная политика непредоставления информации, чаще всего отписки госорганов можно объяснить загруженностью исполнителей, считает он. «Вряд ли ситуация изменится в ближайшее время, но постановление КС должно дисциплинировать как Минфин, так и другие государственные органы», — предполагает Лемчик.

Предугадать поведение финансовых органов после вынесенного решения сложно, считает Савин, поскольку постановление КС не является нормативным правовым актом, а значит, не является обязательным к применению финансовыми органами. Постановление КС в части выявления конституционного смысла законодательства обязательно для всех, включая госорганы, возражает Еремин. «Теоретически Минфин должен будет им руководствоваться и обращаться за разъяснениями по отраслевым вопросам в соответствующие органы. Другое дело, что правовые позиции КС не подкреплены механизмом принуждения, а потому налоговые и финансовые органы смогут руководствоваться ими не во всех случаях», — указывает он.

Налогоплательщикам можно порекомендовать направлять повторные запросы о разъяснениях и прикладывать к ним ответы от отраслевых госорганов, а также цитату из данного постановления КС, предполагает Лемчик.

В Минфине на вопрос РБК о том, как повлияет постановление КС на работу ведомства, заявили, что не комментируют решения судов.

Автор: Анна Могилевская.
Теги: Минфин , Конституционный суд , госорганы , Налоги
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