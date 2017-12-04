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Газета № 209 (2706) (0412) Свое дело, 02 дек, 09:33
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Внеурочные предприятия
Как несовершеннолетние открывают свое дело

По данным ​The Deloitte Millennial Survey 2017, 71% детей-миллениалов, проживающих в развивающихся странах, ожидают, что будут зарабатывать больше, чем их родители. Исследователи пишут, что предприниматели превращаются в рок-звезд современности, а подростки вместо того, чтобы создавать музыкальные группы, пишут код и запускают свой бизнес.

Каково это — заработать $316 тыс. в 14 лет? Создать ремонтный холдинг в 17? Или получить первый патент в 13 лет? Семь несовершеннолетних предпринимателей рассказали РБК свои истории.​

От 14 и старше

Согласно российскому законодательству, подростки могут регистрировать ИП с 14 лет, правда, до совершеннолетия каждую сделку придется заключать только с письменного разрешения родителей. Если ребенок начал бизнес до того, как получил паспорт, юридическое лицо оформляют на родителя или опекуна.

Исключение составляют 16-летние школьники, они могут стать предпринимателями без согласия родителей, если по решению суда их признают дееспособными или если к этому времени они будут состоять в браке.

Без регистрации ИП с шести лет разрешается заключать мелкие бытовые сделки (точная сумма не указана, но они не должны носить систематический характер) и получать с них прибыль, пользоваться авторскими правами и открывать вклады в банке.

Тимур Кузьмин, 15 лет, Санкт-Петербург
Фото: Митя Ганопольский для РБК

«Если остались силы и все уроки выполнены — можешь быть бизнесменом хоть до полуночи»

ПО для кофемашин Team Vortex и спортивные батлы Vortex Sport

«В 2013 году, когда мне было 11 лет, родители отправили меня учиться в среднюю школу в Майами, где жила старшая сестра. Она занималась бизнесом, который был связан с продажей и ремонтом кофемашин.

Родители считали, что американская система образования дает человеку больше возможностей, но не срослось. Учился я неохотно, дружба с американскими одноклассниками не клеилась. От скуки большую часть свободного времени я проводил в мастерской, где ремонтировали кофемашины.

Однажды мне пришла в голову идея скрестить кофемашину и игровой автомат. Ты рассчитываешь на чашку кофе, а тебе на экране выскакивает сообщение: «Shit happens! — Повезет в другой раз». Первыми жертвами «нового ПО» стали механики, которые работали в мастерской. Они смеялись, а потом шутку случайно увидела сестра. Неожиданно она сказала, что это круто. Только надо не лишать человека кофе, а наоборот, дать ему плюшку, конфетку, приз. Она считала, что это маркетинговый прорыв.

Так, в феврале 2015 года я написал программное обеспечение, позволяющее производить розыгрыши призов на кофемашинах. Решение было зарегистрировано под брендом Team Vortex. Продажами занималась компания сестры. Наиболее удачная сделка — продажа в 2016 году бессрочной лицензии российской компании — принесла $730 тыс. Моя часть прибыли составила $316 тыс.

В 2016 году родители вернули меня в Россию и определили в школу с жестким режимом, поставив обязательное условие — если хочешь заниматься бизнесом, делай это после учебы и занятий единоборствами (четыре-пять тренировок в неделю). Учеба и приготовление уроков до 17:30, час на отдых, потом тренировка до половины девятого. Если остались силы и все уроки выполнены — можешь быть бизнесменом хоть до полуночи.

Через год «железного режима» я предложил своим тренерам совместный бизнес — спортивный проект. Идея Vortex Sport состоит в новом формате спортивного противостояния: кто сильнее — самбист или культурист, чемпион по кросс-фиту или армреслер. Тренерам идея понравилась, и они отнеслись к ней серьезно.

Мои инвестиции в проект Vortex Sport составили 4,2 млн руб. Первое соревнование Vortex Sport Battle состоялось 21 октября этого года в Санкт-Петербурге. Второе пройдет 2 декабря. На сегодня продажа спонсорских пакетов принесла нам 1,2 млн руб. Предполагаю, что начиная с пятого соревнования проект выйдет на безубыточность за счет партнерских программ».

Виктор Львов, 17 лет, Москва
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Я представлялся секретаршей Анной»

Строительно-ремонтные компании «Мастер-пол», «Мастер-стен», «Вечная крыша»

«Меня вдохновил пример бабушки, которая в 1990-е возила тоннами ткани и шила.

Учился у предпринимателей: особенно на меня повлияли Аяз Шабутдинов (основатель «Like центра». — РБК) и лекции «Рыбаков Фонда». Я анализировал рынки, искал тот, в котором смогу достичь выдающихся результатов. Карты сложились так, что, когда мне было 13 лет, у меня появился знакомый, который работал в сфере ремонта. Он подсказал, как устроен этот рынок, научил общаться с клиентами, поделился базами исполнителей. Я понял, что в этой сфере есть, куда расти.

Строительный рынок в России — это бардак. В него можно заходить с нуля и, грамотно общаясь с клиентами, выбиваться в лидеры. Начинал я как посредник: получал заказы, находил бригады и за процент передавал им заказ: 15% при заказе до 100 тыс. руб., 10% — если более.

Сейчас модель эволюционировала, мы с партнером наняли технического директора, который курирует бригады. Мы занимаемся механизацией черновой отделки. Эта технология сокращает срок ремонтных работ до трех недель.

Лет в 13–14 общаться с клиентами было сложно. У меня ломался голос, около 60% клиентов и потенциальных исполнителей говорили: «Мальчик, ты куда лезешь?» — и вешали трубку. Чтобы решить эту проблему, я представлялся секретаршей Анной. Мало кто различал 13-летнего мальчика и девушку-помощницу. Буквально полгода назад вопросы к возрасту отпали, многие партнеры до сих пор не знают, сколько мне лет.

Работаем мы через ИП-партнера. Маржинальность бизнеса — от 10 до 20%. В августе мы побили рекорд по выручке: оборот составил почти 1,2 млн руб. За октябрь 2017 года выручка составила 795 тыс. руб., прибыль — 96 тыс. руб.».

Савва Осипов, 13 лет, Сан-Франциско
Фото: из личного архива

«Я фанат техники»

Игровая консоль Wowcube

«Я родился в России, четыре года назад мы всей семьей переехали в США. С десяти лет увлекаюсь электроникой и программированием, участвую в хакатонах, где нужно придумать и собрать прибор, наравне с 25-летними разработчиками. Я фанат техники.

Мой папа предприниматель, год назад он купил домой 3D-принтер. Из интереса я начал печатать на нем игрушки и рассказал о своих экспериментах одноклассникам. Потом мне пришла идея продавать эти игрушки по $2–3. Скачивал макеты в интернете, распечатывал и продавал, даже принимал заказы на печать той или иной игрушки. Все шло хорошо, пока меня не вызвал директор школы и не потребовал, чтобы я прекратил. Но на Apple Watch все же успел заработать.

Сейчас я занят разработкой нового изобретения. Год назад папа собирался запустить один проект для Kickstarter. Придумал логотип, были какие-то наработки. Но оказалось, что подобная идея уже запатентована. Ее авторы привлекли $20 млн инвестиций. Папа расстроился. А однажды мы гуляли по городу, и я предложил докрутить задумку, только немного в другой форме. Проверили — аналогов на рынке нет. А знакомые эксперты по электронике сказали, что новая идея даже лучше старой.

Так появился проект Wowcube. Это игровая консоль необычной формы, подробности мы пока не раскрываем — анонс будет в январе 2018 года во время запуска нашего проекта на Kikstarter. А пока мы собрали прототип и занимаемся оформлением патента, где за мной закрепляются права на идею.

Летом 2017 года наш проект привлек $500 тыс. от бизнес-ангелов Григория Бубнова, ректора Московского технологического института и президента Moscow Business School, Дениса Митрофанова, совладельца amoCRM, и частного фонда Fermosa.

В будущем я хочу стать инженером, хотя папа говорит, что видит меня предпринимателем».

Дмитрий Вершинин, 17 лет, Иркутск
Фото: Антон Климов для РБК

«Мы решили отказаться от гидов»

Сервис для экскурсий Excursium

«Я учусь в 11-м классе, программированием увлекаюсь уже шесть лет. Сначала ходил на школьный спецкурс по информатике, а затем изучал программирование самостоятельно. В свободное время занимаюсь проектами — это мобильные приложения, сайты и даже прототип «умной» теплицы.

Родители с предпринимательством не связаны. Меня они поддерживают, разве что недовольны, что иногда засиживаюсь у компьютера допоздна, но у меня по ночам концентрация выше.

Первый проект — Android-приложение для управления контроллерами — в 2016 году я презентовал на конкурсе ИТ-школы Samsung. Занял второе место по России и выиграл сертификат на посещение инженерно-конструкторской школы «Лифт в будущее» — это образовательная программа благотворительного фонда «Система».

Там я разрабатывал гид по Алтаю. Помимо меня еще четыре школьника работали над сервисами для туризма. Мы решили объединиться и создать кросс-платформенный проект. Я занимаюсь сайтом и сервером, Алексей Шехирин из Архангельска — разработкой Telegram-бота, Михаил Шаталов из Волгограда — отвечает за приложение и бизнес-аналитику. Все мы — в разных городах и работаем через Telegram и Trello.

Мы проанализировали рынок и поняли, что наши наработки охватывали малую долю рынка и слабо решали проблемы туристов. Поэтому мы решили отказаться от гидов. Идея нашего сервиса в том, что турист ищет личного экскурсовода среди местных жителей.

Для развития нам нужно 300 тыс. руб.: на дизайн — 40 тыс. руб., рекламу — 170 тыс. руб. и 90 тыс. руб. — ​на вычислительные мощности. «Рыбаков Фонд» предложил нам грант, сейчас мы готовим документы для его получения.

Сайт готов на 70%, запуск будет в конце февраля — начале марта, Telegram-бот запустим через месяц».

Ирек Махмутов, 17 лет, Альметьевск
Фото: Николай Александров для РБК

«Свободного времени у одиннадцатиклассника-предпринимателя нет»

Производство деревянных игрушек Kids to kids

«Мне было лень учиться в школе, я постоянно прогуливал уроки. Гораздо интереснее было заниматься робототехникой и разработкой мобильных приложений. Правда, от программирования пришлось отказаться — это для меня слишком сложно и отнимает много времени, а нужно ведь еще готовиться к ЕГЭ.

Идея заниматься деревом пришла в голову летом. Я отрабатывал практику и меня попросили убраться в кабинете труда. И тут я подумал: а что если монетизировать то, что мы делаем на уроках труда. Думал-думал и пришел к выводу, что школьники могут зарабатывать на поделках и при этом найти профессию: открыть в себе мастера по дереву, проектировщика или даже экономиста.

Остаток лета ушел на то, чтобы договориться со школами. Мне и двум друзьям-партнерам говорили, что никто за это дело не возьмется, что это бесполезная затея. Но в итоге удалось договориться с двумя школами и детским технопарком «Кванториум».

Мы запустили производство в начале учебного года. Работать школьников мы не заставляем, заключаем договоры только с теми, кто хочет, и предоставляем им ресурсы: помещение, сырье и эскизы. Школьники делают поделки, а мы получаем около 10% комиссии от продаж.

Продаем через сайт и группу во «ВКонтакте». Игрушки покупают не только родители, но и оптовики. Сейчас на стадии подписания заказ на 200 тыс. руб. Первые продажи стартовали в октябре 2017 года. Выручка — 81 тыс. руб., прибыль — 34 тыс. руб. Расходы включают в себя аренду кабин​етов технологии, амортизационные выплаты, сырье, гонорар школьникам и рекламу в соцсетях.

Родители мои с бизнесом не связаны, только бабушка выращивает в теплице огурцы и помидоры и продает на местных рынках. У нее есть ИП, через нее пока и работаю. Некоторые местные бизнесмены меня консультируют. В администрации города встречают как родного.

Предпринимательству я посвящаю выходные, а в будни готовлюсь к экзаменам, хожу по репетиторам. Пытаюсь совмещать, но свободного времени у одиннадцатиклассника-предпринимателя нет».

Анастасия Руссу, 17 лет, Киров
Фото: Владислав Шатило / РБК

«В школе очень много тратишь времени и ничего не получаешь взамен»

Торты на заказ Baker Sweet

«С 14 лет я постоянно что-то предпринимала. Сначала раздавала листовки, клеила их на заборы, остановки. Через три месяца поняла, что мне это не нравится. Пришла к одноклассникам, предложила им эту работу в обмен на небольшой процент — 10–20%. Они согласились. Это приносило мне до 10 тыс. руб. в месяц.

Затем перепродавала б/у айфоны. Несколько месяцев получалось зарабатывать по 15 тыс. руб. в месяц. Но этот опыт оказался неудачным — покупатели сломали телефон и начали мне угрожать, в итоге и телефон себе оставили, и деньги за покупку не вернули. С этого момента больше ничего не перепродавала.

Первый серьезный проект — торты на заказ — я начала семь месяцев назад. Вложила 10 тыс. руб., за месяц удалось выйти на прибыль в 20 тыс. руб. Парадокс в том, что я не умею и не люблю готовить торты — просто знаю, как все это реализовать: где найти кондитера и где найти заказы. Первого клиента нашла через десять дней после запуска.

Тогда же я начала вести блог во​ «ВКонтакте». На это меня вдохновил блог Романа Никитина «Маяк 13». Это был первый предприниматель, на которого я равнялась. Полгода я все не решалась. Чтобы вести блог, нужно быть очень открытым человеком и быть готовой ко всему: недовольным людям, негативным комментариям. Но я поняла, что мне это нужно. Мне нравится общаться с аудиторией, писать, делиться опытом. Сейчас там больше 5 тыс. человек.

В мае я перестала ходить в школу, а летом забрала документы. Мне не нравилось в школе, я не видела смысла в том, чтобы туда ходить: очень много тратишь времени и ничего не получаешь взамен. Я покупала бизнес-курсы, они оказались гораздо полезней.

Когда я приняла твердое решение заниматься бизнесом, родители меня поддержали. В июне я уже получала 130 тыс. руб. прибыли на тортах. В середине июля к тортам добавился сезонный бизнес — продажа мороженого. Но осенью доходы упали почти в два раза.

Две недели назад я решила переехать в Москву. Уже привлекла 700 тыс. руб. от частных инвесторов на запуск продажи тортов на заказ. К концу года рассчитываю получить 1,3 млн руб. выручки».

Тимур Курбангалин, 15 лет, Альметьевск
Фото: Николай Александров для РБК

«Тема показалась интересной»

Разработка Telegram-ботов

«Началось все год назад, тогда в Альметьевске проходил проект «Дай 5», в рамках которого школьников обучали ИТ: создавать свои проекты, продвигать их в интернете и зарабатывать на этом. Нас даже возили в «Сколково».

Этот проект вдохновил меня на то, чтобы углубленно изучать программирование. Школьных знаний было недостаточно, поэтому я проходил платные курсы по программированию и разбирался в Telegram сам. Когда стало получаться, решил поделиться знаниями.

У нас в городе есть коворкинг «Территория роста». Там я рассказал местным предпринимателям, что занимаюсь разработкой Telegram-ботов и Telegram-каналов. Они об этом мало знали, но тема показалась интересной — так появились первые заказы.

Предпринимателей привлекла цена, которая на порядок ниже рынка. Средний чек — 5 тыс. руб., а самый крупный заказ был на 25 тыс. руб. — это был бот для доставки еды. Конечно, я демпингую — у взрослых разработчиков он обошелся бы минимум в 80 тыс. руб.

Разработка одного бота в среднем занимает неделю, работаю я в свободное от уроков время. Иногда заказов много​ и приходится каждый день ими заниматься, а иногда совсем нет — я могу недели три сидеть без дела. Все зависит от продвижения. Пока это сарафанное радио, но я задумываюсь о том, чтобы запускать рекламу в интернете.

Стартовые вложения составили 5 тыс. руб., которые я отдал за платный курс по программированию. За полгода заработал чуть больше 50 тыс. руб.

Я мечтаю поступить в Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. Но уже чувствую, что разработка превращается в рутину. Мне больше интересно само предпринимательство».

Автор: Ильмира Гайсина.
Теги: мультимедиа , бизнес , дети
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