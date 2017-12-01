Мошеннический след потянулся из ТНК-BP

Стали известны имена задержанных бывших менеджеров «Роснефти»

РБК выяснил имена двух сотрудников «Роснефти», задержанных МВД 29 ноября: это советник бывшего вице-президента компании Сергей Богданов и конкурсный управляющий нескольких «дочек» «Роснефти» Олег Сметанин

Фото: Олег Яковлев / РБК

МВД 29 ноября сообщило ​о задержании двух бывших сотрудников «Роснефти», в том числе центрального аппарата компании, но имен не раскрыло. «Были задержаны люди, фамилии которых мы пока считаем неэтичным оглашать, поскольку они только подозреваемые», — говорил РБК представитель компании Михаил Леонтьев.

Задержанных двое, это Сергей Богданов — советник бывшего вице-президента «Роснефти» по правовым вопросам Игоря Майданника, а также конкурсный управляющий «Нижневартовскнефтегаза» и других «дочек» «Роснефти» Олег Сметанин. Об этом РБК рассказали два источника, близких к нефтяной компании, и человек, знакомый с обоими задержанными. Информацию подтвердил источник, знакомый с ходом расследования. Имена задержанных подтверждает и источник «Новой газеты».

Сметанин не ответил на звонок РБК: на его телефоне включился автоответчик. Связаться с Богдановым не удалось. Михаил Леонтьев и Игорь Майданник (в мае 2015 года ушел из «Роснефти») отказались от комментариев.

Оба подозреваемых работали в ТНК-BP, которую в марте 2013 года купила «Роснефть», говорит один из источников РБК. По данным «СПАРК-Интерфакса», Олег Сметанин с 2013 года был управляющим нескольких дочерних компаний «Роснефти», которые находились в процедуре банкротства. В 2013 году он был утвержден конкурсным управляющим «Нижневартовскнефтегаза» — «дочки» ТНК-BP. Он занимал эту должность до 2015 года включительно. В 2013–2016 годах Сметанин также работал сначала временным, а потом конкурсным управляющим «РН-строй», в 2015–2016 годах — временным и конкурсным управляющим «НК «Роснефть»-Кабардино-Балкарская топливная компания».

Богданов входил в советы директоров «РН-Западная Сибирь» (бывшая «Черногорнефть»), «Самотлорнефтегаза» и являлся совладельцем еще минимум 30 компаний.

Сотрудники центрального аппарата и дочерней компании «Роснефти» были задержаны по подозрению в создании крупной мошеннической схемы, сообщали «Роснефть» и МВД. Согласно этим сообщениям, злоумышленники изготовили подложные документы, в соответствии с которыми у дочерней компании образовалась фиктивная кредиторская задолженность в размере 3,2 млрд руб. перед подконтрольной фигурантам организацией. В результате на счет подставной фирмы были перечислены более 300 млн руб., которые далее были обналичены и похищены. Подозреваемые организовали схему несколько лет назад, но тогда они уже не работали в «Роснефти», говорит один из источников РБК. Для организации схемы они использовали украденные бланки компании, утверждает он.



По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РФ, в рамках которого на территории Московского региона, Красноярского края, Ростовской и Тюменской областей проведено 20 обысков. Задержания бывших сотрудников «Роснефти» проводились на основании оперативной информации, поступившей от службы безопасности нефтяной компании, сообщало МВД и подтверждал РБК Леонтьев.