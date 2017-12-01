Зарулить в Европу

К чему надо быть готовым в автопутешествии за границу

Путешествие на автомобиле позволяет посетить места, куда невозможно дойти пешком или доехать с экскурсией. Сколько придется заплатить за подобную свободу передвижения и как подготовиться к поездке в Европу?

Фото: Тимур Зима для РБК

Путешествие на автомобиле дает возможность располагать своим временем, гибко строить график передвижений. Согласно данным опроса сервиса путешествий «Туту.ру», автомобили в качестве средства передвижения для поездок на дальние расстояния (более 500 км) входят в тройку предпочтений россиян наряду с поездами и самолетами.

Если вы собираетесь в автопутешествие за рубеж и имеете необходимые визы, собраться в дорогу можно буквально за один день. Но поездка на автомобиле является вариантом, имеющим гораздо больше нюансов, чем путешествие по воздуху или по железной дороге. В связи с приближением новогодних праздников, во время которых многие хотят отдохнуть за рубежом, РБК решил разобраться, что необходимо для путешествия на автомобиле в Европу.

Пути выезда

По словам члена Общественного совета Ростуризма Романа Бобылева, есть два наиболее популярных пути, которыми пользуются автомобилисты, чтобы попасть в Европу: через Белоруссию или через Финляндию. Первый вариант наиболее популярен и подходит тем путешественникам, которые отправляются в Западную Европу (Италия, Франция, Германия). Через Финляндию едут те, кто планирует побывать в Скандинавии.

«Пограничники Белоруссии и Финляндии очень лояльны к автомобилистам из России, так как этим путем ежедневно проезжают сотни путешественников как с туристической целью, так и с рабочими визитами», — говорит заместитель генерального директора Русского АвтоМотоКлуба (РАМК) Андрей Барсуков.

Автомобилист должен быть готов к тому, что на пересечение границы он может потратить от получаса до нескольких часов в зависимости от загруженности КПП и наличия вещей, которые надо декларировать. Нужно иметь в виду, что если путешественник едет с маленьким ребенком (до трех лет) через Белоруссию, он может сократить время прохождения границы. «В законодательстве страны есть прямое указание, что при пересечении границы с детьми до трех лет вы имеете право на прохождение границы без очереди», — говорит руководитель отдела судебной работы юридического департамента УК «Авилон»Татьяна Максимова.

При поездке через Финляндию время прохождения границы можно оптимизировать, воспользовавшись поездом с автомобильной платформой, который ходит по маршруту Москва — Хельсинки. Поездку с машиной на поезде Роман Бобылев считает более комфортной, так как таможенный досмотр и проверку документов можно пройти прямо во время поездки. Стоимость перевозки — от €210 в зависимости от веса. С августа 2013 года на эту сумму можно получить скидку, которая зависит от количества пассажиров, типа вагона, в который взят билет, а также наличия детей от шести до 17 лет. Чем дороже пассажирский билет, тем больше можно сэкономить (до 50%).

Перевозка автомобилей в поезде Москва — Хельсинки ​ (Фото: finnish.ru)

Какие документы оформлять

Отправляясь за границу, автопутешественник должен собрать пакет документов, необходимых любому туристу. К ним относятся: виза, загранпаспорт, медицинская страховка. «Как правило, автопутешественники — это люди, которые едут в Европу уже не первый раз, и у многих из них есть открытая шенгенская виза», — говорит Роман Бобылев.

Если действующей визы нет, для ее оформления турист должен предоставить в визовый центр помимо стандартных брони отеля, справки о доходах и медстраховки несколько дополнительных бумаг. Речь идет о документах на машину, международном полисе ОСАГО («Зеленая карта»), а также маршрутном листе будущего путешествия. «Оформлять визу нужно либо в ту страну, где человек планирует провести больше времени (для этого нужен маршрут поездки), либо в страну въезда», — поясняет председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко.

На многих форумах, посвященных автопутешествиям, советуют оформить международные водительские права (госпошлина за оформление составляет 1600 руб). «В странах, присоединившихся к Венской конвенции дорожного движения, признают российские права. В странах, подписавших только Женевскую конвенцию о дорожном движении, можно водить автомобиль только с международным удостоверением», — говорит руководитель Kaminsky Driving Academy Александр Каминский. К последним, по его словам, относятся Албания, Андорра, Ирландия, Исландия, Нидерланды, Кипр, Мальта, Турция.

Однако Роман Бобылев говорит, что для посещения большинства стран Европы, независимо от того, к какой конвенции они присоединились, достаточно будет иметь на руках национальное удостоверение. Главное, чтобы данные водителя дублировались на латинице.

Страховка на случай ДТП

Чтобы пересечь границу, автопутешественник должен иметь «Зеленую карту». «Международный полис страхования гражданской ответственности является обязательным условием въезда на территорию стран Европы и других, включая страны СНГ. Это международное ОСАГО», — говорит руководитель управления методологии обязательных видов «АльфаСтрахование» Денис Макаров.

Минимальный срок действия договора страхования «Зеленая карта» — 15 дней. Также можно приобрести договор на один месяц и далее помесячно вплоть до одного года. Страховые тарифы по российским «Зеленым картам» устанавливаются Российским союзом автостраховщиков (РСА) и зависят от срока страхования, типа транспортного средства и территории покрытия («Все страны системы» либо «Белоруссия, Украина, Молдавия и Азербайджан»). Стаж и возраст водителя на цену полиса не влияют. По состоянию на 15 ноября 2017 года стоимость страховки на 15 дней для легкового автомобиля составляет 2,32 тыс. руб., на год — 21,07 тыс. руб.

Если за время путешествия автовладелец станет участником ДТП и будет признан его виновником, то возмещение ущерба ляжет на страховую компанию, говорит Денис Макаров. А чтобы получить компенсацию, если путешественник является пострадавшей стороной, он должен самостоятельно обращаться в страховую компанию виновника аварии. Средние суммы возмещения ущерба зависят от страны, где произошло ДТП. «Так, по имуществу размер средней выплаты составляет €1,5 тыс. для Белоруссии, €5 тыс. для остальных стран системы; а по жизни и здоровью — €10 тыс. для Белоруссии, Украины, Молдавии, € 38 тыс. для остальных стран», — пояснили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Если страховка у виновника аварии отсутствует или его личность не установлена, нужно обратиться в местное бюро «Зеленой карты» за информацией о возможности получения выплаты из гарантийного фонда страны ДТП. Контактные телефоны указаны на оборотной стороне полиса.

Некоторые страховые компании могут расширить зону покрытия действующего полиса каско на территорию других стран. Но «Зеленую карту» полис каско заменить не сможет, так как не страхует ответственность водителя.

К каким тратам готовиться​

По мнению Романа Бобылева, путешествие на машине нельзя назвать экономным вариантом, так как в дороге туристу приходится совершать много трат, в первую очередь для обслуживания автомобиля. Самой дорогой статьей расхода многие путешественники считают топливо. По данным сайта autotraveler.ru, по состоянию на ноябрь 2017 года бензин АИ-95 среди зарубежных стран дешевле всего в Белоруссии (€0,54 за литр). Из стран ЕС в пятерку стран с самым дешевым бензином входят Македония, Румыния, Польша, Болгария, Андорра: здесь литр 95-го бензина стоит от €1,06 до 1,12. Самые дорогие — Португалия, Нидерланды, Исландия, Италия, Норвегия (€1,54–1,71 за литр). В России сейчас средняя цена бензина АИ-95 на АЗС составляет €0,59. Стоимость дизеля, которая в России составляет €,56 за литр, в Европе варьируется от €0,88 (Македония) до €1,61 (Норвегия).

Платные дороги — еще один страх неопытных путешественников. Требования оплаты проезда разнятся. «Например, во Франции нужно будет платить за проезд на пропускных пунктах, в Чехии и еще некоторых странах — покупать на лобовое стекло специальную наклейку (виньетку), с которой можно будет ездить в течение определенного промежутка времени», — говорит генеральный директор «АвтоСпецЦентр KIA Каширка» Сергей Ворновский.

Фото: Andia / Getty Images

Виньетка используется в девяти странах Европы: Австрии, Болгарии, Венгрии, Молдавии, Румынии, Словакии, Словении, Чехии и Швейцарии. Купить ее можно на большинстве заправок, в магазинах или специальных будках вдоль трасс. Период, на который можно приобрести виньетку, и ее цена различаются в зависимости от страны. Но в среднем недельный «пропуск» стоит €10, на месяц — около €20. За отсутствие виньетки предусмотрен штраф, который достигает €250 в некоторых странах. Но платные трассы зачастую можно объехать по более живописным бесплатным дорогам.

Кое-где, например в Австрии, Германии, Италии и Норвегии, взимают еще и плату за проезд некоторых мостов и тоннелей. За один из самых дорогих вариантов — проезд по Монбланскому тоннелю между Италией и Францией — придется заплатить пошлину от €42,4 в одну сторону (при въезде с французской стороны) и €43,1 (при въезде с итальянской).

«Есть специальные программы, в том числе и в интернете и в гаджетах, которые позволяют просчитать приблизительные затраты на бензин, исходя из расстояний. Указав километраж, расход бензина на 100 км, а также стоимость топлива, вы получите ориентировочную сумму, которую необходимо заложить в предстоящее путешествие», — советует Александр Каминский​.

Сергей Ворновский напоминает, что платные дороги есть далеко не во всех странах Шенгенской зоны. Например, бесплатно можно перемещаться по Германии, Голландии, Дании, Финляндии, Швеции и Бельгии.

Фото: Андрей Кекяляйнен / Lori

Еще одним пунктом расходов может стать плата за парковку (может составлять от €0,5 до 2,5 за час), если нет бесплатной. Можно сэкономить, изучив парковочную схему городов, где планируются остановки. Во многих городах есть перехватывающие парковки на въезде с низкими тарифами и бесплатным проездом на общественном транспорте от парковки до центра города и обратно.

Советы от путешественников

Огнетушитель, трос, запасной комплект лампочек для фар, жилет со светоотражающими полосками, провода для «прикуривания», противооткатный упор, запаска, набор инструментов — этот комплект, по мнению опытных путешественников, лучше держать с собой в багажнике автомобиля.

«Я также советую возить с собой хотя бы одну запасную канистру жидкости для омывателя стекла и жидкость для мытья стекол с пульверизатором. Это особенно полезно летом, когда после каждого перегона машины приходится оттирать сотни разбитых об лобовое стекло насекомых», — говорит Александр Каминский.

По его словам, многие возят с собой канистру с топливом, так как в некоторых странах заправки находятся на большом расстоянии друг от друга. «Например, в Скандинавии порой просто можно проехать несколько сотен километров и не встретить ни одной заправки», — говорит он.

Также бывалые автопутешественники советуют уточнить, в каких странах можно ездить на шипованной резине, если речь заходит о зимней поездке. В большинстве стран шипы разрешены в период с ноября по март. Цепи должны применяться, если на это указывает соответствующий дорожный знак. В этом случае шины с шипами также должны быть оборудованы цепями. В Болгарии, Боснии и Герцоговине, Черногории, Чехии, Хорватии, Словении, Словакии, Сербии, Румынии, Португалии, Польше, Македонии и Германии шипы запрещены, однако в зимней период в багажнике транспортного средства обязательно должны лежать цепи противоскольжения и лопата.

Также в Европе запрещены антирадары. За наличие такого устройства в машине можно получить штраф (примерно €100) прямо на границе.