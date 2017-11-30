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Уязвимы через одного
Газета № 207 (2704) (3011) 29 ноя, 15:44
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Уязвимы через одного
Всемирный банк проанализировал реальные доходы россиян
За общим улучшением основных социально-экономических показателей России скрываются по-прежнему низкие реальные доходы граждан. Доля экономически уязвимого населения превышает 50%, говорится в докладе Всемирного банка
Фото: Александр Земляниченко / AP

Значительное снижение реальных располагаемых доходов россиян, начавшееся два года назад, продолжилось и в 2016 году, следует из ежегодного доклада Всемирного банка, посвященного российской экономике. Из-за этого доля экономически уязвимого населения — людей, которые живут меньше чем на $10 в день (по паритету покупательной способности в ценах 2005 года), выросла еще на 2 процентных пункта.

Показатель $10 в день (для России соответствует примерно 11 тыс. руб. на человека в месяц в ценах 2016 года) — это принятый Всемирным банком минимальный уровень потребления, определяющий принадлежность человека к экономически благополучному слою. Исходя из этого, население России с доходом ниже $10 в день выросло до 53,7%, следует из доклада Всемирного банка. При этом 13,8% россиян тратят меньше $5 в день.

В 2017 году официальный уровень бедности в России (доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) снизился, что было особенно заметно в первом квартале (15%, снижение на 1 п.п. по сравнению с первым кварталом 2016 года), пишет Всемирный банк, опираясь на отчетность Росстата. Эксперты международного института объясняют это медленным номинальным ростом прожиточного минимума, что дало лишь видимый результат. «Некоторые домохозяйства, реальные доходы которых сократились, тем не менее могли выйти из бедности, поскольку границы бедности снизились сильнее в реальном выражении», — говорится в докладе. Однако во втором квартале рост прожиточного минимума сравнялся с уровнем инфляции, поэтому уровень бедности оказался близок к показателю 2016 года (14,4% по итогам первого полугодия).

Зарплаты растут, а доходы снижаются

Показатели официальной экономической статистики указывают на позитивные тенденции. Безработица в 2017 году демонстрирует исторически низкие показатели: за первые девять месяцев она снизилась до 5,1% по сравнению с 5,4% годом ранее. В то же время в регионах динамика безработицы весьма неравномерна, хоть и отвечает общероссийской тенденции к снижению, отмечают авторы доклада. Минимальный уровень безработицы ожидаемо зафиксирован в Москве (1,3% в третьем квартале 2017 года) и Санкт-Петербурге (1,7%), самая высокая безработица была зафиксирована в Республике Тыва (18,7%) и Ингушетии (27%).

Кроме того, на фоне низкой инфляции продолжился рост реальной заработной платы, пишет Всемирный банк. За первые девять месяцев текущего года зарплаты выросли в среднем на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Размер пенсий в реальном выражении остался прежним, так как их индексация почти соответствовала уровню инфляции. Остальные же доходы домохозяйств, в том числе от предпринимательской деятельности и занятости в неформальном секторе, продолжали снижаться. По мнению Всемирного банка, это повлекло за собой стагнацию располагаемых доходов и увеличило разрыв между располагаемыми доходами и реальной зарплатой.

Консервативные оценки

Всемирный банк пересмотрел прогноз роста ВВП России «в связи с ростом экспорта и более уверенным, чем ожидалось, восстановлением внутреннего спроса». По сравнению с майским докладом оценки роста российской экономики повышены — с 1,3, 1,4 и 1,4% на 2017, 2018 и 2019 годы до 1,7, 1,7 и 1,8% соответственно. Но все равно они остаются ниже, чем оценки Минэкономразвития в базовом сценарии ведомства (2,1–2,2%).

Основным фактором роста ВВП в 2017–2019 годах авторы доклада называют потребительский спрос. Отмечается, что в 2018 году он получит дополнительную поддержку со стороны чемпионата мира по футболу, который пройдет в 11 городах России.

Если потребительская инфляция в следующие три года стабилизируется на уровне 4%, реальные зарплаты смогут выйти на траекторию роста, пишет Всемирный банк. В соответствии с его прогнозом уровень бедности после роста до 13,5% в 2016 году в этом году должен снизиться в рамках базового сценария до 12,9%. В дальнейшем он продолжит снижение на фоне роста доходов и потребления — до 12,2% к 2019 году. Кроме того, эксперты Всемирного банка не исключают увеличения дополнительных трансфертов населению в преддверии президентских выборов 2018 года.

Автор: Екатерина Копалкина.
Теги: Всемирный банк , российская экономика , реальные доходы
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