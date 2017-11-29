«Аэрофлот» объявил метеонезависимость

Крупнейший авиаперевозчик отказался от услуг Росгидромета

«Аэрофлот» перестал закупать метеоинформацию у Росгидромета, так как теперь ее оплата должна включаться в общие аэронавигационные сборы. Это может сказаться на безопасности полетов и привести к задержкам, предупредила Росавиация

Фото: Леонид Фаерберг / Global Look Press

«Аэрофлот» без погоды

Группа «Аэрофлот» 21 ноября уведомила Росавиацию о расторжении договора с организациями Росгидромета на предоставление метеорологической информации для осуществления полетов. Об этом говорится в телеграмме главы Росавиации Александра Нерадько, разосланной авиакомпаниям в пятницу, 24 ноября (у РБК есть копия, представители двух авиакомпаний подтвердили ее подлинность).

Информацию о расторжении договора РБК подтвердил источник в авиакомпании, входящей в топ-10, и источник в профильном ведомстве. Представители «Аэрофлота» и Росавиации отказались от комментариев.

Решение «Аэрофлота» о расторжении контракта со структурами Росгидромета «может привести к сбоям в части регулярности осуществления авиакомпанией коммерческих воздушных перевозок, снижению уровня безопасности полетов, а также создаст риски для страхового обеспечения авиаперевозок», предупреждает в телеграмме Нерадько.

«При принятии подобных решений Росавиация рекомендует авиакомпаниям оценить все возникающие риски и меру ответственности за возможные последствия», — говорится в сообщении.

До конца марта 2017 года российские авиакомпании должны были платить метеорологический сбор организациям Росгидромета за подготовку и представление метеорологической информации экипажам судов на этапе подготовки к полету. Но после вступления в силу 24 марта приказа Минтранса №34 от 6 февраля 2017 года плату за метеоинформацию включили в аэронавигационные сборы, которые авиакомпании платят Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД), указывает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. С тех пор именно госкорпорация, а не авиакомпании должна возмещать затраты структурам Росгидромета. Но договор между ними еще не заключен, следует из телеграммы Нерадько.

Вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий транспорт, 19 июля дал поручение главам Минприроды, Минтранса и ФАС срочно урегулировать ситуацию с обеспечением гражданской авиации метеоинформацией. Совместная работа по реализации этого поручения проводится в «активном режиме», но еще «не завершена», пишет Нерадько.

​Представитель Дворковича сообщила РБК, что решение по этому вопросу достигнуто. ГК по ОрВД заключит договор с Росгидрометом до конца года, и тогда она будет предоставлять авиакомпаниям метеоинформацию наряду с другими услугами по аэронавигации. До заключения этого соглашения Минтранс рекомендовал авиакомпаниям не расторгать договоры со структурами Росгидромета, рассказал РБК источник в одной из авиакомпаний.

Представитель ГК по ОрВД сообщил РБК, что все авиакомпании продолжают получать прогнозы. По его словам, при предоставлении аэронавигационного обслуживания непосредственно во время полетов воздушных судов метеоинформация предоставлялась и предоставляется авиадиспетчерами всем пользователям воздушного пространства.

В соответствии с приказом Минтранса №34 госкорпорация ранее информировала российские авиакомпании, что временно не будет выставлять им счета за предоставленное метеообслуживание на этапе подготовки к полету, а также рекомендовала сохранить действующие договорные отношения между авиакомпаниями и подразделениями Росгидромета и иными организациями, предоставляющими метеорологическую информацию, добавил он.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Безопасность не пострадает

По словам собеседника РБК в профильном ведомстве, ситуация с метеосводками обсуждалась на прошлой неделе на совещании в Росавиации. На этом совещании представители «Аэрофлота» заявили, что их не устраивает качество услуг Росгидромета, но остальные авиакомпании сказали, что их все устраивает, рассказывает он. Представитель «Аэрофлота» это не комментирует.

Гусаров утверждает, что экипаж получает метеоинформацию по маршруту на предполетном брифинге. Сведения о погодных условиях в зоне аэродрома перевозчик получает перед вылетом от диспетчера или на подходе к аэродрому, то есть от ГК по ОрВД.

Эксперт «НЭО Центра» Александр Ракша считает, что отсутствие у «Аэрофлота» контракта с Росгидрометом не должно привести к дефициту метеорологической информации у авиакомпании и снижению уровня безопасности ее полетов. По его словам, основным источником метеоинформации является ГК по ОрВД и именно в соответствии с ее сводками могут приниматься решения об изменении расписания полетов и даже отмене части рейсов. «Госкорпорация в любом случае получает информацию от Росгидромета, так что нет какой-то острой необходимости в сводках, которые «Аэрофлот», равно как и другие перевозчики, может получать от дочерних учреждений Росгидромета, ведущих коммерческую деятельность», — заключает он.

Представитель «Авиаметтелеком Росгидромета» (структура Росгидромета, которая продает информацию о погоде, в том числе авиакомпаниям) отказался от комментариев.

В июле «Ведомости» писали о том, что авиакомпании S7 и «Уральские авиалинии» из-за проблем с получением метеоинформации могут прекратить выполнение части рейсов. ​Тогда «Авиаметтелеком Росгидромета» перестал предоставлять авиакомпаниям и международным информационным системам (SITA, Jeppesen) метеорологическую информацию по большому количеству аэропортов из-за того, что его услуги не оплачивались. Формально платить должна была ГК по ОрВД, но структура Росгидромета требовала денег с перевозчиков, потому что не получала денег от госкорпорации. Но в итоге проблема была урегулирована.

Представитель «Уральских авиалиний» сообщил РБК, что у авиакомпании уже пять лет нет договоров со структурами Росгидромета, так как российское законодательство не требует его обязательного заключения. По его словам, в соответствии с приложением №3 к Конвенции о международной гражданской авиации ICAO Росгидромет как уполномоченный орган обязан организовывать производство метеоинформации и предоставлять ее в международные банки данных. «Возмещение затрат на производство метеоинформации происходит из аэронавигационных сборов, как это предусмотрено стандартами ICAO и как это организовано в России для иностранных перевозчиков», — сообщил он. В пресс-службе S7 пока не ответили на запрос РБК.

Спор о цене

Авиакомпании не раскрывают расходы на метеоинформацию. По оценке старшего вице-президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Александра Виндермунта, общие затраты на метеообеспечение гражданской авиации составляют от 2,5 млрд до 5 млрд руб. в год.

26 апреля на заседании подкомиссии по авиации и авиационной инфраструктуре в РСПП заместитель гендиректора Госкорпорации по ОрВД Евгений Мельников сообщил, что несколько лет назад сумма контракта с Росгидрометом на всю страну составляла 700 млн руб. в год, а в 2017 году Росгидромет запросил 3,5 млрд руб. Резкое увеличение стоимости контракта для ГК по ОрВД связано с желанием Росгидромета компенсировать недополученные от авиакомпаний доходы за счет госкорпорации, считает Гусаров.

Обоснование затрат на подготовку и предоставление метеорологической информации Росгидромет должен направить на утверждение Федеральной антимонопольной службы, говорит источник в одном из профильных ведомств. На последнем совещании в Минтрансе по этому вопросу в конце сентября представитель ФАС оценил расходы на метеообеспечение в 2,6 млрд руб., говорит Виндермунт. Но, по его информации, представитель Росгидромета оценил их почти вдвое больше — в 5 млрд руб. По его информации, решение еще не принято. Представитель ФАС сообщил, что заключение такого контракта находится вне компетенции службы, а тарифы на услуги структур Росгидромета он комментировать не стал.

В Госкорпорации по ОрВД РБК сказали, что до того, как ФАС не установит новые ставки сборов за аэронавигационное обслуживание, ГК по ОрВД не будет выставлять счета за предоставленное метеообслуживание на этапе подготовки к полету.