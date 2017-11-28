Сельский ноль

Deloitte проанализировал источники прибыли российских аграриев

Российские сельхозпроизводители в 2017 году настроены гораздо оптимистичнее, чем годом ранее. Однако говорить о выходе отрасли на рентабельность рано, утверждают аналитики Deloitte, — госсубсидии почти равны доходу аграриев

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​Российское сельское хозяйство является прибыльной отраслью преимущественно​ благодаря помощи государства. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой компании Deloitte по итогам ежегодного исследования российского рынка АПК «Обзор рынка сельского хозяйства в России-2017» (подготовлен на основании опроса в сентябре 2017 года; есть в распоряжении РБК).

87% прибыли компаний АПК за последние три года (анализировался период 2014–2016 годов) сформированы за счет субсидий, полученных от государства, указывают аналитики, а значит, «говорить о выходе аграрных проектов на полную самоокупаемость пока рано — субсидии остаются одним из ключевых факторов в принятии инвестиционных решений в АПК». Как уточнил руководитель группы по обслуживанию предприятий сельского хозяйства подразделения Deloitte Ринат Хасанов, анализ проводился на основании данных Минсельхоза и Росстата.

В частности, совокупная прибыль компаний, работающих в сфере растениеводства и животноводства, в 2014 году составила 189 млрд руб., при этом общий объем выданных субсидий для этих отраслей — 187 млрд руб. В 2015 году прибыль предприятий составила 270 млрд руб., субсидии — 222 млрд руб.; в 2016 году — 251 млрд руб. и 218 млрд руб. соответственно. Расчет субсидий на 2017 год, согласно данным аналитиков, предусматривает выдачу 216 млрд руб. господдержки (расчет совокупной прибыли на текущий год не проводился). «Если субсидии исключить из строки «прочие доходы», где их обычно отражают сельхозтоваропроизводители, то суммарная прибыльность компаний будет находиться почти на нулевом уровне. Субсидии остаются одним из ключевых факторов при принятии инвестиционных решений в АПК», — отмечает Хасанов.

Неоднородное влияние

Начальник центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко считает, что сопоставлять эти данные некорректно: некоторые предприятия не прибыльны и не получают субсидий, а другие прибыльны и без них. «Неправильно говорить, что без субсидий не было бы прибыли. Я б скорее сказала, что без субсидий не было бы инвестиций. А инвестиции на размер прибыли до налогообложения напрямую не влияют», — отмечает она.

Менеджер практики по работе с агрокомпаниями компании KMPG в России и СНГ Иван Тараскин отмечает, что размер субсидий в 2014–2016 годах, которые считались лучшими для сектора (ежегодный рост отрасли достигал 5%), действительно практически равнялся прибыли компаний. Но, по его словам, в России существует очень большая разница в эффективности сельхозпроизводителей даже в одном секторе, и по этому соотношению делать выводы об АПК в целом не стоит. «Государству необходимо четко разделять: субсидии — это бизнес, направленный на развитие сильных игроков и развитие экспорта, или социальная поддержка. Пока второе в приоритете», — отмечает собеседник РБК.

Фото: Михаил Джапаридзе / AP

Как добавляет Тараскин, оценка Deloitte похожа на правду, но важно правильно интерпретировать эти данные. «Это наглядная иллюстрация того, что на основе средней температуры по больнице можно сделать некорректные выводы», — говорит он. Так, доля прибыльных предприятий в отрасли, по данным за 2016 год, составляет около 83%, их совокупная прибыль — 316 млрд руб., которая в основном приходится на крупнейшие агрохолдинги, приводит данные эксперт KPMG. «Если проанализировать их финансовые отчетности по МСФО, то можно увидеть, что субсидии у них занимают не более 15% от чистой прибыли, — поясняет Тараскин. — Под субсидиями имеются в виду прежде всего несвязанная поддержка в области растениеводства, субсидии на компенсацию процентной ставки по инвестиционным кредитам и компенсацию затрат по сезонно-полевым работам, а также субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве». Таким образом, можно сделать вывод, что большая часть субсидий из средств федерального бюджета на поддержку АПК уходит на поддержку не совсем эффективных хозяйств, продолжает эксперт, что еще раз показывает неоднородность нашего сельского хозяйства.

Еще больше довольных

Согласно проведенному Deloitte опросу, производители оценивают эффективность мер в области поддержки АПК в 2017 году со стороны государства немного выше, чем в прошлом году. Так, этот показатель в 2017 году составил -0,08 (при возможном рейтинге от -1 до 1, где единица — это максимально положительный результат оценки), тогда как в прошлом году он был также в отрицательном значении (-0,15). За прошедший год выросла также доля компаний, в целом довольных положением дел в отрасли АПК, — с 56 до 78%. Это самый большой показатель за три года проведения исследования о состоянии дел в российском АПК: в 2015 году положительно оценивали ситуацию в отрасли только 61% опрошенных.

В 2017 году Минсельхоз изменил правила субсидирования производителей, введя льготное кредитование и передав значительную часть административных вопросов банкам, напоминает Хасанов. Ранее аграрии направляли на оплату субсидируемой части ставки собственные деньги, а потом получали возмещение от государства. При этом пересмотр правил игры фактически заморозил рынок на три-четыре месяца — первые согласования льготных кредитов в 2017 году состоялись только весной, в итоге в разгар посевной многие растениеводческие компании были вынуждены брать в банках обычные, не льготные кредиты, отмечает эксперт. Кроме того, производители жалуются на отсутствие четких правил распределения субсидий, говорит Хасанов. Часто бывает так, что основанием для официального отказа по одной заявке является отсутствие бюджетных ассигнований, однако соседняя заявка из реестра удовлетворяется, отмечает он.

В интервью РБК министр сельского хозяйства Александр Ткачев отмечал, что общий объем господдержки АПК в 2016 году вырос на 19 млрд, до 242 млрд руб. «Но всегда есть что-то, на что не хватает», — отмечал министр, приводя в пример льготное кредитование. Не для всех производителей хватает средств для получения льготного кредита под 5% годовых. «Но если сравнить со старым механизмом, в 2016 году сельхозпроизводители оформили краткосрочные кредиты на 1,2 трлн руб., а просубсидированы были кредиты на 200 млрд руб.», — отмечал министр. По его мнению, новый механизм «гораздо честнее: есть лимит — получаешь льготный кредит, если средства господдержки закончились — можешь взять кредит на коммерческих условиях».