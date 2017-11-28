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Исламская коалиция против Исламского государства
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Исламская коалиция против Исламского государства
Газета № 205 (2702) (2811) Политика, 27 ноя, 22:47
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Исламская коалиция против Исламского государства
Саудовская Аравия пытается возглавить борьбу с терроризмом
На саммите в Саудовской Аравии 40 стран договорились создать постоянный механизм борьбы с терроризмом. Эр-Рияд хочет избавиться от имиджа спонсора радикалов и к тому же обеспокоен успехами России и ее союзников в регионе
Мухаммед бен Салман (Фото: Faisal Al Nasser / Reuters)

Механизм коалиции

В воскресенье, 26 ноября, в столице Саудовской Аравии прошел первый в истории Исламской военной антитеррористической коалиции саммит министров обороны входящих в нее стран. Коалиция была создана в 2015 году, в нее вошли 34 государства. Сейчас, по данным сайта коалиции, в ней уже 41 мусульманская страна, где правительства возглавляют преимущественно мусульмане-сунниты​​. Иран, Ирак и Сирия, на территории которых сохраняется присутствие террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) и других вооруженных группировок, в коалицию не позвали. Иран — главный региональный соперник Эр-Рияда, у которого тесные связи с Ираком и Сирией.

Главным выступающим на саммите стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, также занимающий пост министра обороны королевства. Именно он в 2015 году объявил о создании коалиции. «Самая большая угроза терроризма и экстремизма — это не только убийство невинных людей и распространение ненависти, но и оскорбление репутации нашей религии и искажение нашей веры», — заявил он в воскресенье (цитата по Reuters).

По итогам саммита министры приняли декларацию, в которой договорились создать постоянный механизм работы коалиции: ее штаб-квартира расположится в Эр-Рияде, будет назначен постоянно действующий генеральный секретарь, определен годовой бюджет и регламент работы, страны-участницы смогут направить своих представителей для работы в штаб-квартире. В декларации указано, что встречи министров обороны будут проходить ежегодно «под председательством его высочества». На штаб-квартиру Саудовская Аравия потратит $107 млн, сообщает Reuters.

Вести борьбу с терроризмом участники коалиции договорились по четырем направлениям: идеологическая борьба с терроризмом, противодействие экстремистской идеологии в информационном пространстве и финансированию терроризма, а также прямое военное противостояние. Конкретный план и сроки реализации намеченного в декларации не указаны.

Мухаммед бен Салман и министры обороны исламской военной антитеррористической коалиции. (Фото: Reuters)

Новый инструмент Эр-Рияда

Несмотря на то что участники встречи выразили согласие с общими принципами организации, в ходе встречи делегаты от разных стран обозначили разные приоритеты, передает Reuters. Так, например, делегация Йемена заявила, что в центре внимания должны быть Иран, «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) и ИГ, а Турция призвала противостоять курдским сепаратистам. Катар, который являлся ранее членом блока, на воскресную встречу не пригласили — 5 июня Саудовская Аравия разорвала с ним дипотношения, обвинив в поддержке терроризма.

Коалиция формируется при руководящей роли Саудовской Аравии с основной целью борьбы с хуситами (см. справку) в Йемене, рассказал РБК старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Сотников. «Это региональная военная группировка, созданная для решения региональных вопросов», — отметил он. В связи с этим, продолжает Сотников, ее трудно сравнивать, например, с НАТО: «Североатлантический альянс создавался с глобальной целью борьбы с коммунизмом, здесь же речь идет о локальных задачах. Отчасти поэтому в коалиции нет ни одного государства Запада. Кроме того, в ее военном измерении страны-члены присутствуют слабо: далеко не все и не всеми родами войск».

В мае этого года во время американо-исламского саммита, который проходил в Саудовской Аравии с участием президента США Дональда Трампа, государства, вошедшие в коалицию, заявили о готовности предоставить воинский контингент в количестве 34 тыс. военнослужащих для борьбы с террористическими группировками в Сирии и Ираке, однако пока этого сделано не было. На том же саммите Трамп призвал королевство и другие мусульманские страны активнее бороться с терроризмом.

Было два оперативных повода для встречи этого военного объединения, в которое входят в основном суннитские исламские государства, говорит бывший посол России в Саудовской Аравии, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов: во-первых, приближается вторая годовщина создания этого объединения, во-вторых, к более активным действиям по борьбе с терроризмом страны подталкивает заметная роль, которую на практике играет в борьбе с терроризмом в регионе «тройка» России, Ирана и Турции. После саммита «тройки» в Сочи на прошлой неделе определенные элементы ревности заметны у стран региона, говорит он.

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Политика

Для молодого, 32-летнего, наследного принца коалиция — это еще один способ показать себя лидером арабского мира, указывает Deutsche Welle. «Развивая этот альянс, Саудовская Аравия посылает четкий сигнал арабскому и исламскому миру, что она по-прежнему хочет диктовать повестку в региональной политике и сдерживать Иран», — полагает Себастьян Сонс, сотрудник немецкого Совета по международным отношениям (цитата по Deutsche Welle).

Многие эксперты сомневаются в том, что Саудовская Аравия, которую неоднократно обвиняли в распространении радикальной ваххабистской идеологии, может считаться легитимным борцом с радикализмом и экстремизмом. В ответ на это Мухаммед бен Салман ранее говорил, что хотел бы, чтобы его страна пришла к более умеренному исламу. «70% населения Саудовской Аравии младше 30 лет. Мы не хотим потерять еще 30 лет из-за экстремистских идей. Мы уничтожим их сегодня», — говорил он в октябре на инвестиционном форуме (цитата по Euronews).

«Саудовская Аравия хочет представлять себя как лидера в борьбы с терроризмом, чтобы избавиться от имиджа спонсора радикалов. Поэтому борьба с терроризмом — главная основа политической повестки Мухаммеда бен Салмана, цель которой — показать его современным и преимущественно светским лидером «новой Саудовской Аравии», — резюмирует Сонс.

Йемен как цель

Саудовская Аравия входит в еще одну региональную организацию — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). До июня в нее входило еще пять стран: Кувейт, Катар, ОАЭ, Оман и Бахрейн. Однако участие Катара было аннулировано «в связи с поддержкой терроризма в регионе». Главная военная операция блока проходит в Йемене. В феврале 2015 года коалиция стран — членов ССАГПЗ, а также Египет, Иордания, Марокко и Судан (эту расширенную коалицию также возглавляет Эр-Рияд) начали вторжение в Йемен после того, как местные повстанцы-хуситы изгнали из страны президента Абд-Раббу Мансура Хади и захватили порт Аден — стратегически важный город, владение которым обеспечивает контроль за Баб-эль-Мандебским проливом. У хуситов появилась возможность запереть Красное море, что, в свою очередь, означало бы фактическое закрытие Суэцкого канала. Поэтому в войну и вмешалась коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. В рамках операции «Буря решимости» египетский флот заблокировал порты повстанцев, а саудовцы отбили южные районы страны, однако обеспечить восстановление президентской власти на всей территории страны пока коалиции не удалось.

Авторы: Александр Атасунцев, Георгий Макаренко, Ксения Безвиконная.
Теги: Египет , Саудовская Аравия , Эр-Рияд , Мухаммед бен Салман
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