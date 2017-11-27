Как психологи рисуют политический портрет Трампа

Политический стиль Дональда Трампа дает повод журналистам и публике не только критиковать его действия, но и называть президента нарциссом и даже говорить о наличии у него той или иной формы нарциссического расстройства личности (НРЛ). Как ни относись к подобным оценкам, раздаваемым и бытовой, и профессиональной экспертизами, нельзя не признать, что они уже повлияли на стиль и арсенал политической борьбы. Проблема выходит далеко за рамки сугубо личных странностей нынешнего президента США.
Свидетели и свидетельства
В декабре 2016 года три американских профессора психиатрии настоятельно рекомендовали Бараку Обаме направить Трампа на комплексное нейропсихиатрическое обследование. Трудно сказать, как могла бы выглядеть подобная процедура и какие на то есть правовые основания, однако заявление имело резонанс. Что объяснимо: речь шла о достаточно понятных проблемах психики, таких как завышенная самооценка, импульсивность, гиперчувствительность к оскорблениям и критике. Самое сильное утверждение было о неспособности Трампа различать фантазии и реальность.
Через месяц после вступления в должность Трамп провел пресс-конференцию, которую многие журналисты расценили как безумную. Информационным поводом было назначение декана факультета юстиции Международного университета Флориды Александра Акоста министром труда. На представление чиновника ушло 56 секунд, после чего Трамп заявил: «Я здесь для того, чтобы сказать американскому народу о том невероятном прогрессе, которого удалось добиться за четыре недели, прошедшие с моей инаугурации… Я не думаю, что был еще такой президент, которому удалось добиться так много за столь короткий промежуток времени».
Такое поведение только подтверждало подозрение врачей. Дело дошло до публикации психиатрических диагнозов с прямой и жесткой формулировкой: злокачественный нарциссизм. Об этом, в частности, сообщил известный клинический психотерапевт Джон Гартнер. Основные симптомы: самовлюбленность, антисоциальное поведение, агрессия, садизм. С нелегкой руки эксперта многие американские специалисты объединились в движение «Психиатры против трампизма», опубликовавшее манифест с доказательствами психического неблагополучия Трампа. Среди них присутствуют «политика поиска козла отпущения и изгнание целых групп людей, считающихся опасными, включая иммигрантов и религиозные меньшинства; преследование и высмеивание конкурентов и критиков; культ личности сильного правителя, апеллирующего к страхам и гневу». Сторонники данной позиции даже создали петицию на Change.org.
Самым отчаянным пока выглядит заявление классика литературы ужасов Стивена Кинга в Twitter от 4 мая 2017 года: «То, что у этого парня палец на красной кнопке, страшнее любой истории ужасов, что я написал… Твиты Трампа в его первые 100 дней на посту президента рисуют довольно четкий портрет: он олицетворяет просто хрестоматийный пример нарциссического расстройства личности».
Второй Голдуотер
Нечто подобное уже было. В 1964 году, в ходе первой президентской кампании после убийства Джона Кеннеди, более тысячи психологов и психиатров публично объявили кандидата от республиканцев Барри Голдуотера недостаточно психически устойчивым, чтобы ему можно было доверить ядерные коды доступа. Речь в том числе шла о паранойяльных проявлениях на почве холодной войны. Позиция специалистов «помогла» Голдуотеру с треском проиграть выборы Линдону Джонсону.
Эта история долго обсуждалась, пока в 1973 году Американская психиатрическая ассоциация не ввела «Правило Голдуотера», запрещающее членам ассоциации высказываться о психическом здоровье публичных персон, если они не были обследованы ими лично. Эту норму ее противники сразу же прозвали «правилом кляпа». Тем не менее в августе 2016 года доктор Мария Оквендо, президент Американской психиатрической ассоциации, заново осудила дистанционную диагностику: «Уникальная атмосфера этой президентской кампании может вызвать у некоторых желание подвергнуть психоанализу кандидатов, однако подобные действия не только противоречат этике, но и являются безответственными». Как бы там ни было, все сразу догадались, что такое «уникальная атмосфера».
Назрел раскол. В конце июля 2017 года другая профессиональная структура, Американская ассоциация психоаналитиков, оповестила 3,5 тыс. своих членов о том, что они не обязаны подчиняться пресловутому правилу и могут свободно высказываться о психическом здоровье президента. Один из аргументов: «Поведение Трампа отличается от всего, с чем нам приходилось сталкиваться ранее».
Психоаналитики всегда были большими анархистами, чем психиатры. В ответ более влиятельная Американская психиатрическая ассоциация (36 тыс. членов) не преминула напомнить, что «Правило Голдуотера» для нее остается в силе.
В центре спора оказалась цена вопроса. На одной чаше весов профессиональные принципы и этика, на другой... страшно подумать что. Через три недели после инаугурации Трампа 35 экспертов в The New York Times заявили, что «Правило Голдуотера» не позволило им «в эти критические времена» ознакомить журналистов и конгрессменов с крайне важными выводами. В ответ Аллен Фрэнсис, одна из самых влиятельных психиатров страны, академично определила происходящее как «bullshit». Она заявила о необходимости различать «плохое поведение» и «психическое заболевание», напомнив также, что такая размашистая публичная диагностика может оказаться оскорбительной для действительно страдающих данным расстройством. При этом доктор однозначно выразила свои чувства в отношении Трампа: «Психиатрические оскорбления — неправильный способ противодействия нападкам Трампа на нашу демократию... Его психологические мотивы слишком очевидны, чтобы быть интересными, и их анализ не помешает ему продолжить гонку за властью».
Нарцисс на фоне эпидемии
По поводу гонки за властью — все не совсем так. Психопатолог-диагност и политтехнолог — разные профессии. Атака психиатров на Голдуотера привела к самому сокрушительному поражению за всю историю американской демократии. Сейчас многое изменилось. Нарциссизм становится знаком времени, «духом постмодерна». В Штатах фиксируется подлинная эпидемия нарциссизма (до 10% населения) с проблесками пандемии. В студенческой среде темпы распространения расстройства за десятилетие увеличиваются в разы. Так что не стоит отмахиваться от ситуации, когда нарцисса выбирают нарциссы.
Не менее важен и другой принцип политтехнологии: необходимо изо всех сил бороться за каждый голос, так как именно он может оказаться решающим. И сейчас на фоне обсуждения импичмента Трампа трудно сказать, не окажется ли в итоге нарциссический след не менее значимым, чем «российский». Аллен Фрэнсис написала «библию диагностов», но в политике другая библия. Не случайно это сказано именно сейчас: «Нарциссизм — излюбленный диагноз для политических лидеров любой партии, противостоящей твоей собственной». Автор — Кристин Домбек, автор популярных книг по философии.
Новизна также в том, что предельно открытые формы политической коммуникации делают менее обязательным для аналитика личный контакт с пациентом. Данных хватает в потоке не всегда контролируемого публичного красноречия Трампа. Вряд ли на кушетке аналитика окажется что-то сильно иное.
Более того, здесь вообще важен не столько личный диагноз, сколько тренд, связанные с ним издержки и риски. В постсовременной философии эти границы между нормой и патологией и вовсе размыты, подвижны. В общем виде это более рационально, чем жесткие подходы диагностов, привыкших готовить психиатрические заключения для суда. Вопрос элементарного баланса: что мы приобретаем, следуя профессиональному ригоризму и что теряем в огромных, еще даже близко не очерченных пространствах понимания новейшей политики, особенно персоналистской и апеллирующей к эмоциям. Не тот ли это случай, когда молчание смерти подобно?
Наконец, это просто технологично. Один из комментаторов утверждал: «Поймите, у Трампа авторитарный тип личности. Он очень раним. Он нарциссист, у него огромное самолюбие. Ему необходимо, чтобы Путин относился к нему по-хорошему». Перед саммитом АТЭС во Вьетнаме наша пропаганда массово тиражировала очень сервильные и не очень умные заметки, являя непревзойденное искусство заголовка: «Беспомощный Трамп едет «на ковер» к Путину». Такие эффекты выставляют нарциссом скорее собственного президента, особенно если потом встреча вдруг срывается.
Кстати, у нас на политическом и массовом уровне тоже эпидемия нарциссизма, хотя существенно иная и вовсе не исследованная. Но это уже тема отдельного разговора.