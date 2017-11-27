Как психологи рисуют политический портрет Трампа

Современная политика становится все более персоналистской, тем важнее становится анализ психологических особенностей ее ключевых фигур. Но на пути такого анализа встают профессиональные этические ограничения

Политический стиль Дональда Трампа дает повод журналистам и публике не только критиковать его действия, но и называть президента нарциссом и даже говорить о наличии у него той или иной формы нарциссического расстройства личности (НРЛ). Как ни относись к подобным оценкам, раздаваемым и бытовой, и профессиональной экспертизами, нельзя не признать, что они уже повлияли на стиль и арсенал политической борьбы. Проблема выходит далеко за рамки сугубо личных странностей нынешнего президента США.

Свидетели и свидетельства

В декабре 2016 года три американских профессора психиатрии настоятельно рекомендовали Бараку Обаме направить Трампа на комплексное нейропсихиатрическое обследование. Трудно сказать, как могла бы выглядеть подобная процедура и какие на то есть правовые основания, однако заявление имело резонанс. Что объяснимо: речь шла о достаточно понятных проблемах психики, таких как завышенная самооценка, импульсивность, гиперчувствительность к оскорблениям и критике. Самое сильное у​тверждение было о неспособности Трампа различать фантазии и реальность.

Через месяц после вступления в должность Трамп провел пресс-конференцию, которую многие журналисты расценили как безумную. Информационным поводом было назначение декана факультета юстиции Международного университета Флориды Александра Акоста министром труда. На представление чиновника ушло 56 секунд, после чего Трамп заявил: «Я здесь для того, чтобы сказать американскому народу о том невероятном прогрессе, которого удалось добиться за четыре недели, прошедшие с моей инаугурации… Я не думаю, что был еще такой президент, которому удалось добиться так много за столь короткий промежуток времени».

Такое поведение только подтверждало подозрение врачей. Дело дошло до публикации психиатрических диагнозов с прямой и жесткой формулировкой: злокачественный нарциссизм. Об этом, в частности, сообщил известный клинический психотерапевт Джон Гартнер. Основные симптомы: самовлюбленность, антисоциальное поведение, агрессия, садизм. С нелегкой руки эксперта многие американские специалисты объединились в движение «Психиатры против трампизма», опубликовавшее манифест с доказательствами психического неблагополучия Трампа. Среди них присутствуют «политика поиска козла отпущения и изгнание целых групп людей, считающихся опасными, включая иммигрантов и религиозные меньшинства; преследование и высмеивание конкурентов и критиков; культ личности сильного правителя, апеллирующего к страхам и гневу». Сторонники данной позиции даже создали петицию на Change.org.

Самым отчаянным пока выглядит заявление классика литературы ужасов Стивена Кинга в Twitter от 4 мая 2017 года: «То, что у этого парня палец на красной кнопке, страшнее любой истории ужасов, что я написал… Твиты Трампа в его первые 100 дней на посту президента рисуют довольно четкий портрет: он олицетворяет просто хрестоматийный пример нарциссического расстройства личности».

Второй Голдуотер

Нечто подобное уже было. В 1964 году, в ходе первой президентской кампании после убийства Джона Кеннеди, более тысячи психологов и психиатров публично объявили кандидата от республиканцев Барри Голдуотера недостаточно психически устойчивым, чтобы ему можно было доверить ядерные коды доступа. Речь в том числе шла о паранойяльных проявлениях на почве холодной войны. Позиция специалистов «помогла» Голдуотеру с треском проиграть выборы Линдону Джонсону.

Эта история долго обсуждалась, пока в 1973 году Американская психиатрическая ассоциация не ввела «Правило Голдуотера», запрещающее членам ассоциации высказываться о психическом здоровье публичных персон, если они не были обследованы ими лично. Эту норму ее противники сразу же прозвали «правилом кляпа». Тем не менее в августе 2016 года доктор Мария Оквендо, президент Американской психиатрической ассоциации, заново осудила дистанционную диагностику: «Уникальная атмосфера этой президентской кампании может вызвать у некоторых желание подвергнуть психоанализу кандидатов, однако подобные действия не только противоречат этике, но и являются безответственными». Как бы там ни было, все сразу догадались, что такое «уникальная атмосфера».

Назрел раскол. В конце июля 2017 года другая профессиональная структура, Американская ассоциация психоаналитиков, оповестила 3,5 тыс. своих членов о том, что они не обязаны подчиняться пресловутому правилу и могут свободно высказываться о психическом здоровье президента. Один из аргументов: «Поведение Трампа отличается от всего, с чем нам приходилось сталкиваться ранее».

Психоаналитики всегда были большими анархистами, чем психиатры. В ответ более влиятельная Американская психиатрическая ассоциация (36 тыс. членов) не преминула напомнить, что «Правило Голдуотера» для нее остается в силе.

В центре спора оказалась цена вопроса. На одной чаше весов профессиональные принципы и этика, на другой... страшно подумать что. Через три недели после инаугурации Трампа 35 экспертов в The New York Times заявили, что «Правило Голдуотера» не позволило им «в эти критические времена» ознакомить журналистов и конгрессменов с крайне важными выводами. В ответ Аллен Фрэнсис, одна из самых влиятельных психиатров страны, академично определила происходящее как «bullshit». Она заявила о необходимости различать «плохое поведение» и «психическое заболевание», напомнив также, что такая размашистая публичная диагностика может оказаться оскорбительной для действительно страдающих данным расстройством. При этом доктор однозначно выразила свои чувства в отношении Трампа: «Психиатрические оскорбления — неправильный способ противодействия нападкам Трампа на нашу демократию... Его психологические мотивы слишком очевидны, чтобы быть интересными, и их анализ не помешает ему продолжить гонку за властью».

Нарцисс на фоне эпидемии

По поводу гонки за властью — все не совсем так. Психопатолог-диагност и политтехнолог — разные профессии. Атака психиатров на Голдуотера привела к самому сокрушительному поражению за всю историю американской демократии. Сейчас многое изменилось. Нарциссизм становится знаком времени, «духом постмодерна». В Штатах фиксируется подлинная эпидемия нарциссизма (до 10% населения) с проблесками пандемии. В студенческой среде темпы распространения расстройства за десятилетие увеличиваются в разы. Так что не стоит отмахиваться от ситуации, когда нарцисса выбирают нарциссы.

Не менее важен и другой принцип политтехнологии: необходимо изо всех сил бороться за каждый голос, так как именно он может оказаться решающим. И сейчас на фоне обсуждения импичмента Трампа трудно сказать, не окажется ли в итоге нарциссический след не менее значимым, чем «российский». Аллен Фрэнсис написала «библию диагностов», но в политике другая библия. Не случайно это сказано именно сейчас: «Нарциссизм — излюбленный диагноз для политических лидеров любой партии, противостоящей твоей собственной». Автор — Кристин Домбек, автор популярных книг по философии.

Новизна также в том, что предельно открытые формы политической коммуникации делают менее обязательным для аналитика личный контакт с пациентом. Данных хватает в потоке не всегда контролируемого публичного красноречия Трампа. Вряд ли на кушетке аналитика окажется что-то сильно иное.

Более того, здесь вообще важен не столько личный диагноз, сколько тренд, связанные с ним издержки и риски. В постсовременной философии эти границы между нормой и патологией и вовсе размыты, подвижны. В общем виде это более рационально, чем жесткие подходы диагностов, привыкших готовить психиатрические заключения для суда. Вопрос элементарного баланса: что мы приобретаем, следуя профессиональному ригоризму и что теряем в огромных, еще даже близко не очерченных пространствах понимания новейшей политики, особенно персоналистской и апеллирующей к эмоциям. Не тот ли это случай, когда молчание смерти подобно?

Наконец, это просто технологично. Один из комментаторов утверждал: «Поймите, у Трампа авторитарный тип личности. Он очень раним. Он нарциссист, у него огромное самолюбие. Ему необходимо, чтобы Путин относился к нему по-хорошему». Перед саммитом АТЭС во Вьетнаме наша пропаганда массово тиражировала очень сервильные и не очень умные заметки, являя непревзойденное искусство заголовка: «Беспомощный Трамп едет «на ковер» к Путину». Такие эффекты выставляют нарциссом скорее собственного президента, особенно если потом встреча вдруг срывается.

Кстати, у нас на политическом и массовом уровне тоже эпидемия нарциссизма, хотя существенно иная и вовсе не исследованная. Но это уже тема отдельного разговора.