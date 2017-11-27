Куры денег не несут

Кризис перепроизводства привел к падению цен на мясо птицы

Из-за внутреннего перепроизводства цена на курятину за год упала как в оптовом звене, так и в магазинах на 10–20%. Дальнейшее снижение может негативно сказаться на рентабельности производителей, предупреждают эксперты

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В ноябре оптовые цены за 1 кг тушки бройлера снизилась до 95–97 руб. и продолжат снижение, рассказал РБК руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. По данным информационно-аналитического агентства ИМИТ, оптовые цены на куриное мясо в ноябре опустились по сравнению с ноябрем прошлого года на 13,4% — с 110,2 до 95,5 руб. за 1 кг бройлера. Снижение цен по сравнению с началом 2017 года стало еще больше — 14,3%. Предыдущий ценовой минимум был зарегистрирован в 2016 году: с января по май прошлого года стоимость тушки курицы в опте колебалась от 93 до 97 руб. за 1 кг. Но уже в июле цены превысили 100 руб. и к концу года выросли до 111,4 руб. за 1 кг. До этого цена в диапазоне 95–96 руб. за 1 кг была зафиксирована летом 2015 года.

Снижение подтверждает и представитель одного из крупнейших производителей куриного мяса «Черкизово» (бренды «Петелинка» и «Куриное царство»): в третьем квартале средняя цена на продукцию птицеводства у «Черкизово» снизилась до 88,14 руб. за 1 кг из-за снижения цен на рынке в целом. Средняя цена за девять месяцев 2017 года составила 90,13 руб. за 1 кг.

Куриное мясо подешевело не только у оптовых поставщиков, но и в магазинах. В 2017 году закупочные цены на него снизились по сравнению с 2016 годом на 18%, а цены на полке — на 22%, говорит представитель группы «Дикси» Владимир Русанов. В X5 Retail Group сообщили, что в годовом сопоставлении дефляция цен на курятину составила порядка 10%.

По данным Росстата, в октябре средняя цена на охлажденных и мороженых кур в российских магазинах составила 128,6 руб. за 1 кг — по сравнению с октябрем прошлого года цены упали на 5,5%. Снижение цен с начала 2017 года составило 6,7%.

Слишком много

Снижение цен у поставщиков связано с увеличением в последние годы объемов внутреннего производства. В 2015 году прирост производства составил 9% по сравнению с предыдущим годом — было произведено 4,5 млн т мяса птицы в убойном весе, в 2016 году — 4,6 млн т. В этом году, по прогнозам ассоциации, будет произведено 4,8 млн т мяса птицы, что выше прогноза по потреблению (32,5 кг на человека в год). Дополнительный объем на рынок поступит и с других рынков: по итогам 2017 года ассоциация ожидает роста импорта на 7,3%, до 240 тыс. т.

При таком уровне цен производство для некоторых фабрик может ​​стать нерентабельным, добавляет Юшин. Для эффективных предприятий производство курятины станет нерентабельным при цене 75–80 руб. за 1 кг с НДС (с учетом только производственной себестоимости, коммерческих и логистических расходов), говорит представитель «Черкизово». В отчете компании за девять месяцев уже отмечалось, что существующая тенденция снижения цен на куриное мясо может в краткосрочной перспективе сказаться на доходности производителя. С учетом кредитной нагрузки и расходов на содержание управляющей компании эта цифра может быть выше, добавляет представитель «Черкизово».

«Мы видим процесс, когда средние и мелкие фабрики закрываются, а некоторые крупные испытывают серьезные сложности», — отмечает Юшин. По его мнению, производители мяса птицы будут вынуждены сами регулировать производство и сокращать убытки, в том числе за счет изменения объемов производства. По мнению представителя «Черкизово», с точки зрения небольших предприятий можно говорить о кризисе перепроизводства курятины.

Заграница нам поможет

Для улучшения ситуации в отрасли необходимо открывать новые экспортные рынки, отмечают собеседники РБК. По данным Федеральной таможенной службы, за девять месяцев 2017 года Россия отправила на экспорт 112,98 тыс. т курятины на сумму $119,65 млн. Всего по итогам года этот показатель может вырасти, по предварительным прогнозам НМА, до 150 тыс. т мяса против 115,67 тыс. т в 2016 году.

Крупнейшие покупатели российского мяса в текущем году — Украина, Вьетнам и Казахстан. В ноябре Россия получи​ла доступ на рынок Саудовской Аравии — эта страна ежегодно импортирует около 1 млн т мяса птицы.

Без освоения мирового рынка птицеводство в России, по мнению Юшина, ждет глубокий и затяжной кризис, поэтому нужно активнее работать как в рамках ЕврАзЭс и СНГ, так и на рынках дальнего зарубежья. Среди стран, с которыми Россельхознадзор ведет переговоры о поставках российского мяса птицы, — Китай, Япония, Бразилия, Ирак, Южная Корея, ЕС, Турция, сообщили РБК в ведомстве.

На зарубежных рынках российские производители столкнутся с жесткими требованиями и конкуренцией, а некоторые рынки закрыты для них из-за высоких тарифов и технических барьеров, констатирует Юшин. Развитие экспорта сдерживает отсутствие в России эффективной системы контроля при производстве этого вида продукции, а также птичий грипп, признает представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

В 2017 году году вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в нескольких регионах России, в том числе в Московской области. В частности, из-за эпидемии на предприятиях компании «Евродон» в Ростовской области погибло около 1,5 млн голов птицы, убытки группы составили около 2,6 млрд руб.