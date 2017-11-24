Полтриллиона на круг

Строительство Третьего пересадочного контура подорожало почти на треть

Стоимость строительства Третьего пересадочного контура составит 501 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе департамента строительства

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Полтриллиона на кольцо

Стоимость строительства Третьего пересадочного контура (ТПК) Московского метрополитена составит 501 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента строительства. «В соответствии с Адресной инвестиционной программой, утвержденной 10 октября 2017 года, стоимость строительства участков Третьего пересадочного контура составляет 501 млрд руб.», — пояснили РБК в пресс-службе департамента.

В июле этого года глава департамента строительства Андрей Бочкарев заявил, что стоимость строительства ТПК составит 378,9 млрд руб. По утверждению вице-мэра Марата Хуснуллина, новое кольцо разгрузит центральные участки метро на 20–25%.

В 2018 году планируется провести конкурсы на строительство восточного и части юго-западного участков. Пассажирское движение на первом участке ТПК на северо-западе Москвы от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк» запустят в декабре этого года. «На участке завершаются пуско-наладочные работы, а также работы по благоустройству прилегающей территории», — сообщили в пресс-службе департамента. В 2018 году участок продлят от «Петровского парка» до «Нижней Масловки».

Длина ТПК составит 66,7 км, на втором кольце метро разместят 31 станцию. Согласно информации на официальном сайте Стройкомплекса, в следующем году планируется запустить участок от «Нижегородской» до «Рубцовской». В 2019 году должны ввести в строй три участка: от «Нижней Масловки» до «Рубцовской», от «Мневников» до «Хорошевской» и от «Аминьевского шоссе» до «Каховской». В 2020 году запустят оставшиеся два отрезка: «Каширское шоссе» — «Нижегородская» и «Каширская» — «Мневники», и кольцо замкнется.

Доцент кафедры мостов, тоннелей и транспортных конструкций Московского автомобильно-дорожного института Сергей Зеге сказал РБК, что к удорожанию тоннелепроходческих работ могут привести проблемы с грунтами, итоговая стоимость строительства станций будет зависеть от переноса коммуникаций. В дальнейшем эта сумма может увеличиться, прогнозирует эксперт. П​​о его мнению, ТПК действительно может разгрузить Кольцевую линию, которая не справляется с пассажиропотоком. «На кольце расположены основные вокзалы, железнодорожное сообщение собираются увеличивать. [Развитие метро] надо было начинать со второй кольцевой», — заключил Зеге.

Подрядчики из «Мосинжпроекта»

Москва уже заключила контракты по второму кольцу на сумму не менее 241 млрд руб., подсчитал РБК по данным сайта госзакупок. Заказчиком выступает принадлежащее городу АО «Мосинжпроект» — генеральный подрядчик строительства метро. Первый участок от «Делового центра» до «Нижней Масловки» строит холдинг «Ингеоком», который также выступает генподрядчиком на Калининско-Солнцевской линии. В октябре с компанией заключили контракт по строительству тоннелей и станций на западном участке от «Хорошевской» до «Можайской» стоимостью 26,3 млрд руб.

Более 96 млрд руб. получат структуры «Мосинжпроекта». ООО «МИП-Строй №1» должно выполнить работы общей стоимостью 55,5 млрд руб., в том числе по строительству участка «Текстильщики» — «Кленовый бульвар». АО «Управление развития строительных территорий» (УРСТ) получило контракт стоимостью 36,2 млрд руб. на строительство участка «Нижние Мневники» — «Давыдково» на западе Москвы. Кроме того, АО «Моспромпроект» выполнит 12 контрактов на проектные работы стоимостью 4,4 млрд руб.

Компании «соответствуют установленным в документации к конкурентной процедуре критериям, а также требуемому опыту проведения соответствующих работ», заявили РБК в пресс-службе департамента строительства.

Кроме того, по данным сайта госзакупок, два договора общей стоимостью 48 млрд руб. заключены с китайской корпорацией CRCC на строительство юго-западного участка от «Проспекта Вернадского» до «Кунцевской». Южный участок от «Каховской» до «Проспекта Вернадского» построит ООО «ИБТ» за 35,3 млрд руб. Компания принадлежит ООО «Интерстройинвест», которой владеет австрийская «Шилд холдингс». Контракт стоимостью 24,3 млрд руб. на строительство северо-восточного участка заключен с АО «Мосметрострой».