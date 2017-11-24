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Налог на поддержание добычи
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Налог на поддержание добычи
Газета № 203 (2700) (2411) Политика, 23 ноя, 15:01
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Налог на поддержание добычи
Правительство одобрило новый фискальный режим для нефтяной отрасли
Правительство одобрило реформу налогового законодательства для нефтяной отрасли, которая заработает в 2019 году. Доходы бюджета от введения нового налога, по оценке Минэнерго, составят почти 1 трлн руб.
Михаил Абызов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Законопроект о налоге на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли был одобрен правительством, рассказал журналистам министр Михаил Абызов, передает корреспондент РБК. Предполагается, что новый налоговый режим будет одобрен Госдумой в первом квартале 2018 года и вступит в силу с 1 января 2019 года, говорится в сообщении Минэнерго.

«Для отрасли это важный шаг, который позволит решить проблему поддержания уровня добычи в соответствии со стратегическими документами в условиях постоянно ухудшающегося качества минерально-сырьевой базы, в том числе с акцентом на зрелые месторождения в Западной Сибири. Новый налоговый режим учитывает как интересы отрасли, так и бюджета», — отметил первый замминистра энергетики Алексей Текслер.

Инициатива была одобрена «с учетом доппоручений по итогам совещания [у премьер-министра Дмитрия Медведева] в Ханты-Мансийске», — сказал Абызов. На совещании по развитию нефтяной отрасли и ее налоговому стимулированию с участием Медведева и глав нефтяных компаний, которое состоялось 21 ноября в ХМАО, министр энергетики Александр Новак заявил, что переход на НДД позволит получить в 2019–2035 годах бюджетные отчисления почти на 1 трлн руб. и принесет 100 млн т дополнительной добычи нефти по сравнению с текущими объемами на проектах-пилотах (в 2016 году добыча на этих участках составила 14,7 млн т).

Нефтяные компании сейчас платят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортные пошлины. Эти налоги взимаются с выручки компаний. Реформа налога для нефтяных компаний предполагает частичную замену НДПИ новым налогом на добавленный доход. Ставка НДД составит 50%, а взимать его будут с дохода от продажи нефти за вычетом экспортной пошлины, сниженного НДПИ, расходов на добычу и транспортировку. Переход на эту систему носит добровольный характер.

Налоговая реформа с введением НДД обсуждается минимум с 2012 года, но из-за разногласий Минфина и Минэнерго несколько раз откладывалась. В понедельник, 20 ноября, Текслер признал, что ведомства не успевают внести законопроект об НДД в Госдуму, чтобы он заработал с 1 января 2018 года, поэтому начало эксперимента перенесли на 2019 год. ​На совещании во вторник Новак заявил, что у​же сформирован перечень пилотных проектов по НДД в Западной Сибири из 35 лицензионных участков, разрабатываемых «Роснефтью», ЛУКОЙЛом, «Газпром нефтью», «Сургутнефтегазом» и независимыми нефтяными компаниями.

Как следует из письма Текслера в Минфин от 20 октября (копия есть у РБК, источник в правительстве подтвердил его подлинность), 15 из 35 пилотных проектов достались «Роснефти». Большинство из них находится в ХМАО, и только участки «Газпром нефти» — в Ямало-Ненецком автономном округе. Согласно письму Текслера, совокупный уровень добычи по участкам «Роснефти» в 2016 году составил 6,13 млн т, ЛУКОЙЛа (семь участков) — 2,73 млн т, «Сургутнефтегаза» (шесть участков) — 2,32 млн т, «Газпром нефти» (четыре участка) — 2,77 млн т. В эксперимент также попали один участок «РуссНефти» (добыча в 2016 году составила 0,067 млн т) и два участка независимых компаний с совокупным объемом добычи 0,74 млн т нефти.

Ранее газета «Ведомости» и источники РБК сообщали, что переход на НДД сильно зависит от позиции «Роснефти». Но в итоге «Роснефть» получила льготы по НДПИ для одного из своих крупнейших месторождений — Самотлора — в размере 350 млрд руб. за десять​ лет. Взамен компания обязалась увеличить добычу на 50 млн т за этот срок (на 5 млн т ежегодно). А трем крупнейшим после «Роснефти» нефтяным компаниям (ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть»), которые добивались аналогичных льгот для своих обводненных месторождений, было отказано. Минфин предложил им подождать минимум три года, чтобы оценить эффект от льгот для Самотлора. ​

В ближайшие три—пять лет введение НДД принесет меньше выпадающих доходов для бюджета, чем если бы правительство одобрило льготы по обводненным месторождениям для всех желающих компаний, отмечает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. А в дальнейшем доходы бюджета увеличатся, считает он. К тому же, по мнению Полищука, в среднесрочной перспективе НДД для нефтяников выгоднее, чем точечные льготы.

Если эксперимент оправдает себя, то НДД будет понятным механизмом налогообложения по всей отрасли, позволяющим прогнозировать инвестиции в разного рода проекты, вне зависимости от региона и обводненности месторождения, заключает эксперт.

По мнению главного экономиста Vygon Consulting Сергея Ежова, механизм налога на дополнительный доход, хотя и является более прогрессивным, не отменяет необходимость льгот. Пока речь идет о применении НДД только к ограниченному количеству проектов, напоминает он: решение же объективно существующих проблем сверхвысокого налогообложения отложено.

Авторы: Людмила Подобедова, Наталья Демченко.
Теги: законопроект , «Роснефть» , правительство России , Нефтяные компании , налоговая реформа , НДД ...
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