Кликни жалобную книгу

Правительство обсудило законопроект о контрольно-надзорной деятельности

Не только надзорные органы, но и граждане смогут сами сообщать о нарушениях в компаниях, рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев. Сделать это они смогут через мобильное приложение

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Выявлять нарушения на предприятиях и сообщать о них смогут «все желающие», рассказал на заседании правительства, посвященном законопроекту о контрольно-надзорной деятельности, премьер-министр Дмитрий Медведев. Такую возможность им даст мобильное приложение.

На что жалуемся?

Добиться улучшения контроля бизнеса можно «не только с помощью современных законов, но и с помощью цифровых технологий», сказал Медведев. «В пилотном режиме запущены проекты, в том числе мобильные приложения, позволяющие выявлять нарушение авторских прав, нарушение охраняемых объектов промышленной собственности, контрафакт. Можно сообщать о нарушениях природоохранного законодательства. Все это заработает в полную силу в следующем году», — отметил глава правительства.

«Благодаря этим технологиям не только надзорные органы, но и все желающие люди смогут выявлять такие нарушения и сообщать о них», — добавил Медведев.

В целом законопроект призван радикально сократить административную нагрузку на бизнес, усовершенствовать работу контрольных органов и повысить безопасность граждан, заявил премьер-министр. Он устанавливает единые правила проведения надзора, вводит обязательные проверочные листы со списками контрольных вопросов, которыми будут руководствоваться инспекторы (они позволят обеспечить контроль со стороны предпринимателей), описал Медведев.

Жалобы граждан должны быть объективными, сказал, отвечая на вопрос РБК, министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов (курирует в кабмине реформу госконтроля на федеральном и региональном уровнях). Уже сейчас они часто жалуются на некачественные услуги или товары, не отвечающие техническим требованиям, то есть на контрафакт, объяснил Абызов: «Это, с одной стороны, нарушает интересы граждан, с другой — несет прямую угрозу жизни и здоровью». Мобильные приложения должны приводить не к «моментальному выявлению [нарушений] и наказанию», а к предупреждению, это должно дисциплинировать бизнес, добавил он. Законопроект на заседании одобрили, сказал РБК представитель «открытого правительства».

Ни Медведев, ни Абызов не уточнили, что это за приложения, когда они появятся и как власти будут реагировать на поступившие через них жалобы. Минэкономразвития перенаправило запрос о приложении в «открытое правительство» и Минкомсвязи, где вечером в четверг не ответили на вопросы РБК.

Юридические проблемы

Больше всего вопросов у бизнеса — к качеству самих жалоб. Если этот вопрос не будет регламентирован, они ожидают сложностей в реагировании на обращения граждан.

С жалобами через приложение могут быть проблемы «юридического характера», говорит вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. «Гражданин не является должностным лицом. Как другое должностное лицо должно реагировать на что-то, что приходит с несертифицированного устройства, не очень понятно», — рассуждает он. Люди уже сейчас пишут много жалоб на бизнес, и ведомствам приходится отсекать «всякую ерунду» — многие жалобы «просто пустые», они не касаются рисков для общественной безопасности, отмечает Корочкин. Поэтому стоит ожидать, что сами надзорные органы будут стараться регламентировать сообщения через мобильные приложения, чтобы их «не утопили» в жалобах, указывает эксперт.

Нужно предусмотреть «систему идентификации при подаче жалобы с использованием мобильного приложения», настаивает и вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Варварин. В закон о защите предпринимателей в прошлом году внесли изменения, согласно которым вводится механизм предварительной проверки сообщений о допущенных нарушениях, напоминает он: «Этими изменениями мы пытались ограничить риски проведения проверок на основании анонимных жалоб и жалоб с заведомо недостоверными сведениями, в том числе с поддельными подписями, которые могут писать даже конкуренты. Важно, чтобы при автоматизации подачи жалоб [через мобильное приложение] эти подходы были соблюдены». Ситуация, при которой «любой человек без надлежащей идентификации сможет подавать через телефон жалобы на предприятие и это повлечет обязательную проверку», недопустима, подчеркивает Варварин.

«В дальнейшем нам предстоит перейти к дистанционным методам контроля, развивать электронную связь между проверяющими органами и предпринимателями», — также заявил в четверг Медведев. Это сократит количество проверок издержек обеих сторон, связанных с ними, ожидает Корочкин из «Опоры России».

Проблема с анонимными жалобами, которые зачастую были связаны с недобросовестной конкуренцией, частично решена, говорит вице-президент «Деловой России» Анастасия Алехнович, теперь органы контроля и надзора обязаны идентифицировать людей, направляющих жалобы, но пока фактически все это происходит в ручном режиме. Если в приложении физические лица будут зарегистрированы, то это упростит идентификацию и ничего страшного для предпринимателей в нем не будет, отмечает она.

Но не менее важно такое же приложение для самих предпринимателей, полагает Алехнович: бизнесмены должны автоматически получать уведомления с полными данными о предстоящей проверке и жаловаться в вышестоящие органы, Генпрокуратуру или бизнес-омбудсмену, если зафиксируют нарушения со стороны инспекторов.

Новый формат надзора

Законопроект о контроле и надзоре, призванный обеспечить переход от «палочной системы» к риск-ориентированному подходу, разрабатывался с 2015 года. Согласно документу, который готовили Минэкономразвития, «открытое правительство» и деловые объединения, создается система управления рисками: ведомства должны будут мониторить и анализировать их на предмет негативных последствий, им предстоит минимизировать риски путем, например, сокращения продолжительности, объема и периодичности проверок. Риски разделят на шесть классов опасности — от низкого до чрезвычайно высокого (например, для шестого, то есть самого низкорискового класса, плановых форм контроля вообще не предусмотрено).

Кроме того, устанавливается перечень самих «мероприятий» контроля: проверка, плановое обследование (проводится в отношении особо охраняемых природных территорий, водных объектов, исключительных экономических зон), мониторинг (постоянный формат на основе фото-​ и видеонаблюдения, а также отчетности), контрольная закупка (проверка соблюдения закона путем «создания ситуации для совершения сделки») и постоянный государственный надзор. Последняя мера касается наиболее высокорисковых предприятий, например опасных производственных объектов, объектов, где используется атомная энергия, и так далее.

Впрочем, пока риск-ориентированный подход применяется только в отношении плановых проверок, сказал журналистам Абызов. «Но на их долю сегодня приходится уже только 30% всех проверочных мероприятий. 70% проверок проводится во внеплановом режиме, в том числе по обращениям граждан», — напомнил он. Рост числа внеплановых проверок — одна из самых серьезных проблем в контроле и надзоре, рассуждает Варварин из РСПП, в следующем году планируется ввести риск-ориентированный подход и в их отношении тоже и отказаться от принципа «одна жалоба — одна проверка».

Но из нынешнего законопроекта о надзоре делается много исключений, писал РБК: он не будет распространяться на оперативно-разыскные мероприятия, на надзор за исполнением уголовных наказаний, при производстве по делам об административных правонарушениях, работе полиции по обеспечению соблюдения ПДД. Кроме того, документ не затронет строительный контроль, контроль за использованием средств госкорпорациями, контроль криптографической и инженерно-технической безопасности, который осуществляет ФСБ, а также налоговый, валютный и таможенный контроль.