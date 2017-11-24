Сочинский план встретил сопротивление

Сирийская оппозиция раскритиковала договоренности лидеров России, Ирана и Турции

Планы президентов России, Ирана и Турции по урегулированию в Сирии встретили сопротивление: сирийская оппозиция продолжает настаивать на отставке Башара Асада, участие курдов и части оппозиции в конгрессе сирийцев не решено

Владимир Путин с лидерами Ирана и Турции Хасаном Роухани(слева) и Реджепом Эрдоганом(справа) (Фото: Михаил Климентьев / Reuters)

Борьба переговоров

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Эрдоган на переговорах в Сочи 22 ноября наметили план действий по политическому урегулированию в Сирии​. По словам российского президента, сначала нужно активизировать переговорный процесс между сирийцами, для чего в Сочи пройдет Конгресс сирийского национального диалога. Участники конгресса обсудят новую Конституцию страны, после чего можно провести выборы, подконтрольные ООН.

Проводя конгресс и продолжая переговоры по Сирии в Астане (они проходят с начала этого года с участием представителей группировок вооруженной сирийской оппозиции, стран «тройки» и сирийского правительства), участники сочинского саммита не оспаривают авторитет женевских переговоров по Сирии, говорили в среду лидеры трех стран.

Главное — в Женеве На женевские переговоры, проходящие под эгидой ООН, ссылаются все участники сирийского урегулирования. В этом процессе участвуют представители внутренней, внешней политической оппозиции, а также правительства Сирии. Именно по итогам переговоров в Женеве в 2015 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию №2254, остающуюся единственным международно признанным документом, в котором прописан алгоритм мирного урегулирования в Сирии. Резолюция предписывала сторонам сирийского конфликта в течение шести месяцев создать легитимное, инклюзивное и светское переходное правительство, которое должно было подготовить новую Конституцию, после чего через 18 месяцев должны последовать выборы. Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура ранее говорил, что надеется вынести на следующее обсуждение в Женеве темы Конституции и выборов.

Очередной раунд женевских переговоров по Сирии должен начаться 28 ноября, он станет восьмым по счету. Перед каждой встречей в Женеве различные группы сирийской оппозиции проводят подготовительные мероприятия. ​22–23 ноября прошел двухдневный саммит одной из самых многочисленных платформ оппозиции — Высшего комитета по переговорам (ВКП), базирующегося в столице Саудовской Аравии. Первый же день переговоров показал, что эта группа не собирается смягчать свою позицию: Башар Асад должен уйти в самом начале переходного периода, то есть он не будет иметь отношения ни к выработке новой Конституции страны, ни к последующим выборам. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на проект итоговой резолюции саммита ВКП. ВКП не первый год выступает за то, чтобы Асад ушел с поста президента и не участвовал в следующих выборах.

Перед прошедшим саммитом телеканал Al Arabia высказывал предположения, что ВКП смягчит свои позиции. Во-первых, 21 ноября стало известно о выходе из комитета его председателя Рияда Хиджаба и еще девяти человек (по данным телеканала Al Mayadeen, это произошло из-за противоречий с властями Саудовской Аравии). Экс-премьер-министр Сирии, сбежавший из страны после своей отставки в 2012 году, по сообщению Al Arabia, занимал «бескомпромиссную позицию» относительно ухода Асада. Во-вторых, в саммите ВКП впервые принял участие российский переговорщик — спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Однако ВКП продолжает выступать с жестких позиций.

«Тройка» на пресс-конференции в Сочи планов на будущее Асада не сформулировала, хотя представители Москвы и Тегерана ранее неоднократно говорили, что все сирийцы имеют право участвовать в переходном процессе. Однако на закрытой для прессы части переговоров​ в Сочи президент Турции выразил сомнение в том, что Асад может остаться у власти «после такого числа жертв», — об этом рассказал спикер правящей в Турции Партии справедливости и развития Махир Унал (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению старшего преподавателя кафедры общей политологии ВШЭ Леонида Исаева, несмотря на дружественный характер диалога Москвы и Эр-Рияда, вполне ожидаемо, что саудовские власти делают все возможное, чтобы усилить позиции ВКП. «Это сигнал, что они настаивают на определенных моментах, в том числе на отставке Асада», — говорит собеседник РБК.

Конгресс не для всех

ВКП выступает и против Конгресса сирийского национального диалога. Еще 2 ноября комитет выпустил заявление, в котором назвал приглашение Москвы принять участие в конгрессе попыткой «подорвать усилия международного сообщества в достижении политического решения, которое обеспечит свободу и достоинство сирийского народа».​

О намерении провести нигде ранее не упоминавшийся съезд российский президент Владимир Путин заявил 19 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай». 22 ноября Путин подтвердил, что на конгресс должны собраться делегаты от различных сирийских политических партий, внутренней и внешней оппозиции, разных этнических и конфессиональных групп. Конгресс пройдет в Сочи, дату и состав участников согласуют министерства иностранных дел, оборонные ведомства и спецслужбы трех стран. Российские СМИ и источники РБК называют разные даты начала проведения конгресса: 2, 4 или 6 декабря.

Однако до сих пор неясно, примет ли участие в конгрессе одна из самых влиятельных этнических групп Сирии — курды. Президент Эрдоган в Сочи говорил, что не допустит участия террористов, угрожающих его стране, не уточняя, о ком идет речь. Ранее к таковым турецкий лидер неоднократно причислял именно сирийских курдов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на уточняющий вопрос журналистов в Сочи ответил, что «вопрос обсуждался». ​ 23 ноября представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мероприятие должно пройти с «максимально широким охватом участников». Источник РБК, близкий к МИДу, утверждает: курды на конгрессе будут.

Между тем советник сирийского президента Бусейна Шаабан 23 ноября предъявила новое требование к конгрессу. По ее словам, оппозиция сначала должна показать свою приверженность миру: сложить оружие и включиться в диалог, передает Reuters. Несмотря на почти полный разгром ИГ (террористическая организация, запрещена в России), большие территории на северо-западе и юго-востоке Сирии остаются в руках повстанцев. Значительной силой, например, являются те же курды, которые пока не сообщали о готовности прекратить вооруженную борьбу с режимом Асада, напоминает агентство.

«Пока неясно, всецело ли Асад поддерживает идею сирийского конгресса. До сих пор он выступал против переговоров с теми, кого называет террористами, не только ИГ. Возможно, президент Путин развеял некоторые его опасения. Тем не менее чем более представительным будет конгресс, тем более обоснованными будут его решения», — говорит экс-министр иностранных дел Турции, эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Яшар Якыш. У «тройки» сохраняются противоречия не только с теми, кто во встрече в Сочи не участвовал (США и Саудовская Аравия), но и друг с другом, добавляет Якыш.

​К восьмому раунду женевских переговоров все стороны подойдут более обстоятельно, чем раньше, говорит Исаев, что связано в первую очередь с тем, что при снижении интенсивности боевых действий роль переговоров всегда возрастает. Неудивительно, что накануне переговоров все стороны выступают с жестких позиций, чтобы повысить ставки, указывает он.