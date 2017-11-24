Дешевые лекарства набивают цену

Фармкомпании предупредили о проблемах с введением маркировки препаратов

Производители дешевых лекарств уведомили Совбез и Госдуму о риске роста цен и сокращения ассортимента из-за введения маркировки в 2019 году. Участники рынка утверждают, что не могут позволить себе кредиты на новое оборудование

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Введение обязательной маркировки всех лекарственных средств с 2019 года приведет к росту цен на недорогие отечественные лекарственные препараты и грозит исчезновением​ с рынка некоторых из них. Об этом говорится в письме десяти российских производителей недорогих лекарств в адрес спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Копия письма, отправленного производителями в Госдуму, есть у РБК. С письмом Патрушеву РБК также ознакомился.

Под обращением подписались «Марбиофарм», «Уралбиофарм», «Органика», «Мосфарма», «Авексима Сибирь», компании «Деко», «Озон», «Татхимфармпрепараты», Ирбитский химико-фармацевтический завод и Кировская фармацевтическая фабрика.

Производители не выступают против маркировки лекарств, но просят дать больший срок на ее введение и обозначить переходный период, следует из письма участников рынка чиновникам и политикам. Они обращают внимание, что еще не завершен эксперимент по маркировке (длится до конца 2017 года), по итогам которого правительство и заинтересованные федеральные ведомства должны были определить сроки.

Эксперимент по маркировке лекарств проводится с февраля 2017 года. На 21 ноября в системе маркировки лекарств зарегистрировались 252 участника рынка. Промаркировано 960 тыс. упаковок лекарств. Всего в год на российском рынке обращается около 6 млрд упаковок медикаментов. Власти вводят маркировку с целью защитить рынок от фальсифицированных и контрафактных препаратов и позволить покупателям проверять легальность купленных лекарств.

Поскольку эксперимент еще не завершен, решения о сроках ввода маркировки лекарств преждевременны, считают участники рынка. «Правительство России до завершения эксперимента рассмотрения его итогов внесло в Госдуму два законопроекта, <...> которыми предлагается внедрить на всей территории России федеральную государственную систему мониторинга движения абсолютно всех лекарственных препаратов для медицинского применения с 1 января 2019 года», — указано в письме в Госдуму.​

Риски для дешевых лекарств

Слишком быстрый срок введения маркировки может привести к исчезновению лекарств или к их значительному подорожанию, поскольку многие производства еще не рассчитались с кредитами, взятыми для модернизации производства по GMP (обязательный с 2014 года стандарт фармацевтического производства), рассказал РБК председатель совета директоров фармацевтической ГК «Биотэк» (в ГК входит одна из компаний подписантов — ОАО «Марбиофарм») Борис Шпигель. «Форсированное внедрение этой системы для всех обращаемых лекарственных препаратов гарантированно приведет к сбоям в системе лекарственного обеспечения и угрозе исчезновения дешевых лекарственных препаратов стоимостью до 100 руб. Важно, что мы не выступаем против маркировки, но сделать это в такие сроки нельзя. В том числе потому, что не все предприятия расплатились за кредиты, которые они брали на оснащение завода по стандартам GMP», — пояснил он. Стоимость оборудования для маркировки для одного завода может варьироваться от 150 млн до 300 млн руб., указано в документе.

Процесс маркировки лекарств (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Министерство промышленности и торговли готовит предложения по кредитованию производителей лекарств по льготным ставкам, чтобы они могли профинансировать покупку оборудования для маркировки, рассказали РБК в пресс-службе ведомства. «В настоящее время поданы предложения по корректировке бюджета на 2018 год», — уточнили в министерстве. Это хорошая инициатива, но когда она будет реализована — неизвестно, прокомментировала РБК председатель координационного совета Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ — почти все подписавшие письмо компании входят в эту ассоциацию) Надежда Дараган. «Пока ведомство все согласует и начнет выдавать такие кредиты, год уже закончится, и мы все равно не успеем», — пояснила она.

Необходимо установить переходный период как минимум до 2023 года, полагает председатель совета директор «Марбиофарма» Григорий Левицкий. «Надо выстроить всю систему, подготовить все документы, понять, какие могут быть проблемы. С 2019 года можно начать маркировать дорогостоящие препараты для программы «7 нозологий» [онкологические и генетические заболевания, требующие дорогостоящего лечения]», — сообщил он.

Аргументы против маркировки

Подписавшиеся производители подчеркивают, что, по статистике Росздравнадзора, в 2016 году доля фальсифицированных (поддельных) лекарств составила 0,0046%. Доля контрафакта (когда лекарство незаконно ввезено в страну и т.д.) — 0,012%. «Проблемы с контрафактом нет, и прикрываться ею для введения маркировки не нужно», — указал Шпигель. Он заметил, что есть проблема с повторным вбросом дорогостоящих препаратов на рынок — когда уже купленные за государственные деньги лекарства снова оказываются проданными в другую больницу. «И это, конечно, убытки, но, во-первых, государство не раскрывает, сколько списывается таких лекарств, когда их не успевают использовать, например. Во-вторых, для борьбы с этими криминальными эпизодами маркировка не нужна — каждая пачка имеет серию. По сериям реально можно проследить путь этой пачки — от производителя до потребителя. Срочности никакой нет», — резюмировал он.

Следующий аргумент производителей — импортное оборудование для маркировки. Недавно «Ростех»​ заявил, что будет выпускать отечественное оборудование, но ожидаемые сроки его поставок не позволят успеть до 2019 года. «Непонятно, зачем нам столько денег сливать за рубеж, когда можно дождаться нормального производства своего оборудования», — говорит Левицкий.

Помимо проблем, указанных в обращении, фармкомпании беспокоит, что оператор системы, в которую будет поступать вся информация о движении промаркированного лекарства, будет брать плату за подключение и получение информации из нее.

Доля рынка

Компании, которые подписали обращение, — разные и с точки зрения масштабов бизнеса, и с точки зрения особенностей ассортимента и продуктовых ниш, заметил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. «Мосфарма» выпускает нишевые препараты, «Озон», «Органика» и «Деко» — недорогие аналоги импортных лекарств. Но все они действительно выпускают недорогую продукцию массового спроса. Общий объем их производства в 2016 году составил 19 млрд руб. Общая доля всех подписантов для российского рынка — 6%, а в натуральном выражении [в количестве упаковок] — 20%», — подсчитал он для РБК.

С коллегами не согласен представитель участника эксперимента по маркировке, заместитель генерального директора фармацевтической компании Stada CIS Иван Глушков. «Производителям дают возможность брать оборудование в рассрочку или даже предоставлять платеж позже. Оборудование «Ростеха» можно заказать уже на март», — указал он.

Письмо Володину было переадресовано в профильный комитет по охране здоровья, сообщили РБК в Думе. Глава комитета Дмитрий Морозов («Единая Россия») рассказал, что вопрос о маркировке будет рассмотрен депутатами на тематическом круглом столе 23 ноября. В Минздраве не ответили на запрос РБК. ​Представитель профильного вице-премьера Аркадия Дворковича также не ответил на запрос РБК.