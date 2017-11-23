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Госзакупки теряют в конкуренции
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Госзакупки теряют в конкуренции
Газета № 202 (2699) (2311) Политика, 22 ноя, 07:01
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Госзакупки теряют в конкуренции
ФАС раскритиковала новые требования Минфина к банкам-гарантам
Число участников госзакупок снизится, если будет ограничено количество банков, выдающих гарантии подрядчикам, заявили в ФАС. Нововведения Минфина могут коснуться 190 банков, меньше всего пострадает Москва, считают эксперты
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Недоступные гарантии

Число участников госзакупок в 2018 году снизится после принятия постановления правительства, которое ограничивает количество банков, выдающих гарантии подрядчикам. К такому выводу пришли в ФАС России, заявил РБК замглавы антимонопольного ведомства Рачик Петросян.

С 1 января 2018 года вступит в силу новая редакция федерального закона «О контрактной системе», согласно которой выдавать гарантии смогут только банки, соответствующие специальным требованиям, установленным правительством. Минфин разработал проект постановления о таких гарантиях, который проходит публичное обсуждение. Согласно этому документу, выдавать гарантии смогут лишь банки, обладающие кредитным рейтингом не ниже BBB- (RU) по оценке агентства АКРА либо не ниже ruBBB- по оценке «Эксперт РА». Уровни BBB имеют организации с умеренной кредитоспособностью, но с высокой чувствительностью к негативной экономической конъюнктуре, согласно методологии агентств.

«В текущем проекте постановления содержатся требования, которые значительно сократят количество кредитных организаций, способных осуществлять выдачу банковских гарантий. В связи с этим появляются риски увеличения стоимости банковских гарантий и снижения их доступности для участников закупок», — заявил РБК Рачик Петросян. Принятие проекта постановления может ограничить конкуренцию на банковском рынке.

Издержки исполнителей госзаказа возрастут, а их число сократится, что «не будет способствовать экономии бюджетных средств». «В ближайшее время позиция антимонопольного органа будет направлена в Минфин России», — заявил Петросян.

«Проект постановления размещен для проведения оценки регулирующего воздействия на сайте regulation.gov.ru, а также находится на согласовании у заинтересованных ведомств», — сообщили РБК в пресс-службе Минфина.

В 2015 году объем российского госзаказа составил 30 трлн руб., или 25% ВВП, рассказывал замминистра экономического развития Евгений Елин. В контрактной системе функционировали более 330 тыс. государственных и муниципальных заказчиков и 500 тыс. поставщиков. Больше всего бюджетных средств было потрачено на строительные работы — 2,07 трлн руб. В 2016 году объем госзакупок в Москве составил 1,45 трлн руб. Более 200 млрд руб. пришлось на контракты, заключенные с малым и средним бизнесом (МСБ), — это 40% от закупок у МСБ в целом по России, сообщала вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

190 банков

Банковская гарантия — документ, который подтверждает, что банк компенсирует госзаказчику гарантийную сумму при неисполнении поставщиком своих обязанностей по контракту. Наличие у банка кредитного рейтинга является ключевой новеллой в проекте постановления правительства, указывают опрошенные РБК эксперты. Неизменными остались требования к наличию собственных средств (капитала) в размере не менее 1 млрд руб. и соблюдению банком всех нормативов Центробанка на все отчетные даты в течение последних шести месяцев.

«Ранее Минфин включал банки в перечень, который позволял им выдавать гарантии, на основании норм Налогового кодекса. Теперь же это будет делать правительство на основании методики, указанной в проекте», — поясняет партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Теперь важно, насколько быстро банки из старых списков попадут в новый и насколько из-за новых требований может сократиться их число, поясняет юрист. Опрошенные РБК банкиры затруднились оценить масштаб изменений.

Согласно данным «Экcперт РА», которые агентство предоставило РБК, среди топ-100 ключевых игроков рынка по объему выдачи банковских гарантий за период с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017 года только 40 сейчас имеют необходимый уровень рейтинга от АКРА или «Эксперт РА», 49 не имеют рейтингов «Эксперт РА» или АКРА вообще. У 11 банков есть рейтинг от одного из агентств, однако он ниже необходимого. Как уточнил аналитик АКРА Александр Проклов, всего 33 из 37 банков, которые рейтингует АКРА, имеют рейтинг ВВВ- и выше и соответствуют требованиям к размеру капитала.

В случае принятия постановления правительства права выдавать гарантии подрядчикам госзаказов лишатся около 190 банков — 70% от всех, которые выдают гарантии для подрядчиков госконтрактов, утверждает уполномоченный по правам предпринимателей в Москве Михаил Вышегородцев. По его мнению, требования для банков надо вводить постепенно. В 2018 году для них должны действовать менее жесткие рейтинги — не ниже BB- (RU) по АКРА и не ниже ruBB- по «Эксперт РА». Такая шкала присуждается за умеренно низкий уровень кредитоспособности и высокую чувствительность к негативным изменениям экономической конъюнктуры.

Проблемы в регионах

Ограничения отрицательно скажутся на реальном секторе экономики, особенно на малом и среднем бизнесе, для которого государственные и муниципальные заказы — «один из основных источников дохода», считает Вышегородцев. От подорожания банковских гарантий прежде всего пострадает малый бизнес, полагает директор некоммерческой организации «Информационная культура» Иван Бегтин. В то же время при выдаче гарантии банк принимает на себя финансовую ответственность, но если Центробанк отнимет у него лицензию, то неясно, что будет с его гарантиями, говорит эксперт. «Введение ограничений — попытка отсечь потенциально рискованные банки», — отметил Бегтин.

Число участников госзакупок действительно может сократиться, а их стоимость — возрасти, однако наско​лько, оценить пока сложно, считает директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин. «Меньше всего проблем будет в Москве, поскольку в столице работает много банков. Надо смотреть, в каких конкретно регионах сколько банков соответствует новым требованиям. Может быть так, что в каком-то регионе останется одна кредитная организация, тогда она сможет установить любые цены», — заметил Дерюгин.

По словам эксперта, соответствие рейтингу ВВВ- — слишком жесткое требование на данном этапе, однако вводить ограничения надо, поскольку «банковская система неустойчива».

Авторы: София Сарджвеладзе, Екатерина Литова.
Теги: госзакупки , Минфин , ФАС России , банковские гарантии , подрядчики
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