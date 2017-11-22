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Льгот три года не видать
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Льгот три года не видать
Газета № 201 (2698) (2211) Бизнес, 00:03
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Льгот три года не видать
Минфин отказал нефтяникам в инвестиционном стимулировании обводненных месторождений
Минфин предложил конкурентам «Роснефти», в октябре попросившим у правительства льготы для их обводненных месторождений, подождать не менее трех лет: ведомство намерено сперва оценить эффект от льгот для Самотлора
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

​Заместитель министра финансов Илья Трунин 7 ноября направил в правительство письмо «О стимулировании обводненных месторождений углеводородов». Как говорится в документе, Минфин готов обсуждать с нефтедобывающими компаниями тему налогового стимулирования таких месторождений не ранее чем через три года.

У РБК есть копия документа, пресс-секретарь министра финансов Андрей Лавров подтвердил его подлинность и факт направления в правительство.

Письмо заместителя министра стало ответом на совместное обращение руководителей трех крупнейших после «Роснефти» нефтяных компаний России — Вагита Алекперова (ЛУКОЙЛ), Владимира Богданова («Сургутнефтегаз») и Александра Дюкова («Газпром нефть»), которые в середине октября попросили премьер-министра Дмитрия Медведева о «справедливом» предоставлении налоговых льгот компаниям, осваивающим обводненные месторождения (зрелые месторождения, на которых добывается нефтяная смесь, которая более чем на 85% состоит из воды).

Ранее Минфин оценивал потенциальные потери бюджета от предоставления льгот по обводненным месторождениям «Роснефти» и трем указанным нефтяным компаниям в 150 млрд руб. в год.

Посмотреть на Самотлор

Льгот для проектов по освоению обводненных месторождений начиная с прошлого года просили все крупные нефтяные компании, но получила их только «Роснефть» для Самотлорского месторождения. Согласно решению Минфина, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для этого проекта с 2018 года будет снижаться на 35 млрд руб. ежегодно в течение десяти лет. В свою очередь, «Роснефть» взяла на себя обязательства по увеличению добычи и налогов на Самотлоре.

Минфин намерен дождаться результатов инвестиционного стимулирования этого проекта, прежде чем расширять предоставление льгот по НДПИ. «Дальнейшее распространение мер по стимулированию иных обводненных месторождений, по мнению Минфина, следует прорабатывать после проведения детального анализа влияния предоставляемого налогового вычета по НДПИ на экономику разработки Самотлорского месторождения и бюджетную систему России по истечении не менее трех лет с начала его применения и утверждения новой технологической схемы разработки Самотлорского нефтяного месторождения», — говорится в письме Трунина.

При этом Дмитрий Медведев, который во вторник, 21 ноября, провел выездное совещание по развитию нефтяной отрасли в Ханты-Мансийске с участием глав нефтяных компаний и руководителей Минэнерго, Минфина и Минприроды, во вступительном слове назвал предоставление льгот Самотлору пилотным проектом. Проекты других компаний премьер-министр не упомянул. Источник, близкий к одному из участников этого совещания, сказал, что на нем излагалась позиция Минфина, изложенная в письме Трунина: конкурентов «Роснефти» попросили подождать льгот, не предложив ничего взамен.

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова отказалась от комментариев, представитель Минэнерго не ответил на запрос РБК, знакомо ли ведомство с позицией Минфина и разделяет ли ее.

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Сосредоточиться на НДД

«Пока хватает рентабельных активов для работы, ничего страшного в том, что мы не получили льготы, нет. Отрасль будет стабильно работать», — сказал РБК источник в одной из нефтяных компаний, глава которой был среди подписавших обращение к главе правительства. Если оно примет решение три года не возвращаться к льготам для обводненных месторождений, некоторые компании могут сократить инвестиции в такие проекты, что приведет к падению добычи на них, предупредил источник РБК в другой нефтяной компании, чей руководитель также подписал обращение. ​

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал РБК, что каждый имеет право претендовать на льготы для своих проектов, но попытки других компаний уравнять их права на такие стимулы с Самотлором назвал «бессовестными». По его словам, перед тем как принять решение о предоставлении льгот другим проектам, Минфину нужно просчитать эффект для бюджета, в то время как для Самотлора такие расчеты уже проведены. За счет стимулирования добычи нефти на Самотлоре государство получит от «Роснефти» за десять лет дополнительно 1,7 трлн руб. в виде налогов и дивидендов, причем первый эффект для бюджета наступит уже в 2018 году, сказал Леонтьев. А совокупный эффект для экономики страны в зависимости от цен на нефть может составить до 5 трлн руб.

В пресс-службе ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза» от комментариев отказались, «Газпром нефть» на запрос не ответила.

Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук считает справедливым предоставление налоговых льгот для обводненных месторождений всем крупным участникам рынка, а не только «Роснефти». Однако, по его мнению, у ее конкурентов нет шансов в ближайшее время получить такие льготы, поэтому им стоит сосредоточиться на лоббировании их интересов в рамках введения налога на добавленный доход (НДД), чтобы стимулировать развитие их проектов. Эксперт считает, что нефтяники не понесут значительных финансовых потерь, если не получат льготы по обводненным проектам в ближайшие три года при условии, что интересы их проектов учтут при распределении пилотных проектов НДД.

Запасной вариант

В случае предоставления льгот по НДПИ только Самотлору конкуренты «Роснефти» в своем обращении попросили Дмитрия Медведева перераспределить в их пользу квоты в рамках внедрения налога на добавленный доход. НДД в отличие от НДПИ ​взимается с дохода от продажи нефти за вычетом расходов на добычу и транспортировку.

К вопросу перераспределения квот по НДД между компаниями целесообразно вернуться после 1 января 2018 года, указал заместитель министра финансов в своем письме в правительство. Принятие НДД отложили как минимум на год — до ​января 2019 года, потому что законопроект до сих пор не подписан и не внесен в Госдуму, сообщил 20 ноября журналистам заместитель министра энергетики Алексей Текслер.

Автор: Людмила Подобедова.
При участии: Алина Фадеева, Тимофей Дзядко.
Теги: Минфин , ЛУКОЙЛ , «Роснефть» , «Газпром нефть» , льгота , НДПИ , «Сургутнефтегаз» , Минэнерго РФ , Самотлорское месторождение ...
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