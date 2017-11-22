У ставок начался сезон роста

Как в ноябре изменился доход по валютным депозитам

Средние ставки по вкладам в долларах и евро в ноябре после продолжительной стагнации увеличились на все сроки размещения. При этом по ставкам в долларах есть дальнейший потенциал роста, говорят эксперты

Фото: Алина Сибирякова для РБК

Средние ставки по валютным вкладам в 15 крупнейших по объему привлеченных сре​дств российских банках за последний месяц продемонстрировали дружное повышение. Cтавки по вкладам в долларах на три месяца выросли на 0,12 п.п., до 0,53% годовых; по вкладам на полгода рост ставок составил 0,21 п.п., до 0,93% годовых; годовые вклады «подорожали» на 0,12 п.п., до 1,24% годовых.

По вкладам в долларах ставки повысили Промсвязьбанк, ВТБ и Московский индустриальный банк. Банк «Санкт-Петербург» снизил ставку по годовому вкладу в долларах, но повысил по полугодовому. Остальные банки выборки ставки не изменили.

Средние ставки по вкладам в евро также выросли, но масштабы увеличения оказались гораздо более скромными. По вкладам на три месяца ставка в среднем увеличилась на 0,04 п.п., до 0,14% годовых; на полгода — на 0,09 п.п., до 0,24% годовых; на год — также на 0,09 п.п., до 0,38%.

Повышение средних ставок по вкладам в евро вызвано тем, что Промсвязьбанк ввел вклады в евро на три месяца и полгода со ставками выше средних по рынку, а также повысил ставку по годовому вкладу. Кроме того, Московский индустриальный банк повысил ставки по вкладам на полгода и год. Остальные банки выборки ставок не меняли.

Эксперты отмечают, что до этого ставки по валютным вкладам в 2016–2017 годах в основном демонстрировали тенденцию к снижению. Сейчас же они начали расти под воздействием сразу нескольких факторов.

«Есть потребности в валюте для погашения внешних долгов (по оценке ЦБ, выплаты по внешнему долгу нефинансовых организаций в четвертом квартале 2017 года могут составить до $23,5 млрд. — РБК). Кроме того, отчасти это сезонный фактор — российские банки страхуются, чтобы получить валютную ликвидность к концу года, поскольку западные банки обычно стараются на конец отчетного периода сокращать объем краткосрочных иностранных активов. Фактически это выражается в сокращении предоставления валюты российским банкам», — поясняет главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой.

«Помимо этого если мы говорим о долларах, то на фоне повышения ставок ФРС растут и ставки по вкладам в долларах», — говорит главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. Американский регулятор уже дважды в этом году повышал ключевую ставку по 0,25 п.п., до 1–1,25% годовых, а до конца года рынок ожидает еще одного повышения ставки ФРС на 0,25 п.п., и это отражается на ставках по вкладам в долларах, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Самые доходные

Наибольшую доходность по годовым депозитам в долларах сейчас предлагает Промсвязьбанк — 2,2% годовых. Далее следуют Бинбанк (1,65%) и СМП Банк, ВТБ и Московский индустриальный банк (по 1,5%). По долларовым вкладам на полгода лидируют Промсвязьбанк и СМП Банк, предлагающие 2% годовых, отстают от него Бинбанк (1,3%) и МКБ (1,1% годовых).

По краткосрочным трехмесячным вкладам в долларах наиболее высокие ставки предлагают СМП Банк (2% годовых), далее с большим отрывом следуют Промсвязьбанк (1% годовых) и Московский кредитный банк (0,75% годовых).

По годовым вкладам в евро самую высокую доходность предлагает Промсвязьбанк (1,2% годовых), далее идут Бинбанк (0,8% годовых) и Московский индустриальный банк (0,75%). На полгода вклады в евро выгоднее всего разместить в Промсвязьбанке — под 1% годовых, в СМП Банке и Бинбанке — под 0,4% годовых.

Трехмесячные вклады в евро выгоднее всего разместить в Промсвязьбанке (0,5% годовых), СМП Банке (0,4% годовых), Бинбанке (0,25% годовых), в остальных банках выборки не более чем под 0,1% годовых.

Будущее ставок

Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшем будущем рост ставок по вкладам в долларах может продолжиться. «Есть консенсус, что ФРС будет постепенно повышать ставки в следующем году, и это будет создавать общий тренд на повышение», — говорит Полевой. С ним согласен Лисоволик. В следующем году, согласно ожиданиям рынка, возможны еще несколько повышений ставки ФРС.

«Повышение ставок ФРС будет приводить к глобальному росту рыночных ставок по долларовым инструментам. В перспективе до середины 2018 года мы ожидаем, что средний уровень ставок по вкладам в долларах может вырасти на 0,25 п.п.», — говорит Монастыршин.

По ставкам в евро ожидания не столь оптимистичны. «По евро пока нет предпосылок для дальнейшего повышения ставок. Я думаю, существенных изменений здесь не будет», — считает Полевой. Монастыршин также не ждет роста ставок по вкладам в евро в ближайшие полгода. «Думаю, что это (нынешнее повышение ставок по вкладам в евро. — РБК) сезонная ситуационная вещь», — считает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.