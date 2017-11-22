Суперорган вырастят в новом цикле

Правительство решит вопрос об объединении налоговой и таможни к маю 2018 года

Решение о создании единого фискального органа путем объединения налоговой и таможенной служб будет принято до мая 2018 года, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Тогда же власти определят параметры налоговой реформы

Игорь Шувалов (Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»)

К маю 2018 года, «началу нового политического цикла», может быть создан единый фискальный орган путем объединения ФНС и ФТС, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на коллегии ФНС во вторник, 21 ноября, передал корреспондент РБК. «Каким образом будет построен налоговый администратор, как он будет взаимодействовать с гражданами и юридическими лицами — это в целом будет зависеть от того, как будет чувствовать себя система в целом», — заявил чиновник. Появление единого фискального органа позволит государству получить «совершенно стабильный доход через администрирование этой службы», пояснил вице-премьер.

Решение должно быть принято именно к маю, поскольку тогда «появится новое правительство». «Когда появляется новое правительство, президент всегда принимает решение о системе органов исполнительной власти», — напомнил первый вице-премьер. Шувалов признал, что вопрос о создании единого фискального органа — «непростой и болезненный». Он отметил, что возможен вариант «сохранения налогового администратора в том виде, в котором он существует сегодня».

Шувалов также рассказал, что к маю 2018 года должны быть окончательно определены параметры налоговой реформы. Решения «по налоговой системе, по налоговым ставкам» должны быть приняты «в начале политического цикла, чтобы все жили спокойно шесть лет», оценивали налоговую нагрузку и планировали бизнес, объяснил Шувалов.

Замминистра финансов Илья Трунин после выступления вице-премьера пояснил журналистам, что в настоящий момент «идет выстраивание сквозных механизмов взаимодействия налоговых и таможенных органов, интеграция информационных систем ФНС и ФТС». «Мы сейчас работаем как министерство не над тем, как дальше будет функционировать фискальная система, а над тем, как оптимизировать процесс, сделать единый механизм администрирования», — заявил Трунин. Глава ФНС Михаил Мишустин отказался комментировать слова Шувалова об объединении, в ФТС не ответили на запрос РБК.

Две службы, одна система

Сейчас не идет речи об объединении ФНС и ФТС «в одних стенах», это вторичный вопрос, пояснил РБК источник в правительстве. В первую очередь говорится об объединении информационных систем таможни и налоговой, и, по сути, это решение в правительстве уже принято. В мае кабмин решит, нужны ли структурные изменения в виде объединения двух служб в одну, и если изменения будут, то в рамках «следующего политического цикла», говорит собеседник РБК.

Шувалов в ходе коллегии также заявил, что в ведение ФНС может быть передан Федеральный реестр прав собственности на недвижимое имущество (ЕГРН), который сейчас находится у Росреестра. «Между титулом юридического лица и титулом собственности очень большая связь. Надо задуматься, почему все не должно быть в одних руках и обслуживаться одной информационной системой», — сказал Шувалов. ФНС ведет реестр физических и юридических лиц, напомнил вице-премьер, и он является основой для уплаты налога на недвижимость. Сейчас Росреестр сообщает налоговой сведения о правах собственности на недвижимость, после чего ФНС начисляет налоги.

В этом году ФНС начала администрировать взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование (ранее их администрировали соответствующие внебюджетные фонды), а с 1 января 2018 года на базе ФНС начнет работать единый реестр актов гражданского состояния — он заменит разрозненные региональные системы органов загса и переведет весь документооборот в единый электронный вид.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Единый центр

Объединение информационных систем таможни и налоговой начали обсуждать в декабре 2015 года, тогда правительство решило создать на базе ФНС единый центр по администрированию налоговых и неналоговых платежей. В январе 2016 года глава Минфина Антон Силуанов рассказывал, что полная интеграция систем ФТС и ФНС займет два года. Единая система поможет отследить «всю цепочку прохождения товаров — от нахождения на границе до конкретных потребителей» — и позволит «мобилизовать те доходы, которых сегодня мы [Минфин] не видим», говорил Силуанов.

На деле интеграция систем таможни и налоговой уже идет, механизм был запущен еще в 2016 году, и ведомства на постоянной основе обмениваются данными из своих баз — ФНС видит данные о таможенных декларациях, а ФТС может изучить налоговое досье экспортеров, говорит источник РБК в ФТС. «Например, у вас с соседом один ноутбук на двоих, но вы не можете работать на нем одновременно — он либо у вас, либо у соседа. Интегрированная система ФТС и ФНС — это, условно, два ноутбука, два сервера, которые между собой соединены», — объясняет собеседник РБК. Интеграция помогает эффективнее применять риск-ориентированный подход, более точно находить предмет контроля. Следующий этап этой интеграции — налаживание системы прослеживаемости товаров, чтобы товар можно было проследить от этапа ввоза до этапа реализации в рознице, поясняют в ФТС.

Взаимодействие ФТС и ФНС может дать мощный синергетический эффект, считает партнер налоговой практики адвокатского бюро КИАП Михаил Успенский, интеграция позволит более эффективно бороться с налоговыми схемами, в первую очередь таможенными «каруселями» (схема уклонения от уплаты НДС. — РБК) и серым импортом, считает он.​ «И у тех и у других в принципе единая задача — наполнять казну. Администрирование в ФНС уже налажено, и если поставить грамотного зама, который будет курировать таможенный блок, то проблем не будет», — рассуждает Успенский.

У ФТС дела похуже

Функции таможни и налоговой пересекаются в незначительной степени, считает заведующая лабораторией развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко, и межведомственный обмен работает неэффективно. «Если бы сотрудничество между ведомствами было эффективным, то тогда бы не вставал вопрос о создании единого фискального органа. Каждый бы занимался своим делом как нужно. Таким образом, можно говорить о том, что ФТС испытывает какие-то проблемы, потому что мы слышим предложения объединить ее с налоговой службой, и никак не наоборот», — подчеркивает Корниенко.

О создании единого фискального органа Игорь Шувалов говорит не первый год и возобновление обсуждения этой темы связано с началом нового политического периода, считает доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга ​РАНХиГС Татьяна Сафонова: оба ведомства имеют опыт по сбору доходов, и цель объединения позволит сократить административные затраты в том числе за счет слияния функционала.

ФТС и ФНС являются крупнейшими администраторами доходов бюджета: в 2016 году ФНС собрала в федеральный бюджет 6,92 трлн руб., а ФТС — 4,98 трлн руб., следует из данных Казначейства. В сумме это более 88% всех бюджетных доходов. За десять месяцев 2017 года службы собрали для бюджета 11,16 трлн руб.: ФНС перечислила в казну 7,54 трлн руб. (86,6% от прогнозного показателя), ФТС — 3,62 трлн руб. (80,8% от прогноза).