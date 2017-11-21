Москалькова отправлена на паспортный контроль

Лишенными российского гражданства жителями Крыма займется омбудсмен по правам человека

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова готовит официальное заявление по поводу ситуации с жителями Крыма, лишенными российского гражданства. Заняться этой проблемой перед президентскими выборами ей поручил Кремль

Татьяна Москалькова (Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»)

Поручение Кремля

Уполномоченный​ по правам человека в России Татьяна Москалькова по просьбе Кремля в ближайшее время выступит с заявлением по поводу крымчан, у которых были изъяты российские паспорта. Об этом РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, и подтвердил собеседник в аппарате омбудсмена.

Омбудсмен заступится и за жителей Крыма, которым задерживают выдачу российских документов, сказал РБК собеседник в аппарате Москальковой. По его словам, она уже достаточно давно интересуется ситуацией с ущемлением прав крымчан «на паспортизацию». «Известно примерно о 3 тыс. случаев лишения российского гражданства [в Крыму], часто — по формальным причинам», — подчеркнул источник в аппарате омбудсмена. По его словам, Москалькова занимается этой проблемой «не из-за собственного престижа, а потому что ситуация действительно напряженная и ее надо решать срочно [до президентских выборов в марте 2018 года]».

РБК отправил запрос в управление внутренней политики Кремля насчет поручения Москальковой.

Почему лишают паспортов

С марта 2014 года недействительными были признаны 3123 паспорта жителей Крыма, говорится в ответе МВД по Республике Крым депутату Госдумы от ЛДПР Павлу Шперову (есть у РБК). В июле парламентарий попросил крымское ведомство предоставить ему информацию о количестве жителей республики, чьи паспорта с 2014 года были признаны «выданными в нарушение установленного порядка и подлежащими изъятию». В ответе министерства говорится о том, что в эту категорию попали крымчане, которые получили российские паспорта, предоставив фальшивые или недействительные документы.

По словам Шперова, у крымчан изымают российские паспорта, когда они пытаются их сменить. «Человек приходит, допустим, менять паспорт из-за возраста или из-за смены фамилии, со сменой регистрации, у него паспорт берут и не возвращают, — сказал он РБК. — А человеку сообщают о том, что он больше не гражданин». Шперов обратился с запросом о законности таких мер в Верховный суд России. Проблема лишения крымчан российского гражданства является массовой, подтвердил РБК сенатор от Крыма, бывший вице-спикер Госсовета республики Сергей Цеков. «Люди ко мне с такой проблемой обращались, данные факты имеют подтверждение», — отметил он.

Выдача российских паспортов жителям Крыма. Апрель 2014 года (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Поручение Путина

В начале осени президент Владимир Путин поручил правительству изучить случаи отказов жителям Крыма и Севастополя в выдаче российских паспортов. Глава государства поручил ведомствам принять меры для того, чтобы необоснованные отказы в предоставлении гражданства России не повторялись. Поручение должно было быть исполнено до 20 ноября 2017 года. «Тема выигрышная для президента [перед выборами], он решил защитить людей», — объяснил близкий к Кремлю источник РБК.

«Единичные случаи встречаются до сих пор. Ситуация выправляется и держится под контролем», — заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, было ли исполнено поручение президента и фиксируются ли случаи незаконных отказов жителям республики в выдаче документов.

В сентябре 2015 года «Коммерсантъ» сообщал, что крымские власти начали изымать ранее выданные местным жителям паспорта. Тогда российских документов лишали людей с временной регистрацией в Крыму, чаще всего — студентов. Хотя ранее, после присоединения Россией Крыма в марте 2014 года, старший инспектор управления по вопросам гражданства ФМС РФ Илья Кириллов заявлял, что российские паспорта получат и обладатели временной регистрации. Он говорил, что факт постоянного проживания в Крыму можно будет подтвердить не только пропиской, но и любыми официальными документами — к примеру, трудовым договором или справкой с места жительства.

Управление ФМС по Крыму в октябре 2014 года сообщало, что российские паспорта получили 98% жителей полуострова — 1,8 млн человек. Еще около 40 тыс. человек, как заявили тогда представители ФМС, ожидают получения российского гражданства.

Помимо лишения крымчан уже имеющихся паспортов жители полуострова с 2015 года жалуются и на резкое ужесточение выдачи новых документов, рассказал РБК депутат от ЛДПР Шперов. По этой теме к нему во время приема граждан обращаются «по семь-восемь» раз в месяц. «У людей просто принимают документы [на получение паспорта], потом обращаются в суд, а суд не признает наличие достаточных оснований для выдачи документа», — пояснил депутат.

Выдавали без оснований

Главный редактор крымского и севастопольского портала «Примечания» Виктор Ядуха связывает ужесточение процедуры выдачи документов с «бардаком» после признания Крыма российским в 2014 году. По его словам, в тот период для масштабной раздачи российских паспортов на полуостров стянули подразделения тогда еще существовавшей Федеральной миграционной службы (ФМС) (впоследствии была включена в МВД) со всей страны, «но многие получившие паспорта на тот момент не имели достаточных для этого оснований». Как полагает Ядуха, власти «спохватились» из-за увеличившейся нагрузки на социальную систему после выдачи нескольких миллионов российских паспортов в Крыму и Севастополе. «Нагрузку на бюджет и «социалку» увеличили и беженцы с Донбасса, в то время как социальные гарантии по стране в целом урезаются. Поэтому практически никто из этих людей не получил статус беженца, который дает социальные льготы», — полагает Ядуха.

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Депутат крымского Госсовета Сергей Трофимов заявил РБК, что сейчас в республике проверяют законность выдачи российских документов в 2014 году. Тогда в местные ФМС стояли длинные очереди на получение российских паспортов, и сотрудники не могли внимательно изучать все поданные документы, часто имеющие «не совсем корректное состояние». Он привел пример, как к нему обратился гражданин, который в 2014 году предоставил украинский паспорт как основание для получения российского гражданства. «Когда стали проверять по базе, оказалось, что у него вид на жительство в Германии. Соответственно, при его получении украинский паспорт должны были изъять, но не изъяли. Естественно, сейчас у него забрали паспорт РФ, и он заново собирает документы по упрощенной схеме», — рассказал депутат. Сейчас крымские власти «точечно отрабатывают эти тонкие вещи», но массовыми эти меры назвать нельзя, добавил он.

В то же время зампред Госсовета республики Ремзи Ильясов связывает изъятие паспортов именно с техническими ошибками в самих выданных документах. «Многие из этих документов были подготовлены в спешке, и поэтому в них есть ошибки: неправильно указаны номера, адреса и имена. У людей уточняют место проживания, регистрации», — рассказал Ильясов. Он уверил, что к нему поступали «единицы» обращений от крымчан. «Вполне возможно, что при заполнении документов человек поторопился или был на эмоциях — и ошибся», — предположил он.​

РБК отправил запрос в МВД Крыма и управление Министерства внутренних дел по Севастополю о том, сколько паспортов с 2014 года по результатам проверок полицией, выданных на территории республики, было изъято в связи с признанием недействительными документов, на основании которых выдавали паспорта, а также об обстоятельствах ужесточения выдачи госдокумента.

Если выданное гражданство России признается необоснованным, то оно может быть получено заново в упрощенном порядке признания или приобретения, прокомментировал РБК председатель комиссии СПЧ по миграционной политике Евгений Бобров. Если же нет оснований для его получения, гражданин должен подать заявление на получение разрешения на временное проживание либо оформить трудовой патент. В противном случае на гражданина как на иностранца распространяется правило, согласно которому он может пребывать внутри страны в течение 90 дней из 180, рассказал правозащитник РБК. Нарушителям миграционных законов с украинским гражданством грозит депортация в Киев, объяснил он.