Верховный суд поддержал трейдеров

Вынесено прецедентное решение по иску о налоговых льготах на перевалку нефти

Верховный суд разрешил давний спор экспортеров и перевозчиков нефти о налоговых льготах — цена в контракте является окончательной независимо от последующих решений ФНС. Эксперты предрекают рост цен на перевалку экспортной нефти

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16 ноября Верховный суд (ВС) рассмотрел иск нефтяного перевозчика «Транснефть-терминал» (дочерняя структура «Транснефти») к компании «Порт Юнион Ойл Экспорт лимитед» о компенсации доначисленных налогов и вынес решение в пользу ответчика.

Суть дела заключалась в том, что ФНС доначислила ​истцу — «Транснефть-терминалу», который заключил с «Порт Юнион Ойл Экспорт лимитед» договор на перевалку нефти, НДС 18% к цене перевозки, и тот обратился в суд, чтобы возместить эти расходы за счет заказчика. ВС ему в этом отказал (резолютивная и мотивировочные части решения еще не обнародованы).

Третьими лицами, не заявившими самостоятельных требований, к процессу были привлечены нефтетрейдеры Gunvor SA и Litasco, а также «Роснефть» и «Газпром Нефтехим Салават», общие экономические интересы которых были затронуты в этом деле.

Решение Верховного суда, вставшего на сторону «Порт Юнион Ойл Экспорт лимитед», а также поддерживавших ее позицию трейдеров, считают опрошенные РБК юристы, приведет к тому, что теперь перевозчики будут крайне осторожно применять нулевую ставку НДС при транспортировке экспортируемой нефти.

Трехлетние тяжбы

Контракт между истцом и ответчиком был заключен несколько лет назад. Согласно ему, в 2012 году «Транснефть-терминал» производил перевалку дизельного топлива заказчика на терминале «Шесхарис» (Новороссийск). Нефтепродукты предназначались к отправке за рубеж, и к услугам перевалки стороны договорились применить ставку НДС 0% (ст. 164 НК). В результате они согласовали тариф в размере $10 без НДС за перевалку 1 т жидкого топлива. Общий объем услуг перевалки в рамках контракта составил более $15 млн. Для подтверждения права на льготу «Порт Юнион Ойл Экспорт лимитед» передал «Транснефть-терминалу» документы, подтверждающие фактический экспорт топлива (ст. 165 НК).

В 2014 году налоговая инспекция провела проверку «Транснефть-терминала». По ее результатам ФНС сочла, что компания не может подтвердить экспортный характер услуг документально, и доначислила налог в размере свыше $2 млн. «Транснефть-терминал» оспорил решение ФНС в суде, но проиграл.

Тогда компания решила попытаться компенсировать свои расходы за счет «Порт Юнион Ойл Экспорт лимитед». После двух лет тяжб кассационная инстанция в конце концов решила спор в пользу «Транснефть-терминала».

Но «Порт Юнион Ойл Экспорт лимитед» подал жалобу в Верховный суд. С аналогичной самостоятельной жалобой в ВС обратился в рамках этого же спора трейдер Gunvor SA, которого СМИ называли аффилированным с «Порт Юнион Ойл Экспорт лимитед».

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В границах кодекса

Налоговый кодекс содержит целый ряд условий, которые должны быть соблюдены, чтобы компания могла претендовать на нулевую ставку НДС при транспортировке предназначенной к экспорту нефти (ст. 164 и 165).

«Нулевая ставка применяется к услугам по транспортировке нефти, предназначенной на экспорт, — поясняет партнер TertychnyAgabalyan Марат Агабалян. — Но простого подтверждения, что нефть действительно вывезена за рубеж, недостаточно для использования льготы. Сделка должна соответствовать ряду критериев, установленных НК. Но эти критерии размыты и нечетки, соблюсти их сложно, а иногда и просто невозможно. Одна оплошность — и налоговая инспекция доначислит налог».

В случае с «Транснефть-терминалом» причиной решения ФНС о доначислении налога стало то обстоятельство, что терминал «Шесхарис», через который происходила перевалка нефти, находится за пределами Новороссийского морского порта. Между тем Налоговый кодекс определяет процесс перевалки следующим образом: «Под перевалкой в целях настоящей статьи понимаются погрузка, выгрузка, слив, налив, маркировка, сортировка, упаковка, перемещение в границах морского, речного порта». Именно условие о границах ФНС и сочла невыполненным.

«Выиграть у ФНС в суде также очень сложно, — говорит Агабалян. — До решения ВС компании могли требовать у контрагентов возмещения убытков на основании решения ФНС о доначислении налога. Теперь Верховный суд закрыл эту возможность. Поэтому применять нулевую ставку перевозчики станут с крайней осторожностью».

Что давала льгота

Позиция нефтетрейдеров с самого начала состояла в том, что зафиксированная в контракте цена является окончательной, даже если впоследствии ФНС сочтет, что ставка НДС была сторонами определена неверно. «Грозная тень Налоговой службы незримо присутствует в зале и мешает судам», — заявил представитель «Порт Юнион Ойл Экспорт лимитед» в Верховном суде.

Применение ставки НДС 18% в контрактах на перевалку ведет к удорожанию общей стоимости транспортировки. Учитывая объемы рынка, речь может идти о внушительных суммах, считают эксперты. По данным сайта Ассоциации морских портов России, объем перевалки экспортных грузов в портах за четыре месяца 2017 года составил 197 млн т. Из этого количества более половины составляют нефть и нефтепродукты.

По оценке аналитика компании «Алор Брокер» Кирилла Яковенко, примерный объем вывезенных из России морем нефти и нефтепродуктов составит в 2017 году 350 млн т. При среднегодовой цене $52 за баррель нефти марки Brent выручку экспортеров можно оценить примерно в $130 млрд в год. Стоимость (с учетом перевалки) доставки этого объема экспортных нефти и нефтепродуктов в порт составит около $11,5 млрд, считает Кирилл Яковенко.

Схожим образом оценивает объем рынка старший директор EMEA FitchRatings Максим Эдельсон: «Стоимость транспортировки нефти и нефтепродуктов от нефтехранилища до порта может достигать 10% от экспортной цены сырья в зависимости от расстояний. Общий годовой объем услуг по отрасли оценивается минимум в $10 млрд без НДС. Несложно подсчитать, что применение льготного налогообложения позволяет участникам нефтяного сектора экономить более $1,5 млрд в год».

Победителей нет

Участвовавшие в судебном процессе в качестве третьих лиц нефтетрейдеры и экспортеры не ответили на запрос РБК о том, как решение под делу «Транснефть-терминала» повлияет на их интересы. В ФНС России тоже отказались давать ему оценку. «Это корпоративный спор между компаниями, ФНС России в нем не участвовала», — сообщили РБК в пресс-службе налогового ведомства.

Решение суда затрагивает экономические интересы всех компаний, участвовавших в процессе экспорта нефти — трейдеров, добывающие компании, перевозчиков, говорит юрист компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Екатерина Соколова. «НДС — косвенный налог, который компании выставляют друг другу по цепочке», — поясняет она. «Каждая компания, которая участвует в транспортировке сырья, добавляет к начальной стоимости услуг не только свою прибыль, но и НДС», — говорит руководитель группы разрешения налоговых споров Goltsblat BLP Александр Ерасов. При этом она начисляет налог с выручки и принимает к вычету сумму «входящего» НДС, уплаченную контрагентам-поставщикам. Разницу между двумя этими величинами компания уплачивает в бюджет.

В данном случае «Транснефть-терминалу» пришлось заплатить доначисленный налог из собственных средств. Соответственно, прибыль компании уменьшилась на эту сумму.

Впрочем, и для формально выигравших трейдеров решение Верховного суда не носит однозначно позитивного характера. Отказ перевозчиков от использования нулевой ставки НДС по услугам транспортировки и перевалки нефти приведет к удорожанию этих услуг на сумму добавленного налога, то есть на 18%.

«Применение ставки НДС 18% невыгодно трейдерам и экспортерам нефти, — считает руководитель департамента налоговой безопасности, международного планирования и развития «КСК групп» Роман Шишкин. — Крупные трейдеры, работающие в секторе нефтяного экспорта России, зарегистрированы за рубежом. Они просто не смогут возместить уплаченный в России НДС».

«Иностранные компании, зарегистрированные за рубежом, разумеется, НДС в России не уплачивают, — говорит Александр Ерасов. — И НДС, предъявленный им в составе общей стоимости услуг перевозки, для них является просто увеличением цены на 18%».

По мнению Романа Шишкина, решение ВС будет иметь прецедентный характер. «Это первый спор между трейдером и перевозчиком, который рассмотрел Верховный суд. До сих пор была практика противоречивой, четкие ориентиры отсутствовали. По данному делу апелляционная инстанция дважды выносила прямо противоположные решения. И оба раза эти решения были отменены в кассационной инстанции», — резюмирует эксперт.

«Решение ВС, безусловно, будет определяющим для решений судов в аналогичных спорах между компаниями», — соглашается Екатерина Соколова.