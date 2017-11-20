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Резиденция строгого режима
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Резиденция строгого режима
Газета № 199 (2696) (2011) Общество, 17 ноя, 21:24
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Резиденция строгого режима
Генерал ФСО осужден за махинации с контрактами при ремонте «Бочарова Ручья»
Бывший начальник службы охраны на Кавказе ФСО генерал-лейтенант Геннадий Лопырев приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Его обвинили во взяточничестве при распределении подрядов в резиденции президента «Бочаров Ручей»
Геннадий Лопырев (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Десять лет для генерала

Суд признал генерал-лейтенанта Геннадия Лопырева — бывшего начальника ФСО по Северо-Кавказскому федеральному округу — виновным в финансовых махинациях, связанных с подписанием контрактов на ремонт инженерных коммуникаций резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи​. Он получил десять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 150 млн руб. Соответствующий приговор вынес 16 ноября Знаменский гарнизонный военный суд на выездном заседании в Сочинском гарнизонном суде, рассказал РБК адвокат Руслан Закалюжный.

Лопырева признали виновным в двух эпизодах получения взятки на общую сумму около 6,3 млн руб. (ст. 290 УК России), а также в незаконном хранении патронов (ст. 222 УК России).

Под арестом останутся денежные средства в размере 6 млн руб. на счетах генерала, а также его недвижимость. Но с имущества и денег его родственников обеспечительный арест снимут, уточнил Закалюжный. Суд сохранил Лопыреву звание и госнаграды, подчеркнул он.

Защита Геннадия Лопырева не согласилась с доводами обвинения. Контракты со строительными организациями ООО «Альянс XXI век» и ООО «Козерог» от имени ФСО заключал заместитель начальника службы Юрий Жилин, который умер от рака осенью 2016 года, а не сам Лопырев, сказал РБК адвокат генерала. По словам предпринимателей, которые проходили в деле как взяткодатели, все требования о передаче денег они получали от Жилина, добавил Закалюжный. Эти деньги они платили за подписание контрактов на ремонт различных коммуникаций в резиденции «Бочаров Ручей».

По версии следствия, в обоих случаях Геннадий Лопырев получал деньги как непосредственно от гендиректоров упомянутых фирм, так и от посредников. Следователи утверждают, что Жилин требовал их для Лопырева.

Защита Лопырева будет обжаловать приговор. «Подзащитный не признает своей вины», — заключил Руслан Закалюжный.

Дело Лопырева

Лопырев был задержан в своей квартире в Сочи в ноябре 2016 года по итогам внутренней проверки ФСО. По версии следствия, он брал деньги у «руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ», сообщила в ноябре 2016 года официальный представитель СКР Светлана Петренко.

У помощника Лопырева были обнаружены и изъяты около 100 патронов для пистолета. Позже оперативники выяснили, что патроны принадлежат самому генерал-лейтенанту. В апреле 2017 года по делу о взятке был наложен арест на московскую и сочинскую квартиры Лопырева. Кроме того, приставы арестовали участок земли в Ленинградской области, автомобиль невестки генерала Porsche Cayenne, автомобиль супруги Лопырева Merсedes-Benz 2007 года выпуска и ее загородный дом, площадь которого составляет 32 кв. м.

В доме сына генерала Александра Лопырева при обыске изъяли и арестовали 63 млн руб., €1 млн и $350 тыс.

Генерал на господряде

Проверку в отношении Лопырева инициировал глава ФСО Дмитрий Кочнев, передавало издание «Коммерсантъ». Собеседник РБК, близкий к сочинской администрации, рассказывал, что проверка продолжалась в течение нескольких недель, внимание силовиков привлекла в том числе деятельность администрации Сочи, а мэр города Анатолий Пахомов проходил по делу в качестве свидетеля. Эта информация позже была опровергнута мэрией города и правоохранительными органами.​

Ранее источники РБК связывали дело Лопырева со строительством олимпийских объектов. В преддверии Олимпиады в Сочи местное подразделение ФСО заключило несколько крупных госконтрактов. На основе информации из «СПАРК-Маркетинга» РБК подсчитывал, что в 2012 году оно объявило тендеры на общую сумму 6,9 млрд руб., а в 2013 году — на 3,5 млрд руб. Всего ФСО на Кавказе заключила госконтракты на 18,2 млрд руб. По данным на сайте госзакупок, все контракты подписывал Геннадий Лопырев. Он возглавлял подразделение ФСО на Кавказе с 2006 года, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Половину от общей суммы госконтрактов получило ФГУП «Атэкс» (9,3 млрд руб.), связанное с петербургским предпринимателем Дмитрием Михальченко, сейчас находящимся под следствием по обвинению в контрабанде. Андрей Каминов, гендиректор ФГУП «Атэкс», ранее возглавлял ряд компаний, связанных с группой «Форум», которая принадлежала Михальченко. По данным источников РБК, с деятельностью Дмитрия Михальченко связаны ​отставки директора ФСО Евгения Мурова и руководителя управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Виктора Воронина.​ Однако в обвинительном заключении эти лица и контракты не фигурировали.

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: ФСО , Геннадий Лопырев , колония строгого режима
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