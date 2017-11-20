Инвесторы запросили подвижные льготы

Иностранные компании выступили в поддержку законопроекта Минэкономразвития

Иностранные инвесторы просят правительство отменить налог на движимое имущество. Российский бизнес ранее просил продлить льготу по этому налогу. Против выступают регионы — льгота лишает их 164 млрд руб. доходов в год

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Иностранные инвесторы, работающие в России, попросили правительство поддержать законопроект, представленный в августе Минэкономразвития, которым предлагается отменить налог на движимое имущество организаций, следует из письма Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), направленного 13 ноября в аппарат первого вице-премьера Игоря Шувалова (письмо есть у РБК). «Налог на движимое имущество — это налог на новые инвестиции», — считают иностранные компании, а действующая до конца 2017 года льгота по нему — существенная поддержка инвестиционной деятельности. В аппарате Шувалова отказались от комментариев.

КСИИ объединяет интересы 52 зарубежных компаний, включая BP, Carlsberg, Danone, Enel, Exxon Mobil, Fortum, Nestle, PepsiCo, Siemens, Samsung Electronics, Coca-Cola и др.

Применение льготы по этому налогу стимулирует предпринимателей не только обновлять оборудование, но и реализовывать дополнительные инвестпроекты за счет высвободившихся средств, указывают в письме члены КСИИ. Кроме того, эта мера поддержки способствовала устойчивости бизнеса в период экономической нестабильности. Вопрос об отмене налога на движимое имущество КСИИ поднимал и раньше, в ходе октябрьской встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым. «Все решения приняты», — заявил по итогам встречи глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Налог вернули регионам

Налог на движимое имущество организаций уплачивается с имущества, которое учитывается на балансе компании в качестве объекта основных средств, ставка налога устанавливается властями регионов, но не может превышать 2,2%. Объектом налогообложения выступает все, что не является недвижимостью. В 2012 году на федеральном уровне было принято решение ввести льготу по этому налогу: на имущество, поставленное на учет с 1 января 2013 года, налог не платится. Таким образом власти хотели стимулировать бизнес активнее вкладываться в модернизацию производства. Согласно действующей редакции Налогового кодекса (НК), с 1 января 2018 года право принимать решение о продлении льготы — освобождать или не освобождать организации от уплаты этого налога — переходит к региональным властям.

«В настоящее время в официальных программах законотворческой работы подавляющего большинства регионов информации по внесению поправок, позволяющих сохранить льготу, нет», — указывают участники КСИИ в письме Шувалову. Учитывая сжатые сроки для утверждения региональных законов и отсутствие информирования об изменениях, бизнес лишится существенной поддержки, опасаются иностранные инвесторы.

Российский бизнес солидарен

Российский бизнес тоже настаивает на льготных условиях по налогу на движимое имущество, его возврат приведет к резкому увеличению налоговой нагрузки, считает глава «Опоры России» Александр Калинин. «Это, в частности, приведет к значительному увеличению сроков окупаемости инвестиций, которые были сделаны в прежних правовых условиях, снижению заинтересованности компаний в реализации новых инвестиционных проектов, а также росту цен», — пояснил он 16 ноября (цитата по «РИА Новости»).

С просьбой продлить льготу к правительству ранее обращались представители российского бизнеса, в конце сентября удалось достигнуть договоренности о том, что полномочия по налогу будут переданы регионам на год позже, с 2019 года, рассказывал глава РСПП Александр Шохин. За это время бизнес попытается договориться с правительством об эффективном механизме инвестиционного вычета, говорил он. Но ситуация возмутила регионы — поступления по этому налогу идут в бюджеты субъектов, сохранение льготы — «это огромные выпадающие доходы», указывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Согласно данным ФНС, в 2016 году применение льготы по налогу на движимое имущество сэкономило бизнесу 164,7 млрд руб., а бюджеты регионов эту сумму недополучили.

Решения за регионами

В правительстве не было единогласной позиции по льготе — в августе на совещании по развитию легкой промышленности Минфин и Минэкономразвития разошлись в позициях по отмене льготы. Есть опасность, что передача полномочий по налогу субъектам приведет к остановке инвестиционного процесса, указывал Максим Орешкин. «Мы считаем этот налог на самом деле вредным. Де-факто налог на движимое имущество — это налог на новые инвестиции, то есть на то предприятие, которое покупает новое оборудование», — заявил Орешкин. Глава Минфина Антон Силуанов возражал, указывая, что регионы имеют право принимать решение по льготе с учетом экономической целесообразности: «Губернаторы обращали внимание на то, что предприятия, предприниматели здесь химичили относительно того, новое это имущество или не новое».

В итоге 16 ноября Госдума приняла в третьем чтении поправки в НК, которые возвращают регионам право самостоятельно устанавливать ставку налога на движимое имущество с 1 января 2018 года. Если решение об освобождении от уплаты налога на движимое имущество не принимается, то в 2018 году регион может установить ставку на уровне не более 1,1% (сейчас ставка этого налога может быть не более 2,2%). По оборудованию младше трех лет с даты выпуска и имуществу, отнесенному к категории инновационного высокоэффективного оборудования, регионы смогут устанавливать дополнительные налоговые льготы вплоть до полного освобождения такого имущества от налогообложения.

Письмо в аппарат Шувалова было написано раньше, чем Госдума окончательно приняла поправки в НК, пояснил РБК Алексей Маленкин, партнер налоговой практики EY (EY является координатором рабочей группы КСИИ по совершенствованию налогового законодательства). «В данной ситуации остается продолжать усиленную работу с регионами, поскольку на федеральном уровне принять решение не получилось», — говорит Маленкин. Отдельные регионы уже приняли законы, сохранив льготы для движимого имущества, пояснил партнер EY, однако не пояснил, что это за регионы и каково их количество.