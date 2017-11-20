Иммиграционный зов

Эксперты ЦСР назвали главные демографические угрозы России

Эксперты Центра стратегических разработок Алексея Кудрина сформулировали основные демографические вызовы в России. Чтобы преодолеть их, члены экспертного совета предлагают привлекать еще больше мигрантов и давать им гражданство

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Экспертный совет при Центре стратегических разработок (ЦСР) в докладе, представленном 17 ноября, назвал основные проблемы демографии, стоящие перед Россией. Чтобы решить их, нужно привлечь больше мигрантов, а россиянам придется повысить порог социальной терпимости, заключили аналитики.

Россиян может стать меньше на миллион

Первая группа проблем, на которую указали эксперты, — недонаселенность России. На начало 2017 года в стране проживали 146,8 млн человек, говорится в докладе. Сокращение населения началось в 1993 году и продолжалось 14 лет, но дальнейший рост (2009–2016 годы) эксперты считают незначительным и объясняют его исключительно притоком мигрантов. За эти восемь лет число россиян увеличилось всего на 1,8 млн человек (без учета Крыма), но даже с учетом населения Крыма оно не вернулось к уровню 1993 года.

В 2016 году вновь была зарегистрирована естественная убыль населения, а согласно самому оптимистичному прогнозу, к 2035 году убыль может составить 400 тыс. человек. При пессимистичном варианте она и вовсе может достичь 1 млн человек, заключают в ЦСР. При этом авторы доклада отмечают, что прекращение роста населения является скорее нормой для стадии демографического развития, на которой находятся сейчас все развитые страны.

Еще один вызов, стоящий перед Россией, — старение населения. Авторы отмечают, что так называемая возрастная пирамида в России нестабильна в силу серьезных социальных потрясений XX века, которые до сих пор дают о себе знать. Сейчас численность трудоспособного населения России упала до беспрецедентного уровня, констатируют аналитики. В 2012 году доля россиян 20–64 лет достигла максимума в 95 млн человек, но с тех пор снижается. Согласно оптимистичному прогнозу, к 2050 году она опустится до 80 млн, согласно пессимистичному — до 71 млн человек.

Кроме того, есть риск сокращения доли трудоспособного населения, что существенно увеличит демографическую нагрузку, считают в ЦСР. С 2011 года эта нагрузка растет, что означает неизбежное увеличение социальных расходов на содержание населения младше 20 и старше 64 лет.

«Страна входит в период очень неблагоприятных изменений возрастной структуры населения», — говорится в докладе, и одной из наиболее значимых причин этого является низкая рождаемость. По данным экспертов, сейчас наблюдается небывалое сокращение числа потенциальных матерей, которое будет снижаться еще 15 лет. А к 2030 году число женщин в возрасте 20–40 лет сократится по сравнению с пиком 2010–2012 годов на 7–8 млн, то есть почти на треть (с 22,7 ​​млн до 15,5 млн).

Не менее остро в России стоит вопрос высокой смертности, считают эксперты. И хотя в последнее десятилетие смертность в стране снижалась, это нельзя рассматривать как долговременную тенденцию, отмечается в докладе. По ожидаемой продолжительности жизни Россия отстает от многих стран на десятки лет. Виной тому низкие затраты на здравоохранение (как, например, борьба с ВИЧ) и социальную сферу, которые нуждаются в значительном реформировании.

Повысить порог терпимости

Отдельным блоком угроз можно выделить проблемы миграции, как внутренней, так и внешней. Как пишут эксперты Центра, последние 25 лет внутренняя миграция России получила название «западный дрейф», что означает смещение массы населения с востока на юго-запад. «В результате между переписями 1989 и 2010 годов население азиатской части страны уменьшилось на 3,2 млн человек (на 10%), в то время как население европейской части, тоже убывавшее, сократилось на 1 млн человек (0,9%)», — отмечается в докладе.

Недостаток внутренней миграции в том, что она способствует концентрации населения лишь в трех значимых центрах — Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также в Краснодарском крае. По словам экспертов, сейчас 27% населения России сосредоточено менее чем на 4% ее территории (ЦФО).

Наиболее активное участие в миграции принимает молодое население в возрасте 17–35 лет, в результате чего население основных притягательных для мигрантов центров успешнее противостоит старению. В местах миграционной убыли население, напротив, стареет и деградирует, инфраструктура разрушается в силу невостребованности, а экономика не получает стимулов к развитию.

«Опыт последних 25 лет показывает, что иммиграция стала серьезным демографическим ресурсом для нашей страны. Если население России сейчас растет, то почти исключительно за счет иммиграции», — отмечают авторы исследования. Даже когда население сокращалось (в 1993–2008 годах), иммиграция на 60% компенсировала его естественную убыль. Всего за 1992–2015 годы миграционный прирост населения России составил около 9 млн человек. При этом в интересах России — сохранить роль иммиграции как основного источника роста населения, признают эксперты. Чтобы перекрыть неизбежную естественную убыль населения, может понадобиться принимать не менее 500 тыс. мигрантов в год, пишут они.

Что касается эмиграции из России, то оснований для нее сейчас нет, считают в ЦСР, а ее масштабы не оказывают серьезного влияния на демографическую ситуацию в стране. Единственный вид эмиграции, который имеет место, — это «утечка мозгов», и он представляет скорее экономический или политический вызов.

У миграционной политики России есть немало возможностей, считают авторы доклада. Россия должна постараться привлечь мигрантов, причем не для временного покрытия дефицита на рынке труда, а с целью их натурализации и превращения в полноправных граждан России.

Но для этого, считают в ЦСР, российский социум должен расширить «интеграционную емкость» — она определяет порог, до которого прием мигрантов (представителей другой культуры, религии и т.п.) не вызывает недовольства местного населения и не порождает напряжений и конфликтов. «Расширение «интеграционной емкости» становится важнейшей задачей миграционной политики, и от того, насколько успешно удастся решить эту задачу, зависит и то, в какой степени Россия сможет ответить на стоящие перед ней демографические вызовы», — заключают в ЦСР.